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السعودية وروسيا تدعوان أعضاء ((أوبك+)) إلى الانضمام إلى اتفاق خفض إنتاج النفط

12/7/2023 11:28:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعهما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬أوبك‭+ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط،‭ ‬وقالا‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان،‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬والسعودية‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬إمدادات‭ ‬المعدات‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬سيقوم‭ ‬بخفض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬طوعا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬النفط؛‭ ‬حسبما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬المنظمة‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬ستعود‭ ‬أحجام‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬خفضتها‭ ‬دول‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬تدريجياً‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السوق‭.‬

وأعلن‭ ‬مصدرٌ‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة،‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ستُمدد‭ ‬خفضها‭ ‬التطوعي،‭ ‬البالغ‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023م،‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬أوبك‭ ‬بلس‭. ‬وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬ستعزز‭ ‬خفضها‭ ‬الطوعي‭ ‬لإمدادات‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬وتمدده‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

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