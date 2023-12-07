يعنى إيه ميزة Deep Search بمحرك Bing.. وكيف تختلف عن البحث العادى؟

(MENAFN
- Youm7) سواء كان
Google Chrome أو Microsoft Bing، تعد محركات البحث أدوات قوية تساعد مليارات المستخدمين فى العثور على المعلومات على الويب، لكن قد تكون هناك أوقات لا يحصل فيها المستخدمون على إجابة مرضية، وبالنسبة لمثل هذه الاستفسارات المعقدة، توفر هاتان المنصتان الرئيسيتان خيارات بحث متقدمة.
وقدمت Microsoft، المتفائلة بدمج الذكاء الاصطناعى فى منتجاتها، للتو خيار بحث عميق أكثر قوة وكفاءة لتزويد المستخدمين بالإجابة الدقيقة التى كانوا يبحثون عنها تقريبًا.
Deep Search من مايكروسوفت بنج
أنشأت Microsoft ميزة البحث العميق فى محرك بحث Bing والتى يُزعم أنها توفر إجابات أكثر صلة وشمولًا للاستعلامات المعقدة. تؤكد الشركة على أن البحث العميق ليس بديلًا ولكنه تعزيز لقدرات البحث فى Bing، نظرًا لأنه مدعوم بالذكاء الاصطناعى، هناك الكثير مما يحدث فى الواجهة الخلفية.
كيف يعمل البحث العميق؟
تشير Microsoft إلى أن البحث العميق يعتمد على فهرس الويب الحالى ونظام التصنيف الخاص بـ Bing، ويعززهما باستخدام نموذج اللغة الكبير GPT-4 (LLM)، وهى التقنية الأساسية لبرنامج Copilot chatbot فى المتصفح، يأخذ النموذج نفسه استعلام البحث الذى أدخله المستخدمون "لتوسيعه إلى وصف أكثر شمولًا لما يجب أن تتضمنه المجموعة المثالية من النتائج".
نتائج أعمق ولكن بتكلفة
بمجرد إنشاء Bing لهدف ما، فإنه يتعمق أكثر فى الويب لعرض النتائج التى لا تظهر غالبًا فى نتائج البحث النموذجية، وتوضح Microsoft: "يستخدم البحث العميق مجموعة من تقنيات الاستعلام للعثور على الصفحات التى قد تتطابق مع استعلامى الموسع، وإعادة كتابة الاستعلام نيابةً عنى، والبحث عن تلك الاختلافات أيضًا".
وبعد جمع نتائج البحث، يقوم Deep Search بعد ذلك بتصنيفها وفقًا لمدى مطابقتها للوصف الشامل و"تقديم قائمة منسقة من النتائج والإجابات التى من المرجح أن تجيب على سؤالك، أو ترضى فضولك، أو تحل مشكلتك".
ومع ذلك، من أجل الحصول على المزيد من الإجابات السياقية، يمكن أن يستغرق البحث العميق ما يصل إلى ثلاثين ثانية - وهو وقت طويل مقارنة بالبحث العادي. ومع ذلك، فإن البحث العميق ليس مخصصًا لكل استعلام أو لكل مستخدم وهو ميزة اختيارية.
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