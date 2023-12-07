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عندما تُطبِق الدنيا عليك!

12/7/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنت كثير على كل الأشياء حولك.
في أحيان كثيرة تصبح لحظة انهيارك الأولى، هي لحظة خمود عقلك وصراخ قلبك، تلك اللحظة التي تكتوي بها ما بين وبين، وتشعر فيها بضيق الكون حولك، تنسلخ من ذاتك، تخنقك الأماكن ويلفك النفور حتى من نفسك، فترى كل ما هو أمامك مجرد حطام كبير، أو ببساطة تحس بأنك خسرت شيئا ما من نفسك، أو ربما ضيعت شغفك.
وكأن الدنيا أطبقت عليك بضمتها فجأة! ولم تجد من معين، ولم تعرف ما عليك فعله لتنهض على قدميك مجددا، لتطرد هذا الغم المـــفاجئ الذي ألمّ بك، والذي أتعبك جـــدا وأنهك قواك، أطبقت عليك
فجـــعلتك واقفا مــنتظرا بزوغ الشـــمس يطرق أبوابك، ليضوي ألف روح وألف شعلة بداخلك.
ولكن ماهو مطلوب منك في هذه الحالة، ليس الوقوف منتظرا فقط، بل أن تسعى أنت لما تحب بروح ملؤها الأمل، فالأشياء لا تأتي وحدها، وعليك أن تكون أنت سببا في إنقاذ نفسك، وبالأخص حين تشعر بأن الدنيا ضربتك بسياط الهمّ والحزن والشك والخوف، والتوتر والخذلان، وبألا تنتظر يد العون من أحد أبدا، لتنهض كما ذكرنا على قدميك مجددا.
واعلم أنك لست وحدك في هذا، فكلنا نمر بمثله وربما أسوأ بين الفينة والأخرى، فكل ما في الأمر أن القضية تلتف بطريقة غير منطقية حول عقدة جديدة تشكلت في دواخلنا دون تفسير لها، وكأن روتين حياتنا يفرض علينا على أن تكون أيامنا فقط بين خيبات وألم وحزن وخذلان، فنسرق من عمرنا ساعات لا تعود، وننشر في أنفسنا خوفا غريبا عجيبا، غير معهود.
اعتد أن تعيش حياتك الكاملة دون أي نقصان.
عليك الوقوف في وجه نفسك لإنهاء لعنة جميع الأحداث التي تمر بك، أنسيت كم أنت مخير؟ أنسيت كيف تتغير؟
تأكد أن استحقاق نفسك يعلو صوته فوق كل هذه الأشياء.
عليك الوقوف كي لا تقتل نفسك دون شعور منك وتبقيها تدور وتدور في دائرة لا نهاية لها، وتحاول فقد السيطرة لتخرج دون جدوى من مركزها.
فأنت تستحق أن تنتقي لنفسك من الأشياء أفضلها، وأن تكون راضيا قنوعا لما بين يديك، ربما انك لا تعيش في عالم مثالي، وربما ينقصك الكثير، لكن لا تهلك نفسك بالركض في طريق وعر تعرف في قرارة نفسك أنه لا يشبهك، ولا يريدك، ولا تلهث بالركض وراء أنصاف الأشياء، وتقول هذا الذي منحتني إياه الدنيا، وتأكد أن الدنيا حين تمنحك النصف، بأنها لم تمنحك اياه إلا لتكتمل أنت، فلا تقبل بأي شي وتقل انتهى! فينطفئ شغفك وحبك وتلغي ذاتك، وتغرق نفسك بالتفكير فقط في طريقة الحفاظ على ذلك النصف الذي معك وان كان دون كمال دون فائدة، فعليك ان تستوعب ما أنت بحاجة إليه حقا ليكملك، لأن غالبا ما تكون تلك الأنصاف بالية غير مستحقة للتعب في إكمالها؟
ولا تسمح لأي قوة مهما بلغ فيك مقدار حبها أن تنسيك حب نفسك، ولو تفوهت أمامك بأبشع الكلمات، وفعلت لك أكبر الأفعال، وحتى لو أصغرها، واعلم بأنك وحدك من ترسم قيمة ذاتك.
ضع في عين الاعتبار أنك أنت كثير على كل الأشياء حولك، وعزز هذا الشعور جيدا بداخلك، كثير لجمال قلبك وروحك، كثير لرقي فكرك وروعة ذاتك، بمراعاتك لمشاعر الغير، كثير برجاحة عقلك وصحيح فهمك، بأخلاقك ومبادئك السامية، كثير من خلال كلامك مع الآخرين وتصرفك ونقاشاتك، كثير بابتعادك عن الكذب والخداع والقدح والتعامل مع الناس بصدق وحب وأمانة.
ولذلك أنت تستحق.
فلا تقف ابدا، نعم لا تقف فإن الوقوف يكلف ما لا تطيق، كن شمسا في نهارك، وقمرا في ليلك، لا تقف وعش خفيفا على نفسك ولا تثقلها، عش خفيفا على أرواح غيرك ولا تؤذها، وكن قريبا ودودا ولا معجزة في ذلك، عش كما تريد أن ترى الناس أمامك، عش كأنك أمنية نفسك التي تحققت بصفاتها بك.
لا تنس نفسك، عش لأجلك.. لأجل استحقاقك.

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