Friday, 08 December 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسبب المقاطعة.. ((ستاربكس)) تخسر 11 مليار دولار

12/7/2023 11:28:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانت‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ستاربكس‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬وبيع‭ ‬مشروبات‭ ‬القهوة،‭ ‬مليئة‭ ‬بالاضطرابات،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬المقاطعة،‭ ‬وإضرابات‭ ‬الموظفين،‭ ‬والترويج‭ ‬الفاتر‭ ‬للعطلات،‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬قدرت‭ ‬بنحو‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬صراعات‭ ‬سلسلة‭ ‬المقاهي‭ ‬الشهيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الأوجه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الكأس‭ ‬الأحمر‭ ‬الأقل‭ ‬بهجة‭ ‬وامتداد‭ ‬التوترات‭ ‬السياسية‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬مقاهيها،‭ ‬فإن‭ ‬تيار‭ ‬السخط‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحد‭ ‬لمستقبل‭ ‬الشركة،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيوزويك‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬محللي‭ ‬الصناعة‭ . ‬لقد‭ ‬أثرت‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ستاربكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتصارع‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬المجتمعية‭ ‬المعقدة،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬ودفع‭ ‬أسهمها‭ ‬إلى‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬خسائر‭ ‬منذ‭ ‬طرحها‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬19‭ ‬يومًا،‭ ‬منذ‭ ‬الترويج‭ ‬ليوم‭ ‬الكأس‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر،‭ ‬انخفضت‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬ستاربكس‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬96 % ،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬خسارة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬المحللين‭ ‬عن‭ ‬تباطؤ‭ ‬المبيعات‭ ‬والاستجابة‭ ‬الضعيفة‭ ‬لموسم‭ ‬العطلات‭.‬

وترتبط‭ ‬مقاطعة‭ ‬السلسلة‭ ‬بقضايا‭ ‬جيوسياسية‭ ‬حساسة،‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬واتخذت‭ ‬الشركة‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬نقابة‭ ‬عمال،‭ ‬تمثل‭ ‬صناع‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لأنها‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬فانطلقت‭ ‬حملات‭ ‬عدة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعتها‭. ‬وامتدت‭ ‬المقاطعة‭ ‬لتشمل‭ ‬فروع‭ ‬السلسلة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وتمتلك‭ ‬السلسلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬فرع‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬86‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬فرع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وحدها،‭ ‬لذلك‭ ‬أنشأ‭ ‬العاملون‭ ‬بها‭ ‬نقابة‭ ‬لهم‭ ‬تمثلهم‭ ‬أمام‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭.‬

MENAFN07122023000055011008ID1107558428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث