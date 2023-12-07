تمتّع بحياتك

(MENAFN
- Al-Anbaa) «تمتع بحياتك» عنوان لكتاب قيم لمؤلفه الأستاذ الدكتور بشير صالح الرشيدي.
يقول الدكتور بشير في كتابه الماتع: كل إنسان لابد ان يضع له اهدافا رئيسية في حياته، ويسعى لتحقيقها بإذن الله تعالى، فعلى سبيل المثال من الأهداف الرئيسية التي يضعها الإنسان لنفسه:
1 - الدين: يجب على المسلم العاقل الواعي أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، وقراءة القرآن بتدبر يوميا، الصدقة، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، المحافظة على اذكار الصباح والمساء، دعاء خروج ودخول المسجد، إفشاء السلام، عيادة المريض، إجابة الدعوة، تقبل النصيحة، تشميت العاطس، اتباع الجنائز، السعي في حوائج الناس.
2 - الصحة: يجب على الإنسان أن يستثمر صحته على أكمل وجه، ويجعل صحته أولوية، ويبتعد عن كل ما يضر صحته، من تدخين سجائر، مخدرات، خمر، مشروبات الطاقة، السهر.
وعليه، ممارسة الرياضة، خاصة المشي، يقول تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين - الأعراف: 131).
3 - الاستمتاع: التمتع بالحياة فعل وحركة لا أمنية، ويحتاج إلى جهد وتفكير وتدبير، والتفكير هو أن تعرف ما الذي يمتعك في الحياة والتدبير هو أن تفعل الأشياء التي تمتعك بالحياة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر من الأشياء التي يمتع بها الإنسان نفسه: المشي، الرياضة، مشاهدة التلفزيون، الكتابة، الغناء، التسوق، الذهاب إلى الشاليه، البر، السفر، مساعدة الناس.
4 - المال: المال زينة الحياة، فعليك ان تعمل وتجتهد وتخلص في عملك لكسب المال الحلال، والمشاريع كثيرة اختار منها ما يناسبك وتوكل على الله.
لكن ابتعد عن الكسب الحرام.
5 - العلاقات الاجتماعية: الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يحب مشاركة الآخرين والحديث معهم في شتى المواضيع، كما يجب «الفضفضة» عما في قلبه لأعز أصدقائه ليرتاح نفسيا. وينصح الدكتور بشير بالابتعاد عن الانفعال المدمر للذات، لأن كثرة الانفعالات تسبب قرحة المعدة، والسكر، والضغط، والصداع. لذا يجب الابتعاد عن تعاطي الانفعالات حفاظا على صحتك، وتمتع بحياتك.
اقرأ واتعظ: من أقوال الدكتور بشير:
«من ضبط انفعالاته، تمتع بحياته، وأدام علاقاته».
«لا تتخذ قرارا وأنت غاضب».
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