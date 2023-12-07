الإمارات المركزي: 3.95 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 % إلى 3.952 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليونات درهم في أغسطس الماضي.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم الخميس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4 % من 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.982 مليار درهم في نهاية الشهر التاسع من العام؛ نظرا لارتفاع بنسبة 0.7 % في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 7.3 % في الائتمان الأجنبي.
وعزا المصرف المركزي، ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3 % و0.2 % و3.8 % في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
وحسب المصرف، سجل إجمالي الودائع المصرفية نموا بنسبة 0.7 % مرتفعا من 2.403 تريليون درهم في نهاية الشهر الثامن من العام إلى 2.42 تريليون درهم في نهاية الشهر التاسع، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8 % .
وأرجع المصرف المركزي، ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9 % و1.3 % و20.1 % على التوالي.
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