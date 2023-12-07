بسبب المقاطعة.. ((ستاربكس)) تخسر 11 مليار دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانت‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ستاربكس‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬وبيع‭ ‬مشروبات‭ ‬القهوة،‭ ‬مليئة‭ ‬بالاضطرابات،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬المقاطعة،‭ ‬وإضرابات‭ ‬الموظفين،‭ ‬والترويج‭ ‬الفاتر‭ ‬للعطلات،‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬قدرت‭ ‬بنحو‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬صراعات‭ ‬سلسلة‭ ‬المقاهي‭ ‬الشهيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الأوجه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الكأس‭ ‬الأحمر‭ ‬الأقل‭ ‬بهجة‭ ‬وامتداد‭ ‬التوترات‭ ‬السياسية‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬مقاهيها،‭ ‬فإن‭ ‬تيار‭ ‬السخط‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحد‭ ‬لمستقبل‭ ‬الشركة،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيوزويك‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬محللي‭ ‬الصناعة‭ . ‬لقد‭ ‬أثرت‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ستاربكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتصارع‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬المجتمعية‭ ‬المعقدة،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬ودفع‭ ‬أسهمها‭ ‬إلى‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬خسائر‭ ‬منذ‭ ‬طرحها‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬19‭ ‬يومًا،‭ ‬منذ‭ ‬الترويج‭ ‬ليوم‭ ‬الكأس‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر،‭ ‬انخفضت‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬ستاربكس‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬96 % ،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬خسارة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬المحللين‭ ‬عن‭ ‬تباطؤ‭ ‬المبيعات‭ ‬والاستجابة‭ ‬الضعيفة‭ ‬لموسم‭ ‬العطلات‭.‬

وترتبط‭ ‬مقاطعة‭ ‬السلسلة‭ ‬بقضايا‭ ‬جيوسياسية‭ ‬حساسة،‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬واتخذت‭ ‬الشركة‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬نقابة‭ ‬عمال،‭ ‬تمثل‭ ‬صناع‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لأنها‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬فانطلقت‭ ‬حملات‭ ‬عدة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعتها‭. ‬وامتدت‭ ‬المقاطعة‭ ‬لتشمل‭ ‬فروع‭ ‬السلسلة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وتمتلك‭ ‬السلسلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬فرع‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬86‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬فرع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وحدها،‭ ‬لذلك‭ ‬أنشأ‭ ‬العاملون‭ ‬بها‭ ‬نقابة‭ ‬لهم‭ ‬تمثلهم‭ ‬أمام‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭.‬