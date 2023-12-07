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أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بخطوات لبناء الثقة وتطبيع العلاقات

12/7/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهدت أرمينيا وأذربيجان باتخاذ إجراءات ملموسة باتجاه تطبيع العلاقات وتبادل سجناء الحرب بينهما.
وقال الطرفان في بيان مشترك انهما اتفقتا على «اتخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة» وأكدا على «نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام». ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من سجناء الحرب الأرمن بينما ستفرج يريفان عن جنديين أذربيجانيين.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير المقبل، في خطوة يتوقع أن تمدد حكم عائلته المتواصل منذ عقود.
وتزداد شعبية علييف بعدما استعادت باكو إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه من الانفصاليين الأرمن في هجوم خاطف في سبتمبر الماضي.
وأمر مرسوم نشرته الرئاسة المسؤولين بإجراء «انتخابات مبكرة» في 7 فبراير المقبل. وكانت الانتخابات مقررة سابقا في 2025.
وذكرت مؤسسة استطلاع تديرها الحكومة مؤخرا بأن 75% من السكان يؤيدون طريقة تعامل علييف مع نزاع قره باغ.
ويحكم علييف (61 عاما) الدولة الغنية بالنفط منذ العام 2003 عندما خلف والده حيدر، الضابط السابق في الاستخبارات السوفييتية.
وأعيد انتخابه آخر مرة بنسبة أصوات بلغت 86% في اقتراع مبكر نظم في أبريل 2018.

MENAFN07122023000130011022ID1107558397

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