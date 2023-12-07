((تمكين)) يواصل زياراته لمؤسسات القطاع المختلفة

((تمكين)) يواصل زياراته لمؤسسات القطاع المختلفة
التاريخ
12/7/2023 11:28:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زارت الإدارة التنفيذية لصندوق العمل «تمكين» شركة
فولاذ
القابضة، وهي مجموعة صناعية متخصصة بالحديد والصلب، وذلك كجزء من اللقاءات التي يعقدها تمكين مع مؤسسات القطاع المختلفة بهدف التعريف ببرامج تمكين الجديدة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين.
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