كلية البحرين الجامعية توقع مذكرة تعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقعت كلية البحرين الجامعية مذكرة تعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية في مقر الجامعة، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وبحث سبل التعاون ورسم شراكات محلية تعود بالنفع على الطلبة والمجتمع إضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والابتكار لدى الطلبة وزيادة قدراتهم للدخول إلى الأسواق والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
ووقع الاتفاقية من جانب كلية البحرين الجامعية البروفيسور الشيخ خالد بن محمد آل خليفة الرئيس المؤسس لكلية البحرين الجامعية، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد عبدالله بن هندي .
وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في تبادل الخبرات والاستشارات، وتنفيذ الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في مختلف المجالات المشتركة لتطوير الشباب وتشجيعهم على تنمية الفكر الاقتصادي، إضافة إلى إقامة البرامج والفعاليات على مستوى مملكة البحرين بما يتسق مع رؤية الطرفين، وكذلك إعداد البحوث العلمية والدراسات والإحصائيات، وتنظيم البرامج التدريبية لتأهيل الطلبة والخريجين في مجال الاقتصاد والاستثمار وتوفير قاعات الجامعة وجميع مرافقها لخدمة أنشطة الجمعية وأنشطتها.
وفي هذا الصدد، عبر البروفيسور الشيخ خالد بن محمد آل خليفة عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية، مؤكدًا أن كلية البحرين الجامعية تضع ضمن أولوياتها التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والجمعيات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع جميع المؤسسات والجمعيات، من خلال التعاون وعقد الاتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي، وخلق مصالح متبادلة معهم لخدمة المجتمع.
كما عبر أحمد عبد الله بن هندي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجامعة، مؤكدا حرص الجمعية على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع التعليمي والأكاديمي حيث إن هذا التعاون يسهم إيجابا في تحقيق أهداف الجمعية وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمؤازرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما أكدت الدكتورة رنا صوايا رئيسة كلية البحرين الجامعية أن الجامعة
تولي اهتماما خاصًا لتشجيع الطلبة على الانخراط في مجال ريادة الأعمال والابتكار حيث إن توقيع هذه الاتفاقيات ستتيح للطلبة تعزيز ريادة الأعمال في كل التخصصات التي تقدمها، والذي من شأنه تطوير المهارات الإبداعية والابتكار لدى الطلبة وتمكنهم من إطلاق مشاريعهم التي تتناسب مع مواهبهم وتطلعاتهم وبالتالي القدرة على طرح حلول مستدامة لقضايا مجتمعية واقتصادية بشكل إبداعي
مما يجعلهم قادرين على الانخراط في سوق العمل بنجاح.
من الجدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال البحرينية تعنى بشؤون قطاع الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وتعد كلية البحرين الجامعية إحدى الجامعات الرائدة في مملكة البحرين والتي تأسست عام 2002م وتخرج منها آلاف الطلبة الذين تقلّدوا مناصب قيادية في مملكة البحرين في القطاعين العام والخاص.
حضر توقيع الاتفاقية من جانب كلية البحرين الجامعية الدكتورة رنا صوايا رئيسة كلية البحرين الجامعية والمهندسة مروة السيد مدير مركز خدمة المجتمع بالكلية ومن الجمعية حضر مراسم التوقيع عبد الحكيم الشمري نائب رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وناصر الأهلي عضو مجلس إدارة الجمعية.
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