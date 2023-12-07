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اتحاد الصحفيين العرب يجدد المطالبة بوقف العدوان وكسر الحصار على القطاع

12/7/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب المجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وقد دخل العدوان الإسرائيلي على غزة شهره الثالث بمزيد من المجازر في مختلف مناطق القطاع، والتي خلفت وراءها أكثر من 16 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال الاتحاد في بيان: «كان من نتيجة هذا العدوان الغاشم في تلك الفترة أكثر من 350 جريمة بحق الصحافيين في حرب الإبادة منهم أكثر من 105 صحافيين وصحافيات بين شهيد ومفقود وأسير وأكثر من 80 صحافيا على الأقل أصيبوا بجروح في قطاع غزة وقصف منازل عائلات 60 صحافيا و63 مقرا إعلاميا دمرها الاحتلال في قطاع غزة و25 إذاعة محلية أغلقها الاحتلال في غزة والضفة. ولفت إلى أن الاحتلال قتل من الصحافيين الفلسطينيين خلال 60 يوما ما يوازي 120% مما قتله منهم خلال 23 عاما و3 أضعاف ممن قتلوا من الصحافيين في كل أنحاء العالم منذ بداية العام الحالي».
واستنكر الاتحاد تصريحات الناطق باسم الخارجية الأميركية حول عدم وجود دلائل على تعمد الاحتلال استهداف الصحافيين والمدنيين خلال هذه الحرب الوحشية على غزة، معتبرا أنها تشكل دليلا إضافيا على الشراكة الأميركية الكاملة في الجريمة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين، وهي محاولة لتمرير رواية الاحتلال الكاذبة التي تفندها الدلائل ووقائع الميدان، لكي لا تتم محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الإسرائيليين للصحافيين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب مطالبة كل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات الدولية والعربية المهنية بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة فورا ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية ومتطلبات الحياة الوجودية.

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