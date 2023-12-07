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الأرض تضيق بآلاف النازحين جنوب غزة وإسرائيل تحدد شرطين لإنهاء حربها

12/7/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على الغارات المكثفة والقصف العنيف، دارت معارك عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية في كبرى مدن قطاع غزة، في وقت بات مئات آلاف السكان الفارين من معظم مناطق القطاع الى الجنوب، محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوما بعد يوم قرب الحدود مع مصر ويواجهون وضعا إنسانيا كارثيا.
وتكدس عشرات الآلاف من النازحين من مختلف مناطق قطاع غزة في رفح المجاورة على الحدود مع مصر بناء على منشورات تهديد إسرائيلية تقول إنهم سيكونون آمنين هناك، لكن الخوف مازال يستبد بهم بعد ان زعمت اسرائيل أن مسلحين فلسطينيين قاموا بإطلاق صواريخ من داخل منطقة كانت قد دعت المدنيين إلى اللجوء إليها. وقال الجيش الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن 12 صاروخا أطلقت من منطقة المواصي، إضافة إلى صاروخ آخر على الأقل من منطقة قريبة من منطقة للمساعدات الإنسانية في رفح.
النازحون في الشوارع
من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الملاجئ في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، ما أجبر معظم النازحين الوافدين حديثا على الاستقرار في الشوارع دون ملجأ.
وقالت «أوتشا» إن مدينة رفح باتت المنطقة الوحيدة في قطاع غزة التي توزع فيها المساعدات بكميات محدودة، فيما لم تعد تصل بشكل شبه كامل تقريبا إلى خان يونس والوصول إلى المناطق الواقعة شمالا غير ممكن.
واستحالت مساحات واسعة من القطاع المحاصر ركاما ومباني مدمرة، بينما تجاوزت حصيلة القتلى الفلسطينيين عتبة الـ «17177 شهيدا وأكثر من 46 ألف إصابة»، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
وأفادت الوزارة في بيان عن «استشهاد 350» خلال 24 ساعة.
وفي خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، بلغ الجنود الإسرائيليون بالمدرعات والجرافات وسط المدينة، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».
ويحاول الجيش التقدم بريا باستخدام الدبابات والجرافات الضخمة، مدعوما بإسناد جوي ومدفعي وبحري، وهو يخوض معارك ضارية في خان يونس، بالإضافة الى مدينة غزة، كبرى مدن القطاع الواقعة في شماله والتي لم يتمكن بعد من السيطرة الكاملة عليها. وتواصل سقوط القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.
من جهتها، أكدت الحركة عبر تطبيق «تليغرام» أن كتائب القسام خاضت «اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة».
وفي دليل على شراسة المعركة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، أنها دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور مدينة غزة خلال 72 ساعة.
وفي بيان منفصل، أكدت أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
ونقلت قناة «الجزيرة» عن فلسطيني محاصر في مدرسة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ان قوات الاحتلال تحاصر المدرسة التي تؤوي نحو 7 آلاف نازح، وإن قناصيها يعتلون عدة بنايات قبالة المدرسة.
وأكد أن عددا من المحاصرين استشهدوا، قائلا إن كل من يستشهد من هؤلاء النازحين يدفن في المدرسة بسبب الحصار الخانق عليها. وبثت القناة تسجيلا مصورا لعدد من الجثث الملقاة في باحة المدرسة.
وأكد سكان من خان يونس أن الدبابات الإسرائيلية اقتربت من منزل قيادي «حماس» يحيى السنوار لكن من غير المعروف ما إذا كان موجودا فيه أم لا، وتقول إسرائيل إنها تعتقد أن كثيرين من قادة حماس ومقاتليها كامنون في أنفاق تحت الأرض.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي أوفير جندلمان إن «قوات الجيش الإسرائيلي تتقدم في جنوب قطاع غزة وحاصرت منزل يحيى السنوار قائد حماس» الذي تعتبره العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى التي فجأت إسرائيل في 7 أكتوبر، مضيفا «أن مهمة هذه القوات هي إلقاء القبض عليه في أسرع وقت».
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية أيضا أهدافا في أنحاء القطاع الساحلي المكتظ بالسكان في واحدة من أعنف مراحل الحرب المستمرة منذ شهرين.
وحدد جندلمان شرطين لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وقال في إحاطة «أقول للغزيين: يمكن إنهاء الحرب اليوم بشرطين: أولهما يجب الإفراج عن جميع مختطفينا، أنتم تعانون كثيرا بسبب احتجازهم، والثاني يجب على حماس أن تستسلم، لا أمل لها بالبقاء، تدميرها حتمي لا محالة».
وتابع «أقول للغزيين هناك بريق أمل في الأفق، بعد القضاء على «حماس» ستتحسن حياتكم وسيتم إعمار غزة من جديد وستنعمون بالأمان والاستقرار والازدهار (..) لكن لا أمل لتحقيق ذلك مادام هناك حماس». لكن يبدو أن الهدف الإسرائيلي بعيد المنال بعد مضي شهرين من الحرب الضروس على القطاع التي لم تفلح في تقليص قدرات حماس وجناحها العسكري «القسام» وباقي الفصائل على تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وهو ما يعزز اعتراف ضابط إسرائيلي نقل عنه موقع «بلومبيرغ» أن مهمة تدمير نحو 500 كيلومتر من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة ستستغرق أشهرا.
إعادة الهدنة
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن بلاده لن تسمح بتفريغ قطاع غزة من سكانه. وأشار إلى أن القاهرة تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء لإعادة الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في أسرع وقت.
وقال رشوان، في بيان، إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية أبدا.
وأضاف رشوان أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار.
وتابع أنه «وحتى يحدث هذا، وفي ظل كسر الهدنة، فمصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلـــة لأشقائنـــــا الفلسطينيين هناك».

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