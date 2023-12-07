فلسطين ترحب بمبادرة غوتيريش لتفعيل المادة 99 من الميثاق الأممي والدعوة لوقف إطلاق النار

MENAFN - Al-Anbaa) رحبت السلطة الفلسطينية امس بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة اعتمادا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن هذه المبادرة «خطوة ضرورية جدا» تتسق مع المهام المنوطة بمجلس الأمن الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية.

وأدانت الوزارة «الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما إسرائيل على الأمين العام للأمم المتحدة»، واعتبرتهما «إرهابا سياسيا لثني غوتيريش عن أداء دوره وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان».

وطالبت الخارجية الفلسطينية قادة العالم والدول بدعم مبادرة غوتيريش والالتفاف حولها لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي ظل تزايد حصيلة القتلى ونقص المواد الغذائية ونزوح الآلاف، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، المادة 99 من ميثاق المنظمة، وتتيح له هذه المادة «لفت انتباه» مجلس الأمن الدولي إلى ملف «يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر». وأفاد ديبلوماسيون بأن مجلس الأمن سيجتمع الجمعة للنظر في هذه الدعوة.

وكتب الأمين العام «مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة».

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر منصة «إكس»، معتبرا أن «ولاية غوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي»، وأن مطالبته بتفعيل المادة 99 والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة «تشكلان دعما لمنظمة حماس الإرهابية».وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي للصحافيين «نحن أيضا نريد أن تنتهي هذه الحرب»، مضيفا «ولكن لا يمكن إلا أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تمكن حماس من مهاجمة شعبنا مرة أخرى».