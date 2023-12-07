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أردوغان في أثينا للمرة الأولى منذ 2017 لا قضايا غير قابلة للحل بين تركيا واليونان

12/7/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده لديها الإرادة لحل جميع النزاعات العالقة مع اليونان، وذلك خلال زيارة تاريخية لأثينا هي الأولى له منذ العام 2017.
وقال اردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، «لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلها بيننا»، مشيرا إلى رغبته في تحويل «بحر إيجه إلى بحر سلام وتعاون».
وأضاف أن أنقرة تريد استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائي، مشيرا إلى أن البلدين يريدان أيضا زيادة حجم التجارة الثنائية بينهما إلى عشرة مليارات دولار.
وذكر اردوغان أن وزيري خارجية البلدين سيناقشان النزاعات بشأن بحر إيجه، وعبر عن اعتقاده أنه من المفيد إجراء محادثات سنوية رفيعة المستوى.
وزار الرئيس التركي اليونان بعد سنوات من التوترات حول ترسيم حدود الجرف القاري للجزر اليونانية في بحر إيجه والتنقيب البحري وملف الهجرة.
بدوره، أقر ميتسوتاكيس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع أردوغان، أن العلاقات الثنائية كانت «مهددة بشكل خطير» في الماضي لكنها أصبحت على «مسار أكثر هدوءا».
وأضاف «لقد فرضت الجغرافيا والتاريخ أن نعيش في الحيز ذاته.. في مواجهة أحيانا. لكنني أشعر بمسؤولية تاريخية لاستغلال هذه الفرصة للجمع بين الدولتين جنبا إلى جنب، تماما كما هي حدودنا».
وعلى هامش الزيارة، وقعت اليونان وتركيا «إعلان صداقة» وستعملان بموجبه على مضاعفة التجارة الثنائية بينهما إلى 10 مليارات دولار.
وكانت أثينا اعلنت مؤخرا أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تمديد تأشيرات السبعة أيام الممنوحة للمواطنين الأتراك لزيارة جزر بحر إيجه.
في سياق متصل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لنظيرته اليونانية كاتيرينا ساكيلاروبولو عن أمله في تدشين «عهد جديد» في العلاقات مع اليونان بعد أعوام من التوتر.
وقال اردوغان «أعتقد أن اجتماع التعاون الاستراتيجي بين تركيا واليونان سيقود الى عهد جديد» في العلاقات بين البلدين.
وأضاف «علينا أن نكون متفائلين، وهذا التفاؤل سيكون مثمرا في المستقبل».
من جهتها، قالت ساكيلاروبولو «خلال الأحداث المأسوية التي واجهها بلداننا (...) التضامن وإظهار الإنسانية كانا سمتين جمعتا الشعبين».
هذا، ووصف الرئيس التركي رئيس الوزراء اليوناني بـ «الصديق»، وقال في مقابلة مع صحيفة «كاتيميريني» اليونانية «صديقي كيرياكوس، لن نهددك إذا ما هددتنا».
وتابع «إذا قاربنا الخلافات من خلال الحوار والتوصل إلى أرضية مشتركة، فسيكون ذلك لمصلحة الجميع».

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