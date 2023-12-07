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فلسطينيو غزة من نزوح إلى نزوح إلى الشارع!

12/7/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في جنوب قطاع غزة يحاول فلسطينيون نازحون مرة أخرى التأقلم مجددا: غطاء نايلون يقوم مقام خيمة، أغصان شجر من أجل إشعال النيران للتدفئة، وتناول آخر ما تبقى من الجريشة الموجودة عندهم.
ويواصل آلاف المدنيين الفرار من خان يونس في جنوب القطاع والتي دخلتها القوات الإسرائيلية قبل أيام، مشيا أو على دراجات نارية أو على عربات محملة بأمتعتهم، وهم باتوا محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوما بعد يوم قرب الحدود مع مصر ويواجهون وضعا إنسانيا كارثيا.
واضطر الكثيرون منهم للنزوح مرة ثانية خلال الأسابيع الماضية، بعدما اتجهوا جنوبا هربا من القتال العنيف بين إسرائيل وحركة حماس في شمال القطاع.
وخلت رفوف المتاجر في رفح كما غيرها في قطاع غزة. في السوق، يقوم عدد من المزارعين ببيع ما يقدرون جنيه من أراضيهم من الطماطم والبصل والملفوف وغيرها من الخضار.
وقال غسان بكر لوكالة «فرانس برس»: «كل من في خان يونس انتقل إلى رفح. لم يبق أحد في المنطقة من كمية القصف». وأضاف «اضطررنا للقدوم هنا بلا مأوى بلا شيء. أمطرت علينا وكنا نائمين في الشارع. لا أكل، لا خبز، لا طحين».
الى جانب الرصيف، يأكل أطفال من وعاء كبير من الجريشة التي قامت جمعية خيرية بتحضيره.
وأقام فلسطينيون فروا من خان يونس على مسافة أقل من عشرة كيلومترات مخيما مستحدثا بواسطة شوادر وأغطية بلاستيكية وألواح خشبية، فيما يهيم بعض النازحين حاملين صفائح بحثا عن بعض الماء.
ويقول خميس الدلو «كان هناك قصف ودمار. قاموا بإلقاء المناشير والتهديد والاتصال والمطالبة بالإخلاء والخروج من خان يونس، إلى أين سنذهب؟ إلى أين سنصل».
وأضاف «خرجنا من خان يونس ونحن الآن في رفح، نجلس في خيم لا أسقف ولا جدران».
ويقول حسين أبو حمادة لوكالة «فرانس برس»: «كنا جالسين وفجأة وقعت ضربة. أصبت في رأسي بحجر سقط».
وتقول أمل مهدي التي نجت من غارة «إننا منهارون، نحن بحاجة إلى من يدعمنا، إلى من يجد حلا يخرجنا من هذا الوضع».
وعلقت أم شادي أبو الطرابيش التي نزحت من شمال قطاع غزة ووصلت إلى رفح وهي تحمل منشورا ألقاه الجيش الاسرائيلي «هم الظالمون. ليس نحن»، مضيفة «يقومون بالدوس على المدنيين والمواطنين الأبرياء والأطفال العزل».
وتتابع «ما ذنبنا نحن؟ لا نملك أسلحة ولا إرهابا ولا شيئا. نحن مواطنون عزل. لجأنا من مكان إلى آخر واليوم نتلقى هذا. ما الغاية من ذلك؟».

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