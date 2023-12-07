Friday, 08 December 2023 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمتّع بحياتك

12/7/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «تمتع بحياتك» عنوان لكتاب قيم لمؤلفه الأستاذ الدكتور بشير صالح الرشيدي.
يقول الدكتور بشير في كتابه الماتع: كل إنسان لابد ان يضع له اهدافا رئيسية في حياته، ويسعى لتحقيقها بإذن الله تعالى، فعلى سبيل المثال من الأهداف الرئيسية التي يضعها الإنسان لنفسه:
1 - الدين: يجب على المسلم العاقل الواعي أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، وقراءة القرآن بتدبر يوميا، الصدقة، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، المحافظة على اذكار الصباح والمساء، دعاء خروج ودخول المسجد، إفشاء السلام، عيادة المريض، إجابة الدعوة، تقبل النصيحة، تشميت العاطس، اتباع الجنائز، السعي في حوائج الناس.
2 - الصحة: يجب على الإنسان أن يستثمر صحته على أكمل وجه، ويجعل صحته أولوية، ويبتعد عن كل ما يضر صحته، من تدخين سجائر، مخدرات، خمر، مشروبات الطاقة، السهر.
وعليه، ممارسة الرياضة، خاصة المشي، يقول تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين - الأعراف: 131).
3 - الاستمتاع: التمتع بالحياة فعل وحركة لا أمنية، ويحتاج إلى جهد وتفكير وتدبير، والتفكير هو أن تعرف ما الذي يمتعك في الحياة والتدبير هو أن تفعل الأشياء التي تمتعك بالحياة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر من الأشياء التي يمتع بها الإنسان نفسه: المشي، الرياضة، مشاهدة التلفزيون، الكتابة، الغناء، التسوق، الذهاب إلى الشاليه، البر، السفر، مساعدة الناس.
4 - المال: المال زينة الحياة، فعليك ان تعمل وتجتهد وتخلص في عملك لكسب المال الحلال، والمشاريع كثيرة اختار منها ما يناسبك وتوكل على الله.
لكن ابتعد عن الكسب الحرام.
5 - العلاقات الاجتماعية: الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يحب مشاركة الآخرين والحديث معهم في شتى المواضيع، كما يجب «الفضفضة» عما في قلبه لأعز أصدقائه ليرتاح نفسيا. وينصح الدكتور بشير بالابتعاد عن الانفعال المدمر للذات، لأن كثرة الانفعالات تسبب قرحة المعدة، والسكر، والضغط، والصداع. لذا يجب الابتعاد عن تعاطي الانفعالات حفاظا على صحتك، وتمتع بحياتك.
اقرأ واتعظ: من أقوال الدكتور بشير:
«من ضبط انفعالاته، تمتع بحياته، وأدام علاقاته».
«لا تتخذ قرارا وأنت غاضب».

MENAFN07122023000130011022ID1107558394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث