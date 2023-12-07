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صقر الرشود..سبق زمانه

12/7/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صقر الرشود، رحمه الله تعالى، فنان نادر سبق زمانه وفاق أقرانه، وترك إرثا مسرحيا عزيزا ونادرا، ولا أبالغ إذا قلت إنه صقر المسرح الكويتي بلا مدافع، وقد جمع بين التأليف والإخراج والتمثيل والثقافة العالية، فكان فنانا شاملا، وهو اسم مكتوب بماء الذهب في تاريخ الفن الكويتي ثابت في الذاكرة، ولا أشبهه إلا بقول عمرو بن الأطنابة:
أبت لي عفتي وأبى بلائي
وأخذي الحمد بالثمن الربيح
وإقحامي على المكروه نفسي
وضربي هامة البطل المشيح
وقولي كلما جشأت وجاشت
مكانك تحمدي أو تستريحي
وقد فجع أهل الكويت بوفاته شابا إثر حادث أليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونقل جثمانه إلى وطنه الكويت ودفن في ترابها، وحضر الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله دفنه وعدد كبير من المسؤولين والفنانين والمواطنين، ونوه باسمه وكرم كثيرا وهو يستحق ذلك.
أستميحكم العذر بأن أعود بذاكرتي إلى سنين طويلة مضت، عندما كنت طالبا في الرابع الثانوي فجاءني اتصال بخط ارضي في المنزل فرفعت السماعة، فإذا بصوت جهوري ظاهر البحة يسألني عن أخي النائب السابق طلال السعيد، ويخبرني بأنه صقر الرشود، وان شركته الجزيرة تستعد لتسجيل مسلسل بدوي اسمه «العنود» في استديو الماسية بالسالمية، وشدد على أنه لا بد من مراقب للهجة، فقلت له إن أخي طلال خارج الكويت، فعرض علي أن أحضر التسجيل بدلا منه، فوافقت بعد حياء وتردد، ووصف لي مسرح الخليج، وهو ديوانية أسرة الدعيج الكريمة في القادسية، فذهبت إليه وهي المرة الأولى التي أرى فيها صقر الرشود شابا في منتصف الثلاثينيات من عمره، وسيما وقورا والى جانبه رفيق دربه الكاتب الكبير عبدالعزيز السريع - ألبسه الله ثوب الصحة والعافية - في مثل سنه، وشاهدت عنده الفنان الكبير خالد العبيد والفنان علي المفيدي رحمه الله والفنان عبدالله الحبيل ومخرج العمل حامد حنفي رحمه الله ونجدات المحتسب، وغيرهم ممن لا أتذكرهم.
حضرت معهم بروفات الطاولة التي حضرتها الفنانة سعاد عبدالله والراحل غانم الصالح، وهما بطلا العمل والفنان عبدالمحسن الخلفان، ومجموعة كبيرة من أعضاء مسرح الخليج العربي، فأدهشني ما رأيت من قدسية للعمل ورهبة عنده، وضبط وربط لا أرى منها شيئا هذا الأيام، ولاحظت أن لصقر طريقته الخاصة في التعامل مع مجموعته، وهم له سامعون مطيعون، ذو شخصية مرهوبة الجانب ومحبة واحترام كبيرين من الفنانين له مع الدقة المتناهية في المواعيد، رغم أن العمل إذاعي، وكان تعامله معي تعاملا راقيا، ولهجته أقرب ما تكون من لهجة أهل نجد، لا يحب الخطأ ولا يرضى به، روح القيادة ظاهرة عليه شديد المحبة لوطنه.
سجلنا العمل لإذاعة الكويت وكان نادرا في حينه، وكان هو البطل، ثم غادر الكويت بعد ذلك بمدة قصيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفي النفس ما بها، فرحم الله «أبا فراس» وغفر له، ودمتم سالمين.

MENAFN07122023000130011022ID1107558395

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