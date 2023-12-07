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((فينتك روبوز)) تقود الحلول التقنية لتسريع خطط ادخار الموظفين في دول الخليج

12/7/2023 11:28:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬فينتك‭ ‬روبوز،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لمنتجات‭ ‬الادخار‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتقاعد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬‮«‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬إقليمية‭ ‬حول‭ ‬خطة‭ ‬الادخار‭ ‬التقاعدي‭ ‬للموظفين‭ ‬وعرض‭ ‬للحلول‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العربية،‭ ‬والمصممة‭ ‬حصريًا‭ ‬للرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمديرين‭ ‬الماليين‭ ‬والمديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬ورؤساء‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬ورؤساء‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬توفر‭ ‬للمشاركين‭ ‬منصة‭ ‬خبراء‭ ‬لمناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬لتدشين‭ ‬خطة‭ ‬الادخار‭ (‬ Thrift ‭ ‬ Plan ‭) ‬وحجم‭ ‬الطلب‭ / ‬الإيرادات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وترتيبات‭ ‬تصميم‭ ‬المنتج‭ ‬والعمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬بالرياض،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ويمثل‭ ‬الحدث‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬وإبداعية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الوعي‭ ‬المؤسسي‭ ‬والاهتمام‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬الادخار‭ ‬التقاعدي‭ (‬منتجات‭ ‬ادخار‭ ‬الموظفين‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬للمزودين‭ ‬الماليين‭ ‬فرصة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لتنمية‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يديرونها‭ (‬ AuM ‭)
‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

وذكر‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فينتك‭ ‬روبوز،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تغيرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬متسارعا‭ ‬لصالح‭ ‬تدشين‭ ‬ومأسسة‭ ‬خطط‭ ‬الادخار‭ ‬التقاعدي‭ ‬التي‭ ‬يرعاها‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ (‬وهي‭ ‬خطط‭ ‬إضافية‭ ‬لما‭ ‬توفره‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الحكومة‭)‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتبنى‭ ‬مبكراً‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬سوف‭ ‬تكسب‭ ‬موقعا‭ ‬رياديا‭ ‬مميزا‭ ‬وستصبح‭ ‬بالتأكيد‭ ‬رائدة‭ ‬مستقبليا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬المدارة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭.‬

تعد‭ ‬فينتك‭ ‬روبوز،‭ ‬ومقرها‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬رقمية‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬لإدارة‭ ‬منتجات‭ ‬الادخار‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتقاعد،‭ ‬وتوفيرها‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العلامة‭ ‬البيضاء‭ (‬ white ‭-‬ labelling ‭).‬

وأضاف‭ ‬إبراهيم‭ ‬أن‭ ‬تقنيتنا‭ ‬تتكامل‭ ‬بسلاسة‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬مما‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬وتشغيل‭ ‬منتجات‭/‬عمليات‭ ‬الادخار‭ ‬والاستثمار‭ ‬لجذب‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬وإدارتها‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬مالية‭ ‬تشهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التطورات‭.‬

ستغطي‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬أربع‭ ‬جلسات‭ ‬وهي‭: ‬‮«‬المشهد‭ ‬الحالي‭ ‬للادخار‭ ‬الوطني‭ ‬وضرورة‭ ‬التغيير‮»‬،‭ ‬و«توقعات‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬للسنوات‭ ‬العشرين‭ ‬القادمة‭ ‬ ‭ ‬توقعات‭ ‬حجم‭ ‬النمو‮»‬،‭ ‬و«تصميم‭ ‬المنتجات‭ ‬وخبرات‭ ‬العميل‭ ‬الناجحة‭ - ‬تبسيط‭ ‬التعقيد‭ ‬والخيارات‮»‬،‭ ‬و«عرض‭ ‬للحلول‭ ‬التقنية‭ ‬وتصميم‭ ‬رحلة‭ ‬العملاء‮»‬‭.‬

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