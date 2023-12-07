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كيف ينفع العمل الخيري الاقتصاد؟

12/7/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا تستطيع الحكومات حل مشاكل العالم بمفردها، ومن هنا يأتي دور العمل الخيري العالمي ليساعد على معالجة بعض القضايا الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم، بدءا من أزمات الصحة العامة، مثل كورونا، والفقر إلى الأمية وتغير المناخ.
وكل عام، يتجاوز العطاء العابر للحدود 800 مليار دولار أميركي في الدول التي لديها مصادر موثقة وتم رصدها، ويعتمد التأثير الذي يمكن أن يحدثه العمل الخيري، في بلد ما، على حالة المجتمع المدني فيه، بما في ذلك المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تشكل بيئته الخيرية.
وفي هذا الإطار، تقوم مؤشرات العمل الخيري العالمية، مثل متتبع العطاء العالمي GPT ومؤشر حرية العمل الخيري العالمي GPEI الصادرين عن جامعة إنديانا بتزويد المانحين والمسؤولين الحكوميين وقادة المنظمات غير الحكومية والمحسنين بفهم شامل لمشهد العطاء العالمي، يمكنه زيادة المشاركة الخيرية وتأثيرها، وتحفيز العطاء، وإحداث تغيير إيجابي ودائم في العالم.
ويسعى مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي، الذي يصدر منذ عام 2015، إلى معرفة العوائق والحوافز التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام العمل الخيري في جميع أنحاء العالم، والتي يمكن أن تكون سياسات، أو ممارسات مقبولة، أو هياكل قانونية، أو ممارسات للتنظيم الذاتي والرصد، أو من أنواع أخرى تعكس الثقافة الخيرية لكل بلد واستعداده السياسي لدعم تنمية العمل الخيري، وفي تقريره الأخير لعام 2020 تناول المؤشر 91 دولة وكانت الكويت من بينها للمرة الثانية وتشرفت بالمشاركة فيه.
وفي المقابل، يقيس متتبع العطاء العالمي، الذي يصدر منذ عام 2006، التبرعات عبر الحدود من الأفراد والمنظمات حول العالم، ويقدم بيانات عن أربع تدفقات: التدفقات الخيرية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، والتحويلات المالية، واستثمارات رأس المال الخاص، وفي تقريره الأخير لعام 2023 تناول المتتبع 47 دولة.
يمكن لهذه المؤشرات أن تكون مفيدة للاقتصاد بصور عديدة، حيث إنها تساعد في قياس التأثير الاجتماعي للعطاء الخيري، وتقييم استخدام الأموال لمعالجة القضايا الاجتماعية مثل تحسين التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وتخفيف الفقر. كما يمكنها صنع بيئة تنافسية بين الأفراد والمنظمات والشركات للمساهمة الإيجابية في المجتمع، حين تشجع على ممارسة المسؤولية الاجتماعية من خلال الاعتراف بالجهود الخيرية لهؤلاء. كذلك، تعزز المؤشرات الشفافية والمساءلة في المنظمات والمؤسسات حول ممارساتها في العمل الخيري، وتحثها على الالتزام بالمعايير الأخلاقية عندما تعلم أن هذه الممارسات ستقيم علنيا. ويمكن للمؤشرات أن تعزز الالتزام برفاهية المجتمع وجعله أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، فالمناطق التي تصنف على أنها ذات ثقافة خيرية قوية قد ينظر إليها بشكل إيجابي أكثر من غيرها من قبل المستثمرين. من جهة أخرى، تحفز المؤشرات الابتكار، إذ إن المنظمات قد تكون أكثر استعدادا للاستثمار في البحث وتطوير المشاريع التي تعالج القضايا الملحة عندما تعلم أن جهودها سيعترف بها، كما تحفز الشراكات بين القطاعات، العام والخاص وغير الربحي، فالحكومات قد تكون أكثر استعدادا للتعاون مع المنظمات الخيرية والشركات التي تتمتع بسجل حافل، تعرضه المؤشرات، من المساهمة في رفاهية المجتمع.
وتبقى كلمة السر، في كل ذلك، في توفير بيانات دولية مقارنة دقيقة يمكن أن ترفع مستوى الوعي والفهم، تفيد واضعي السياسات وقادة المجتمع المدني والمنظمات الخيرية، وتوضح كيف للمجتمعات المدنية والحكومات والشركات والأفراد التعاون لمعالجة القضايا المجتمعية في جميع أنحاء العالم.

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