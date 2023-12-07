الإمارات المركزي: 3.95 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬مصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬المركزي‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬المصرفية،‭ ‬شاملا‭ ‬شهادات‭ ‬القبول‭ ‬المصرفية،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬3 % ‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬952‭ ‬تريليونات‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬3‭.‬901‭ ‬تريليونات‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الائتمان‭ ‬المصرفي‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4 % ‭ ‬من‭ ‬1.953‭ ‬تريليون‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬982‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬العام؛‭ ‬نظرا‭ ‬لارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬0.7 % ‭ ‬في‭ ‬الائتمان‭ ‬المحلي‭ ‬وارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬3 % ‭ ‬في‭ ‬الائتمان‭ ‬الأجنبي‭.‬

وعزا‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬ارتفاع‭ ‬الائتمان‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬زيادات‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬3 % ‭ ‬و0‭.‬2 % ‭ ‬و3‭.‬8 % ‭ ‬في‭ ‬الائتمان‭ ‬الممنوح‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ (‬الكيانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحكومة‭) ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وحسب‭ ‬المصرف،‭ ‬سجل‭ ‬إجمالي‭ ‬الودائع‭ ‬المصرفية‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬7 % ‭ ‬مرتفعا‭ ‬من‭ ‬2‭.‬403‭ ‬تريليون‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬42‭ ‬تريليون‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬التاسع،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬ودائع‭ ‬المقيمين‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬8 % ‭.‬

وأرجع‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬ارتفاع‭ ‬ودائع‭ ‬المقيمين‭ ‬نتيجة‭ ‬لزيادات‭ ‬في‭ ‬ودائع‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وودائع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وودائع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية‭ ‬بنسبة‭ ‬9 % ‭ ‬و1‭.‬3 % ‭ ‬و20‭.‬1 % ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬