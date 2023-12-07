عندما تُطبِق الدنيا عليك!

(MENAFN
- Al-Anbaa) أنت كثير على كل الأشياء حولك.
في أحيان كثيرة تصبح لحظة انهيارك الأولى، هي لحظة خمود عقلك وصراخ قلبك، تلك اللحظة التي تكتوي بها ما بين وبين، وتشعر فيها بضيق الكون حولك، تنسلخ من ذاتك، تخنقك الأماكن ويلفك النفور حتى من نفسك، فترى كل ما هو أمامك مجرد حطام كبير، أو ببساطة تحس بأنك خسرت شيئا ما من نفسك، أو ربما ضيعت شغفك.
وكأن الدنيا أطبقت عليك بضمتها فجأة! ولم تجد من معين، ولم تعرف ما عليك فعله لتنهض على قدميك مجددا، لتطرد هذا الغم المـــفاجئ الذي ألمّ بك، والذي أتعبك جـــدا وأنهك قواك، أطبقت عليك
فجـــعلتك واقفا مــنتظرا بزوغ الشـــمس يطرق أبوابك، ليضوي ألف روح وألف شعلة بداخلك.
ولكن ماهو مطلوب منك في هذه الحالة، ليس الوقوف منتظرا فقط، بل أن تسعى أنت لما تحب بروح ملؤها الأمل، فالأشياء لا تأتي وحدها، وعليك أن تكون أنت سببا في إنقاذ نفسك، وبالأخص حين تشعر بأن الدنيا ضربتك بسياط الهمّ والحزن والشك والخوف، والتوتر والخذلان، وبألا تنتظر يد العون من أحد أبدا، لتنهض كما ذكرنا على قدميك مجددا.
واعلم أنك لست وحدك في هذا، فكلنا نمر بمثله وربما أسوأ بين الفينة والأخرى، فكل ما في الأمر أن القضية تلتف بطريقة غير منطقية حول عقدة جديدة تشكلت في دواخلنا دون تفسير لها، وكأن روتين حياتنا يفرض علينا على أن تكون أيامنا فقط بين خيبات وألم وحزن وخذلان، فنسرق من عمرنا ساعات لا تعود، وننشر في أنفسنا خوفا غريبا عجيبا، غير معهود.
اعتد أن تعيش حياتك الكاملة دون أي نقصان.
عليك الوقوف في وجه نفسك لإنهاء لعنة جميع الأحداث التي تمر بك، أنسيت كم أنت مخير؟ أنسيت كيف تتغير؟
تأكد أن استحقاق نفسك يعلو صوته فوق كل هذه الأشياء.
عليك الوقوف كي لا تقتل نفسك دون شعور منك وتبقيها تدور وتدور في دائرة لا نهاية لها، وتحاول فقد السيطرة لتخرج دون جدوى من مركزها.
فأنت تستحق أن تنتقي لنفسك من الأشياء أفضلها، وأن تكون راضيا قنوعا لما بين يديك، ربما انك لا تعيش في عالم مثالي، وربما ينقصك الكثير، لكن لا تهلك نفسك بالركض في طريق وعر تعرف في قرارة نفسك أنه لا يشبهك، ولا يريدك، ولا تلهث بالركض وراء أنصاف الأشياء، وتقول هذا الذي منحتني إياه الدنيا، وتأكد أن الدنيا حين تمنحك النصف، بأنها لم تمنحك اياه إلا لتكتمل أنت، فلا تقبل بأي شي وتقل انتهى! فينطفئ شغفك وحبك وتلغي ذاتك، وتغرق نفسك بالتفكير فقط في طريقة الحفاظ على ذلك النصف الذي معك وان كان دون كمال دون فائدة، فعليك ان تستوعب ما أنت بحاجة إليه حقا ليكملك، لأن غالبا ما تكون تلك الأنصاف بالية غير مستحقة للتعب في إكمالها؟
ولا تسمح لأي قوة مهما بلغ فيك مقدار حبها أن تنسيك حب نفسك، ولو تفوهت أمامك بأبشع الكلمات، وفعلت لك أكبر الأفعال، وحتى لو أصغرها، واعلم بأنك وحدك من ترسم قيمة ذاتك.
ضع في عين الاعتبار أنك أنت كثير على كل الأشياء حولك، وعزز هذا الشعور جيدا بداخلك، كثير لجمال قلبك وروحك، كثير لرقي فكرك وروعة ذاتك، بمراعاتك لمشاعر الغير، كثير برجاحة عقلك وصحيح فهمك، بأخلاقك ومبادئك السامية، كثير من خلال كلامك مع الآخرين وتصرفك ونقاشاتك، كثير بابتعادك عن الكذب والخداع والقدح والتعامل مع الناس بصدق وحب وأمانة.
ولذلك أنت تستحق.
فلا تقف ابدا، نعم لا تقف فإن الوقوف يكلف ما لا تطيق، كن شمسا في نهارك، وقمرا في ليلك، لا تقف وعش خفيفا على نفسك ولا تثقلها، عش خفيفا على أرواح غيرك ولا تؤذها، وكن قريبا ودودا ولا معجزة في ذلك، عش كما تريد أن ترى الناس أمامك، عش كأنك أمنية نفسك التي تحققت بصفاتها بك.
لا تنس نفسك، عش لأجلك.. لأجل استحقاقك.
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