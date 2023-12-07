Friday, 08 December 2023 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجرائم المعلوماتية وتكريم ((الجنائية))

12/7/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التحول الرقمي والتكنولوجي يشكل ركيزة أساسية تستند إليها «رؤية الكويت 2035»، وهو ما يتطلب من جميع وزارات الدولة المضي بخطى متسارعة في التوسع بالخدمات الالكترونية والحلول الذكية.
وزارة الداخلية تقوم بشكل دوري بتسخير التكنولوجيا فأحدثت نقلة تقنية لتوفير الوقت والجهد عبر خدمات الكترونية جديدة تقدمها سواء عن طريق موقعها الالكتروني او عبر تطبيق «سهل»، وآخر ما تم استحداثه تسجيل بلاغ ترك العمل للعمالة المنزلية «التغيب»، واستصدار شهادة بيانات الجنسية، وبيان بأفراد الأسرة، وشهادة إثبات قاصر، وشهادة تعديل الاسم عبر التطبيق الحكومي للخدمات الالكترونية (سهل).
ما نشاهده ونلمسه من خدمات إلكترونية رائدة لم يأت من فراغ وانما انطلاقا من جهد كبير وانعكس على استفادة ملايين المراجعين لشؤون الاقامة والجنسية ووثائق السفر والمرور وغيرها في إنجاز معاملاتهم «أونلاين».
انتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة سلاح ذو حدين، اذ يمكن استخدامهما في تسهيل الاتصالات حول العالم أو بإلحاق أضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات.
الإعلام يقع عليه دور مهم في توعية الأشخاص بالجرائم المعلوماتية، وتجنب نشر أي صور أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم كشف كلمات المرور لأي حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على حسابات غير موثوقة وتجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر او ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة والحذر من فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة.
آخر الكلام
تكريم النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لضباط وضباط صف واصلوا الليل بالنهار لفك لغز جريمة كانت محل اهتمام شعبي ورسمي ما هو إلا تكريم لنماذج أمنية تحتذى في صدق الانتماء، وتأكيد على إعلاء قيمة العمل وتكريس قيم البذل والعطاء لترسيخ ودعم أمن الوطن وأمان المواطنين، حفظ لله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اللهم رب الناس أذهب البأس عن سيدي سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ومد في عافيته وأطل في عمره، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم آمين.

MENAFN07122023000130011022ID1107558389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث