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رئيس أذربيجان يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير 2024

12/7/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف امس إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من فبراير، وفقا لوثيقة نشرها مكتبه.
وسبق أن أعيد انتخاب علييف (61 عاما) لولاية مدتها سبع سنوات عام 2018. ومع قمع المعارضة السياسية إلى حد كبير، ففي حكم المؤكد أن يفوز بفترة رئاسية جديدة العام المقبل.
وأمر علييف بشن هجوم مباغت في سبتمبر بعد حصار دام تسعة أشهر بهدف استعادة إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي كان يسيطر عليه الأرمن، وهو ثاني هجوم ناجح في غضون ثلاث سنوات.
ويعد قيامه بذلك تصحيحا لما يراه هو ومعظم الأذربيجانيين بأنه خطأ تاريخي للانفصال الفعلي للمنطقة جراء صراع عرقي دموي تزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

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