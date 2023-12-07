((التمويل الكويتي-البحرين)) يعلن منح فترة سماح مدتها 6 أشهر على جميع خدمات التمويل الجديدة للأفراد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية

العاملة

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أحدث‭ ‬مبادراته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬تتيح‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬الأرباح‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭ ‬لعملاء‭ ‬خدمات‭ ‬التمويل‭ ‬للأفراد‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭ ‬مع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬المصرفية‭.‬‮

‬‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬سوف‭ ‬يتمتع‭ ‬العملاء‭ ‬بفترة‭ ‬سماح‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التمويل‭ ‬للأفراد‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬البنك،‭ ‬وتشمل‭ ‬خدمات‭ ‬تمويلي،‭ ‬والتمويل‭ ‬العقاري،‭ ‬وتمويل‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭. ‬ويحرص‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنوعة‭ ‬لعملائه،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬التمكين‭ ‬المالي‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬مصممة‭ ‬حسب‭ ‬متطلباتهم‭ ‬الخاصة‭. ‬وتتيح‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬للعملاء‭ ‬الفرصة‭ ‬لإدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬بفعالية‭ ‬ومرونة‭ ‬أكبر‭.‬‮

‬‭ ‬وقد‭ ‬عبّر‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لعملائنا‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالحلول‭ ‬التي‭ ‬ينشدونها‭. ‬ولاشك‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬الأرباح‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتحقيق‭ ‬الشمولية‭ ‬المالية‭ ‬ودعم‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬الأعزاء‭. ‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المالية‭ ‬بسهولة‭ ‬وثقة‮»‬‭.‬