أبل تطرح تحديثات جديدة لـairpods Pro.. اعرف أبرز مميزاته

(MENAFN
- Youm7) مر شهر واحد فقط منذ أن أصدرت Apple آخر تحديث للبرنامج الثابت لـ AirPods، حيث تطرح الشركة تحديثًا جديدًا لـ AirPods Pro برقم الإصدار 6B34 ورقم الإصدار 6.1.34، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول التحديث.
التحديث الجديد يستهدف موديلات AirPods Pro
قامت Apple مؤخرًا بتحديث طرازات AirPods Pro الخاصة بها، ويستهدف هذا التحديث أيضًا طرازات AirPods Pro وAirPods Pro الجيل الثاني وAirPods Pro USB-C، ويقوم التحديث بإحضار إصدار البرنامج الثابت إلى 6.1.34 من 6.1.34.
ومع ذلك، فهو تحديث بسيط ولا يجلب أي تغييرات مهمة أو ميزات جديدة.
ما الجديد؟
حافظت Apple باستمرار على نهج متحفظ عندما يتعلق الأمر بالكشف عن التغييرات في تحديثات AirPods. عادةً ما تذكر الشركة التغييرات على أنها "إصلاحات أخطاء وتحسينات أخرى". وهذا التحديث لا يختلف.
كيفية التحديث
لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحديث البرنامج الثابت لسماعات AirPods يدويًا، حيث تفرض Apple عملية تحديث تلقائية، يحدث هذا عندما تكون AirPods مشحونة بشكل كافٍ ومتصلة بالأجهزة عبر البلوتوث، ومع ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار التحقق مما إذا كانت سماعات AirPods الخاصة بهم تعمل على آخر تحديث للبرنامج الثابت من خلال ميزة التحقق المخصصة.
كيفية التحقق من وجود أحدث البرامج الثابتة المثبتة على AirPods
توجه إلى تطبيق الإعدادات على iPhone
انتقل إلى خيار Bluetooth وابحث عن AirPods الخاص بك من
قائمة الأجهزة
اضغط على "أنا" بجانبهم
هنا، تحقق من إصدار البرنامج الثابت
إليك أحدث إصدار من البرنامج الثابت لـ AirPods:
AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (USB-C): 6B34
AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (Lightning): 6B34
AirPods Pro (1st generation): 6A300
AirPods (2nd and 3rd generation): 6A300
AirPods Max: 6A300
AirPods (1st generation): 6.8.8
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