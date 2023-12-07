ذكاء اصطناعى جديد من جوجل لكروم يساعدك على الكتابة بشكل أفضل

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بالفعل أداة "ساعدنى فى الكتابة"أو "Help me write"، وهى الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعى إلى العديد من تطبيقاتها وخدماتها، وتهدف الأداة إلى جعل حياة المستخدمين أسهل من خلال مساعدتهم على الكتابة بشكل أفضل وأكثر فعالية.





وأفاد موقع 9to5Google أن جوجل تضيف الآن أداة "ساعدنى فى الكتابة" إلى متصفح الويب Chrome، ووفقًا للتقرير، ستصبح الميزة متاحة على إصدار سطح المكتب لمتصفح الويب الذى يتضمن أنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.





بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن أداة "ساعدنى فى الكتابة" متاحة بالفعل فى Gmail، ومحرر مستندات Google، وKeep، ورسائل Google، وما إلى ذلك.





ما هى ميزة "ساعدنى فى الكتابة"؟

ساعدنى فى الكتابة هو تطبيق Google الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعى ضمن تطبيقاتها وخدماتها. تتيح هذه الميزة للمستخدمين الكتابة بشكل أفضل وأسرع وأكثر كفاءة. يقوم بتكليف مسودة صغيرة لسؤال أو أمر من المستخدمين ويقوم بإنشاء محتوى بناءً على هذا الموجه.





"ساعدنى فى الكتابة" فى Chrome

فى Chrome، تم تنفيذ الميزة فى نافذة الملء التلقائى المنبثقة عندما يحاول المستخدمون إدخال نص عبر الإنترنت. يمكن أيضًا الوصول إلى الأداة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على صفحة الويب، يستخدم التنفيذ أيضًا سياق موقع الويب ويستخدمه لكتابة المحتوى بناءً على المطالبة التى يطلبها المستخدمون.





يمكن استخدامه لإنشاء ملخص للمحتوى وكتابة مراجعة للمكان وما إلى ذلك.

يشير التقرير أيضًا إلى أن Google ربما أجرت بعض التغييرات والتعديلات على الأداة لتحسينها بشكل أفضل لاستخدام Chrome مقارنةً بتنفيذ المستندات وGmail والرسائل. يحصل المستخدمون على خيار تقصير النص أو تفصيله. إلى جانب هذا، يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار اختيار أفضل كاجوال أو رسمي.





كيفية تمكين "ساعدنى فى الكتابة" فى Chrome

لم يتم طرح أداة "ساعدنى فى الكتابة" بعد فى الإصدار الثابت. ومع ذلك، فهو متاح عبر //flag، ومع ذلك، هناك حاجة إلى إشارة بناء إضافية لتمكينها.



