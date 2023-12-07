((جي إف إتش)) تتخارج من محفظة سكن الطلاب الأولى في الولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أمس‭ ‬البيع‭ ‬والتخارج‭ ‬من‭ ‬المحفظة‭ ‬المتنوعة‭ ‬الأولى‭ ‬لسكن‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬عائد‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬122 % ‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬المحفظة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021،‭ ‬وتتكون‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬سرير‭ ‬ضمن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المجاورة‭ ‬لجامعة‭ ‬أركنساس‭ ‬وجامعة‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭. ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفاظ،‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ستيودنت‭ ‬كوارترز‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أصول‭ ‬سكن‭ ‬الطلاب،‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي،‭ ‬وتمكين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأصلين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أداء‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الأصلية،‭ ‬مع‭ ‬معدل‭ ‬إشغال‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬ونمو‭ ‬بنسبة‭ ‬40 % ‭ ‬تقريباً‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬التشغيلي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬البالغة‭ ‬عامين‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬الرئيسي‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬أركنساس‭ ‬لشغل‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مساحات‭ ‬الأسرة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحسينات‭ ‬التشغيلية‭ ‬الأخرى‭ ‬وتغيير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للعقارات‭ ‬لتعزيز‭ ‬وضعها‭ ‬داخل‭ ‬السوق،‭

‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بحوالي‭ ‬14 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتوقعات‭ ‬الأصلية‭.‬

تعليقا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬نائل‭ ‬مصطفى‭ ‬في‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بارتنرز،‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تخارجا‭ ‬ناجحا‭ ‬آخر‭ ‬للمجموعة‭ ‬والمستثمرين‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬الوفيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬شركتنا‭ ‬التابعة‭ ‬لسكن‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ستيودنت‭ ‬كوارترز‮»‬‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول،‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لهذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬احتفاظ‭ ‬قصيرة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬وتهيئة‭ ‬المحفظة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتحقيق‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬لاستثماراتنا‭ ‬وقدرتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬فرص‭ ‬فريدة‭ ‬مدرة‭ ‬للدخل‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬منخفضة‭ ‬المخاطر‭ ‬ذات‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬وعبر‭ ‬مناطق‭ ‬جغرافية‭ ‬متعددة،‭ ‬حيث‭ ‬نتمتع‭ ‬بحضور‭ ‬قوي‭ ‬ومتنام‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬سكن‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تشمل‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر،‭ ‬قطاع‭ ‬المكاتب‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفرص‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬العالمية‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬