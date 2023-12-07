Friday, 08 December 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التمويل الكويتي-البحرين)) يعلن منح فترة سماح مدتها 6 أشهر على جميع خدمات التمويل الجديدة للأفراد

12/7/2023 11:28:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية
العاملة
في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أحدث‭ ‬مبادراته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬تتيح‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬الأرباح‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭ ‬لعملاء‭ ‬خدمات‭ ‬التمويل‭ ‬للأفراد‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭ ‬مع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬المصرفية‭.‬‮
‬‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬سوف‭ ‬يتمتع‭ ‬العملاء‭ ‬بفترة‭ ‬سماح‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التمويل‭ ‬للأفراد‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬البنك،‭ ‬وتشمل‭ ‬خدمات‭ ‬تمويلي،‭ ‬والتمويل‭ ‬العقاري،‭ ‬وتمويل‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭. ‬ويحرص‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنوعة‭ ‬لعملائه،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬التمكين‭ ‬المالي‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬مصممة‭ ‬حسب‭ ‬متطلباتهم‭ ‬الخاصة‭. ‬وتتيح‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬للعملاء‭ ‬الفرصة‭ ‬لإدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬بفعالية‭ ‬ومرونة‭ ‬أكبر‭.‬‮
‬‭ ‬وقد‭ ‬عبّر‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لعملائنا‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالحلول‭ ‬التي‭ ‬ينشدونها‭. ‬ولاشك‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬السماح‭ ‬مدتها‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬الأرباح‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتحقيق‭ ‬الشمولية‭ ‬المالية‭ ‬ودعم‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬الأعزاء‭. ‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المالية‭ ‬بسهولة‭ ‬وثقة‮»‬‭.‬

MENAFN07122023000055011008ID1107558429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث