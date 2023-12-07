كلية البحرين الجامعية توقع مذكرة تعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬ورسم‭ ‬شراكات‭ ‬محلية‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬والمجتمع‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وزيادة‭ ‬قدراتهم‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬البروفيسور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الجمعية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ .‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيتعاون‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستشارات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والندوات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المشتركة‭ ‬لتطوير‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الفكر‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الطرفين،‭ ‬وكذلك‭ ‬إعداد‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والدراسات‭ ‬والإحصائيات،‭ ‬وتنظيم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لتأهيل‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتوفير‭ ‬قاعات‭ ‬الجامعة‭ ‬وجميع‭ ‬مرافقها‭ ‬لخدمة‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭ ‬وأنشطتها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬عبر‭ ‬البروفيسور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المهمة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬تضع‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجمعيات‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬وعقد‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وخلق‭ ‬مصالح‭ ‬متبادلة‭ ‬معهم‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬الجامعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يسهم‭ ‬إيجابا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬وتطلعات‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رنا‭ ‬صوايا‭ ‬رئيسة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭

‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصًا‭ ‬لتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ستتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الإبداعية‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريعهم‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬وبالتالي‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬لقضايا‭ ‬مجتمعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬إبداعي‭

‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بنجاح‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬تعنى‭ ‬بشؤون‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وتعد‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2002م‭ ‬وتخرج‭ ‬منها‭ ‬آلاف‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تقلّدوا‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

حضر‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬الدكتورة‭ ‬رنا‭ ‬صوايا‭ ‬رئيسة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬والمهندسة‭ ‬مروة‭ ‬السيد‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بالكلية‭ ‬ومن‭ ‬الجمعية‭ ‬حضر‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬عبد‭ ‬الحكيم‭ ‬الشمري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭.

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