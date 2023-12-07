10 مليارات دولار لدعم الطاقة النظيفة حتى 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬التنسيق‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر COP 28،‭ ‬تخصيص‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬لدعم‭ ‬التحول‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تتضمن‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬رئيسية‭ ‬لتسريع‭ ‬التحول‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬يخوضه‭ ‬الإنسان،‭ ‬لمنع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الفيضانات‭ ‬والأعاصير‭ ‬والتصحر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الأمازون،‭ ‬رئة‭ ‬الأرض،‭ ‬التي‭ ‬تمتص‭ ‬25‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭.‬

لذا‭ ‬يجدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر COP 28،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬التزامهم‭ ‬بضرورة‭ ‬مضاعفة‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

مجموعة‭ ‬التنسيق‭ ‬العربية،‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬استراتيجي‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التنمية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬ COP 28‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬تخصيص‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬لدعم‭ ‬التحول‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تتضمن‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬رئيسية‭ ‬لتسريع‭ ‬التحول‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬الاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬يقول‭ ‬جاك‭ ‬كيرتس،‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬شركة‭ ‬لمساعدة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬وبدء‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا،‭ ‬أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬فعلى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬إظهار‭ ‬اهتمام‭ ‬أكبر‭ ‬بتطبيق‭ ‬السياسات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬عديدة،‭ ‬لكن‭ ‬بعضها،‭ ‬كالهيدروجين،‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث،‭ ‬قبل‭ ‬استخدامه‭ ‬تجاريا،‭ ‬لذا‭ ‬تركز‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬واعدة،‭ ‬حسب‭ ‬المتوافر‭ ‬لديها،‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬والرياح‭ ‬وغيرها‭.‬