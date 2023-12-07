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زيادة إنتاج النفط الأمريكي تهدد استراتيجية التخفيض السعودية

12/7/2023 11:28:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تتزايد‭ ‬التكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬صعوبة‭ ‬استمرار‭ ‬مجموعة‭ ‬أوبك‭+‬،‭ ‬أو‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬أعضائها،‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بإستراتيجية‭ ‬تخفيض‭ ‬الإنتاج‭ ‬المتواصلة‭ ‬لأشهر،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأمريكي‭ ‬وتنامي‭ ‬الخلافات‭ ‬داخل‭ ‬الكارتل‭ ‬النفطي‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حاجياتها،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬ستدفع‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الأسعار‭ ‬عن‭ ‬الحد‭ ‬الذي‭ ‬تريده‭ ‬أوبك‭+ ‬وبصفة‭ ‬خاصة‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬تعويض‭ ‬حاجة‭ ‬السوق‭ ‬بالنفط‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬أوبك‭+ ‬فتلجأ‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬خرق‭ ‬توافق‭ ‬الكارتل‭ ‬النفطي‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬أبرز‭ ‬المنتجين،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة‭ ‬بشأن‭ ‬التخفيض‭ ‬والحصص‭ ‬المخصصة‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬وخاصة‭ ‬دول‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭.‬

وحطّم‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬الأمريكي‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سلط‭ ‬ضغوطا‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬أوبك‭+‬،‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬إبقاء‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬فوق‭ ‬80‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بتحكمها‭ ‬في‭ ‬‮«‬استقرار‭ ‬السوق‮»‬‭.‬

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