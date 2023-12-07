تحديث Ios 17.2 يوفر دعم الشحن اللاسلكى Qi2 لهذه الهواتف.. القائمة الكاملة

أصدرت Apple الإصدار المرشح لتحديث iOS 17.2 للمختبرين، والذى يتضمن دعم معيار الشحن اللاسلكى Qi2 لطرز

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الأقدم – سلسلة iPhone 13 و14.





وتتمتع سلسلة iPhone 15، بما فى ذلك طرازى iPhone 15 وiPhone 15 Pro، بالفعل بدعم معيار الشحن Qi2، والآن سيعمل التحديث القادم على تمكين دعم Qi2 على طرازات iPhone 13 وiPhone 13 Pro وiPhone 14 وiPhone 14 Pro.





سيعمل التحديث على تمكين الشحن اللاسلكى السريع بقدرة 15 وات على طرازى iPhone 13 وiPhone 14، حتى إذا كنت تستخدم شاحنًا غير MagSafe، على الرغم من أن الشاحن اللاسلكى يجب أن يكون معتمدًا من Qi2.





ما هو Qi2

يعتمد Qi2، خليفة معيار الشحن اللاسلكى Qi، على "ملف الطاقة المغناطيسي" من Apple، والذى يشتمل على حلقة من المغناطيس تشبه MagSafe، ويقول الكونسورتيوم أن هذا المعيار آمن وفعال وقابل للتشغيل المتبادل مع العلامات التجارية الأخرى. يقول الكونسورتيوم أن Qi2 وMagSafe سيكونان قابلين للتشغيل المتبادل فى المستقبل.





وبالنسبة لمستخدمى iPhone، يوفر Qi2 سرعة شحن تبلغ 15 واط، أى ما يعادل سرعة MagSafe دون الحاجة إلى الدفع مقابل شاحن MagSafe، وهو ما سيكون إضافيًا نظرًا لأن Apple تضيف رسوم MFi الخاصة بها. فى الوقت الحالى، إذا قمت بشحن iPhone باستخدام شاحن لاسلكى مغناطيسى غير معتمد من MagSafe، فستقتصر سرعات الشحن على 7.5 واط.





أما بالنسبة لهواتف Android، فسيتمكن المستخدمون من استخدام النظام البيئى الواسع من أجهزة الشحن اللاسلكية المغناطيسية التى تم تطويرها لدعم هواتف MagSafe iPhone، وعلى الرغم من أن طرازات iPhone 12 متوافقة مع MagSafe، يبدو أنها غير متوافقة مع Qi2، لذلك سيتعين على المستخدمين الاكتفاء بشاحن MagSafe إذا كانوا يريدون شحنًا سريعًا بقدرة 15 واط.





وومن المتوقع أن يتم إصدار تحديث iOS 17.2 فى الأيام القليلة المقبلة. يتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة مثل تطبيق Journal، وقدرة iPhone 15 Pro على التقاط الفيديو المكانى، وخيار الترجمة لزر الإجراء فى موديلات iPhone 15 Pro، والمزيد.