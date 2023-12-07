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إبداع المهندسين بالعصر الإسلامي (1)

12/7/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن توثيق المهندسين في العصر الإسلامي حاجة ملحة وضرورية لتوثيق إبداعات علماء العرب والمسلمين في علوم الهندسة، وقد نقبنا كثيرا في بطون الكتب حتى نجمع هذه الصفوة من العلماء الأجلاء في الهندسة لتكون منارا مشرقا لأمتنا العربية والإسلامية السمحاء التي لم تترك شاردة أو واردة إلا وسجلتها للتاريخ لعلمائنا الأفذاذ.
وقد قادتنا الاطلاعات الى الكثير من المعلومات عن مثل هؤلاء المبدعين، فاقتطفنا زهرة من هنا وزهرة من هناك حتى نسجل المتميزين والنابغين منهم الذين أبدعوا بعلوم الهندسة حتى يطلع عليها العالم كله ويتعرف عليها أيضا أبناء أمتنا العربية وجيلنا الحاضر والقادم ليتعرف على عظمة من سبقوهم في مثل هذه العلوم، ونحن نبحث في هذه الحلقة المفقودة عن مهندسينا العباقرة من العرب والمسلمين لترفع بها رؤوسنا ونفخر بها أمام العالم ونحن نقدمهم كنماذج مشرفة.
استطاعت هذه المجموعة الفذة أن تبدع في الكثير من ألوان الإبداع، فها هي تبدع في قصر الحمراء بغرناطة، وكان ذلك آية بالصناعة المبدعة. وقد أشاد الإفرنج واعترفوا بأن هندسة ونقوش العرب والمسلمين لم يسبق لأحد أن قام بها من قبل، كما يشهد على أعمالهم البناء الخيري الذي أحدثه المتوكل العباسي في قصوره، فجعل تخطيطها على مثال تعيين مجلس الملك وبها الكمان وهما الميمنة والميسرة لخواصه وخزائنه، كما حفظ لنا التاريخ آية من الجمال فيما شيدوه من القصور الضخمة والصروح الشاهقة في غاية الروعة الهندسية، كما كانت هناك أيضا عدة أعمال متميزة قام بها هؤلاء المهندسون كشق الأنهار وعقد القناطر وإجراء الماء إلى المدن ذات المسافات البعيدة واتخاذهم له المصانع العجيبة وإجرائه في أنابيب بالطرق لتوزيعه وإصعاده إلى أعالي الدور، وقد طبقوا ذلك في حلب وحمص وطرابلس مما شهد لهم القريب والبعيد، وقد شهد لهم ذلك العمل البديع في مقاطعة (بلنسيه بالأندلس) حتى اليوم، حيث وضع العرب نظاما محكما لتوزيع الماء. وقد قال البعض معلقا على ذلك «لولا ما أقامه العرب لنا من القناطر والجسور لمتنا وماتت أراضينا ظمأ». وعلى هذا فإن علماءنا المهندسين العرب والمسلمين أسهموا إسهاما كبيرا في بناء حضارة هندسة البناء وأبلوا بلاءا حسنا، ورغم أن الفتح شغلهم عن الالتفات إلى وسائل التحضر وصرفهم أيضا إلى نهل العلم في بقاع العالم، إلا أنهم نشطوا في الفتح الثاني وهو الفتح العلمي فاستطاعوا رغم قصر المدة أن يملكوا ناحية العلم في العالم وأن يحدثوا ثورة تكنولوجية أذهلت الغرب، والفضل لهم فيما نقلوه من علوم، اما عن طريق التنقيح أو الزيادة أو الاختراع، فكان للهندسة الأثر الكبير في فرع البناء بذلك الطراز المذهل الذي تشهد أطلاله على هذا الإبداع حتى الآن. ونحن إذ نتحدث عن الإبداع الهندسي فلابد أن نوثق أعلام المهندسين في العصر الإسلامي الذين لهم دور فعال في التفنن والتطور الهندسي البديع.

MENAFN07122023000130011022ID1107558391

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