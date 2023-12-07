((إلى أستاذي مع التحية))

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- Al-Anbaa) الفيلم السينمائي الأميركي «إلى أستاذي مع التحية» الذي قام فيه بدور البطولة الفنان العملاق الأسمر سيدني بواتييه بالإضافة إلى أدوار بارزة من نجوم كبار آخرين قاموا بأدوارهم خير أداء، تم عرضه على شاشة سينما الأندلس على مدى 7 أسابيع متواصلة، حيث أسرت الجمهور الرغبة في التمتع بقصته التربوية، الاجتماعية، الإنسانية التي أثرت في كل من رأى الفيلم.
كل ذلك الأداء الجماهيري ومحاولة التوعية ونشر القيم برز قبل اكتشاف ساحر الأجيال «الهاتف النقال» الذي أدى إلى ربط القارات ببعضها وسحر جماهيرها، لكن تكشفت اليوم للجميع أيضا سلبياته التي لا يمكن فصلها عن إيجابياته. ومن أبرز الإيجابيات تفجير الطاقات البشرية بالذات للشباب، حيث تجاوزت معلومات طالب العلم بتفوقه ما قد يتوافر لأستاذه الذي لا يتابع الإنترنت ولديه شغف الهواتف النقالة. وغزارة المعلومات ميزة كبيرة يمكن للمتعلم الاستفادة منها، كما يستطيع المعلم من خلالها تعزيز ما يقدمه للطلبة من منهج وأداء، وكذا الكثير من المعلومات عما يدور داخل وخارج سطح كوكبنا.
وبصفة عامة، تقوم المراكز العلمية بمتابعة منجزات البشرية من مثل هذه الأنواع، وهو ما توافينا به حزم ورزم تقارير البحث الجاد، بالإضافة إلى ما يتم نشره عن المنجزات المعنية بأمور كوكبنا الواسع في مختلف المجالات عبر وسائل الإعلام المرئية، المكتوبة، والمسموعة، وتقوم مراكزنا العلمية مشكورة بمتابعة تلك الاجتهادات العلمية حرصا على تحقيق المنفعة العامة.
من الممكن الاستفادة مما وصل إليه الآخرون في موضوعات مثل المياه، والتشجير، والإنهاك الحراري ورحلات الفضاء، وغيرها الكثير من وسائل هذا العالم المبدع من حولنا، كما هو حال أمم كثيرة يمكن الاستفادة منها في مسيرة التنمية والبناء والتعمير.
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