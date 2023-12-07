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يعنى إيه ميزة Deep Search بمحرك Bing.. وكيف تختلف عن البحث العادى؟

12/7/2023 11:28:32 PM
(MENAFN- Youm7) سواء كان
Google Chrome أو Microsoft Bing، تعد محركات البحث أدوات قوية تساعد مليارات المستخدمين فى العثور على المعلومات على الويب، لكن قد تكون هناك أوقات لا يحصل فيها المستخدمون على إجابة مرضية، وبالنسبة لمثل هذه الاستفسارات المعقدة، توفر هاتان المنصتان الرئيسيتان خيارات بحث متقدمة.


وقدمت Microsoft، المتفائلة بدمج الذكاء الاصطناعى فى منتجاتها، للتو خيار بحث عميق أكثر قوة وكفاءة لتزويد المستخدمين بالإجابة الدقيقة التى كانوا يبحثون عنها تقريبًا.


Deep Search من مايكروسوفت بنج

أنشأت Microsoft ميزة البحث العميق فى محرك بحث Bing والتى يُزعم أنها توفر إجابات أكثر صلة وشمولًا للاستعلامات المعقدة. تؤكد الشركة على أن البحث العميق ليس بديلًا ولكنه تعزيز لقدرات البحث فى Bing، نظرًا لأنه مدعوم بالذكاء الاصطناعى، هناك الكثير مما يحدث فى الواجهة الخلفية.


كيف يعمل البحث العميق؟

تشير Microsoft إلى أن البحث العميق يعتمد على فهرس الويب الحالى ونظام التصنيف الخاص بـ Bing، ويعززهما باستخدام نموذج اللغة الكبير GPT-4 (LLM)، وهى التقنية الأساسية لبرنامج Copilot chatbot فى المتصفح، يأخذ النموذج نفسه استعلام البحث الذى أدخله المستخدمون "لتوسيعه إلى وصف أكثر شمولًا لما يجب أن تتضمنه المجموعة المثالية من النتائج".


نتائج أعمق ولكن بتكلفة

بمجرد إنشاء Bing لهدف ما، فإنه يتعمق أكثر فى الويب لعرض النتائج التى لا تظهر غالبًا فى نتائج البحث النموذجية، وتوضح Microsoft: "يستخدم البحث العميق مجموعة من تقنيات الاستعلام للعثور على الصفحات التى قد تتطابق مع استعلامى الموسع، وإعادة كتابة الاستعلام نيابةً عنى، والبحث عن تلك الاختلافات أيضًا".


وبعد جمع نتائج البحث، يقوم Deep Search بعد ذلك بتصنيفها وفقًا لمدى مطابقتها للوصف الشامل و"تقديم قائمة منسقة من النتائج والإجابات التى من المرجح أن تجيب على سؤالك، أو ترضى فضولك، أو تحل مشكلتك".


ومع ذلك، من أجل الحصول على المزيد من الإجابات السياقية، يمكن أن يستغرق البحث العميق ما يصل إلى ثلاثين ثانية - وهو وقت طويل مقارنة بالبحث العادي. ومع ذلك، فإن البحث العميق ليس مخصصًا لكل استعلام أو لكل مستخدم وهو ميزة اختيارية.







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