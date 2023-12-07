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((إلى أستاذي مع التحية))

12/7/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الفيلم السينمائي الأميركي «إلى أستاذي مع التحية» الذي قام فيه بدور البطولة الفنان العملاق الأسمر سيدني بواتييه بالإضافة إلى أدوار بارزة من نجوم كبار آخرين قاموا بأدوارهم خير أداء، تم عرضه على شاشة سينما الأندلس على مدى 7 أسابيع متواصلة، حيث أسرت الجمهور الرغبة في التمتع بقصته التربوية، الاجتماعية، الإنسانية التي أثرت في كل من رأى الفيلم.
كل ذلك الأداء الجماهيري ومحاولة التوعية ونشر القيم برز قبل اكتشاف ساحر الأجيال «الهاتف النقال» الذي أدى إلى ربط القارات ببعضها وسحر جماهيرها، لكن تكشفت اليوم للجميع أيضا سلبياته التي لا يمكن فصلها عن إيجابياته. ومن أبرز الإيجابيات تفجير الطاقات البشرية بالذات للشباب، حيث تجاوزت معلومات طالب العلم بتفوقه ما قد يتوافر لأستاذه الذي لا يتابع الإنترنت ولديه شغف الهواتف النقالة. وغزارة المعلومات ميزة كبيرة يمكن للمتعلم الاستفادة منها، كما يستطيع المعلم من خلالها تعزيز ما يقدمه للطلبة من منهج وأداء، وكذا الكثير من المعلومات عما يدور داخل وخارج سطح كوكبنا.
وبصفة عامة، تقوم المراكز العلمية بمتابعة منجزات البشرية من مثل هذه الأنواع، وهو ما توافينا به حزم ورزم تقارير البحث الجاد، بالإضافة إلى ما يتم نشره عن المنجزات المعنية بأمور كوكبنا الواسع في مختلف المجالات عبر وسائل الإعلام المرئية، المكتوبة، والمسموعة، وتقوم مراكزنا العلمية مشكورة بمتابعة تلك الاجتهادات العلمية حرصا على تحقيق المنفعة العامة.
من الممكن الاستفادة مما وصل إليه الآخرون في موضوعات مثل المياه، والتشجير، والإنهاك الحراري ورحلات الفضاء، وغيرها الكثير من وسائل هذا العالم المبدع من حولنا، كما هو حال أمم كثيرة يمكن الاستفادة منها في مسيرة التنمية والبناء والتعمير.

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