الجرائم المعلوماتية وتكريم ((الجنائية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) التحول الرقمي والتكنولوجي يشكل ركيزة أساسية تستند إليها «رؤية الكويت 2035»، وهو ما يتطلب من جميع وزارات الدولة المضي بخطى متسارعة في التوسع بالخدمات الالكترونية والحلول الذكية.
وزارة الداخلية تقوم بشكل دوري بتسخير التكنولوجيا فأحدثت نقلة تقنية لتوفير الوقت والجهد عبر خدمات الكترونية جديدة تقدمها سواء عن طريق موقعها الالكتروني او عبر تطبيق «سهل»، وآخر ما تم استحداثه تسجيل بلاغ ترك العمل للعمالة المنزلية «التغيب»، واستصدار شهادة بيانات الجنسية، وبيان بأفراد الأسرة، وشهادة إثبات قاصر، وشهادة تعديل الاسم عبر التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية (سهل).
ما نشاهده ونلمسه من خدمات إلكترونية رائدة لم يأت من فراغ وانما انطلاقا من جهد كبير وانعكس على استفادة ملايين المراجعين لشؤون الاقامة والجنسية ووثائق السفر والمرور وغيرها في إنجاز معاملاتهم «أونلاين».
انتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة سلاح ذو حدين، اذ يمكن استخدامهما في تسهيل الاتصالات حول العالم أو بإلحاق أضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات.
الإعلام يقع عليه دور مهم في توعية الأشخاص بالجرائم المعلوماتية، وتجنب نشر أي صور أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم كشف كلمات المرور لأي حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على حسابات غير موثوقة وتجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر او ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة والحذر من فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة.
آخر الكلام
تكريم النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لضباط وضباط صف واصلوا الليل بالنهار لفك لغز جريمة كانت محل اهتمام شعبي ورسمي ما هو إلا تكريم لنماذج أمنية تحتذى في صدق الانتماء، وتأكيد على إعلاء قيمة العمل وتكريس قيم البذل والعطاء لترسيخ ودعم أمن الوطن وأمان المواطنين، حفظ لله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اللهم رب الناس أذهب البأس عن سيدي سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ومد في عافيته وأطل في عمره، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم آمين.
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