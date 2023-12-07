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أبل تطرح تحديثات جديدة لـairpods Pro.. اعرف أبرز مميزاته

12/7/2023 11:28:32 PM
(MENAFN- Youm7) مر شهر واحد فقط منذ أن أصدرت Apple آخر تحديث للبرنامج الثابت لـ AirPods، حيث تطرح الشركة تحديثًا جديدًا لـ AirPods Pro برقم الإصدار 6B34 ورقم الإصدار 6.1.34، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول التحديث.



التحديث الجديد يستهدف موديلات AirPods Pro
قامت Apple مؤخرًا بتحديث طرازات AirPods Pro الخاصة بها، ويستهدف هذا التحديث أيضًا طرازات AirPods Pro وAirPods Pro الجيل الثاني وAirPods Pro USB-C، ويقوم التحديث بإحضار إصدار البرنامج الثابت إلى 6.1.34 من 6.1.34.



ومع ذلك، فهو تحديث بسيط ولا يجلب أي تغييرات مهمة أو ميزات جديدة.



ما الجديد؟
حافظت Apple باستمرار على نهج متحفظ عندما يتعلق الأمر بالكشف عن التغييرات في تحديثات AirPods. عادةً ما تذكر الشركة التغييرات على أنها "إصلاحات أخطاء وتحسينات أخرى". وهذا التحديث لا يختلف.



كيفية التحديث
لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحديث البرنامج الثابت لسماعات AirPods يدويًا، حيث تفرض Apple عملية تحديث تلقائية، يحدث هذا عندما تكون AirPods مشحونة بشكل كافٍ ومتصلة بالأجهزة عبر البلوتوث، ومع ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار التحقق مما إذا كانت سماعات AirPods الخاصة بهم تعمل على آخر تحديث للبرنامج الثابت من خلال ميزة التحقق المخصصة.



كيفية التحقق من وجود أحدث البرامج الثابتة المثبتة على AirPods
توجه إلى تطبيق الإعدادات على iPhone

انتقل إلى خيار Bluetooth وابحث عن AirPods الخاص بك من

قائمة الأجهزة

اضغط على "أنا" بجانبهم

هنا، تحقق من إصدار البرنامج الثابت



إليك أحدث إصدار من البرنامج الثابت لـ AirPods:

AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (USB-C): 6B34

AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (Lightning): 6B34

AirPods Pro (1st generation): 6A300

AirPods (2nd and 3rd generation): 6A300

AirPods Max: 6A300

AirPods (1st generation): 6.8.8












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