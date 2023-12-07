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ميتا تستخدم آلية جديدة لمراجعة المحتوى الخاص بالحرب الإسرائيلية

12/7/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مجلس الرقابة المستقل بشركة «ميتا» مالكة منصتي «فيسبوك» و«انستغرام»، إنه سيراجع طريقة تعامل الشركة مع المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في قضيتين تتعلقان باحتجاز الرهائن والقصف الاسرائيلي على قطاع غزة.
وستستخدم آلية مراجعة سريعة جديدة أعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي لأول مرة في هاتين القضيتين. ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات في غضون 30 يوما بعد أن كان يجري مداولات لعدة أشهر بشأن القضايا التي ينظر فيها.
وجاء قرار المجلس بدراسة هاتين القضيتين في وقت انتشر فيه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي محتوى عنيف ومضلل ويحض على الكراهية في الحرب التي اطلقتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على مستوطنات في محيط القطاع.
وخفضت ميتا بعد هجوم حماس مستوى إزالة المحتوى الذي قد يكون ضارا ويشمل منشورات تحدد بوضوح هوية الرهائن الذين احتجزتهم حماس.
وواجهت الشركة أيضا اتهامات بأنها تحد من التعبير عن الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون تحت القصف الإسرائيلي في غزة، حيث اشتكى عدد كبير من المشاهير والمؤثرين من ايقاف حساباتهم بسبب دعمهم للمدنيين العزل في غزة.
وقال المجلس إنه في واقعة سيراجعها حذفت ميتا مقطع فيديو على انستغرام يظهر ما نجم عن انفجار في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بما في ذلك أطفال قتلى وجرحى.
وأضاف أن تعليق المقطع كان يزعم أن «الاحتلال الغاصب» قصف المستشفى، في إشارة واضحة للجيش الإسرائيلي.
وأعادت ميتا المحتوى مع تحذير على الشاشة بعد أن اختار المجلس الواقعة للمراجعة.
وتتعلق الواقعة الأخرى بمقطع فيديو على فيسبوك يظهر امرأة تتوسل لخاطفيها ألا يقتلوها أثناء اقتيادها على دراجة نارية. وقال المجلس إن تعليقا يحث الناس على نشر الوعي بشأن ما جرى في السابع من أكتوبر.
وحذفت ميتا الفيديو في البداية، لكنها تراجعت بعد أسابيع ردا على الاتجاهات المتعلقة بكيفية مشاركة مقاطع فيديو خطف الرهائن، بحسب المجلس.
وأوضح المجلس أنه كما هو الحال مع الفيديو في الواقعة الأولى تمت إعادته مع تحذير على الشاشة.

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