السعودية وروسيا تدعوان أعضاء ((أوبك+)) إلى الانضمام إلى اتفاق خفض إنتاج النفط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان مشترك بعد اجتماعهما أمس الأربعاء كل الدول الأعضاء في أوبك+ إلى الانضمام إلى اتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط، وقالا إن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.
وجاء في البيان، الذي نُشر أمس الخميس، إن روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بما يشمل إمدادات المعدات.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أعلنت أن عددا من دول «أوبك+» سيقوم بخفض إنتاج النفط طوعا في الربع الأول من عام 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط؛ حسبما جاء في بيان المنظمة.
وأضاف البيان أنه بعد الربع الأول، ستعود أحجام إنتاج النفط التي خفضتها دول «أوبك+» تدريجياً إلى السوق العالمية اعتمادًا على وضع السوق.
وأعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وأعلنت روسيا الخميس أنها ستعزز خفضها الطوعي لإمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
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