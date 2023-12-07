Friday, 08 December 2023 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كلية البحرين الجامعية توقع مذكرة تعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية

12/7/2023 11:28:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬ورسم‭ ‬شراكات‭ ‬محلية‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬والمجتمع‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وزيادة‭ ‬قدراتهم‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬البروفيسور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الجمعية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ .‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيتعاون‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستشارات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والندوات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المشتركة‭ ‬لتطوير‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الفكر‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الطرفين،‭ ‬وكذلك‭ ‬إعداد‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والدراسات‭ ‬والإحصائيات،‭ ‬وتنظيم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لتأهيل‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتوفير‭ ‬قاعات‭ ‬الجامعة‭ ‬وجميع‭ ‬مرافقها‭ ‬لخدمة‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭ ‬وأنشطتها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬عبر‭ ‬البروفيسور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المهمة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬تضع‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجمعيات‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬وعقد‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وخلق‭ ‬مصالح‭ ‬متبادلة‭ ‬معهم‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬الجامعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يسهم‭ ‬إيجابا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬وتطلعات‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رنا‭ ‬صوايا‭ ‬رئيسة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭
‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصًا‭ ‬لتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ستتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الإبداعية‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريعهم‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬وبالتالي‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬لقضايا‭ ‬مجتمعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬إبداعي‭
‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بنجاح‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬تعنى‭ ‬بشؤون‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وتعد‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2002م‭ ‬وتخرج‭ ‬منها‭ ‬آلاف‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تقلّدوا‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

حضر‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬الدكتورة‭ ‬رنا‭ ‬صوايا‭ ‬رئيسة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬والمهندسة‭ ‬مروة‭ ‬السيد‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بالكلية‭ ‬ومن‭ ‬الجمعية‭ ‬حضر‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬عبد‭ ‬الحكيم‭ ‬الشمري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭.

MENAFN07122023000055011008ID1107558424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث