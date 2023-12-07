إذا لم يتم طرد نتنياهو سنهلك معه

اوري مسغاف

في هذا الصباح يكون قد مر شهرين على غزو حماس للنقب الغربي. هذا الحدث التاريخي المؤسس لجيلنا. هزة، دراما، مأساة وانكسار. ما الذي كسر، أو على الاقل تصدع واهتز، لدى الناس العاديين؟ الثقة، الايمان، الأمل، النموذج والمعتقدات. هذا ليس موضوع لـ"اليقظة"، بل هو موضوع للنظر الى الواقع واستخلاص نتائج حذرة.

فقط اشخاص يتشبثون بالمبدأ يمكن أن يمروا بحدث كهذا متعدد الابعاد، وببساطة نفض الغبار عن ملابسهم ومواصلة السير الى الامام بنفس المواقف وبدون أي احاسيس في الطيف الانساني للحزن والتعاطف والشك والمسؤولية. بعضهم يكتبون في الصحف وبعضهم يتحدثون في الاستوديوهات وأحدهم يقف على رأس الدولة.

سلوك نتنياهو الشخصي والمهني منذ بداية الحرب يعكس درجة انفصال لا يمكن تفسيرها بالأدوات العادية. أهليته مشكوك فيها، هو يرفض منذ 2016 نشر تصريح شامل عن صحته. هذا يمكن أن يكون طلبا عاما ومشروعا، وبالتأكيد اثناء الحرب. مؤتمراته الاخيرة تضيف الى النقاش سؤال هل هو يستعين بأي منشطات تغير الوعي. الفجوة بين ظهوراته وتصريحاته وبين رؤية الواقع والمزاج العام المتوسط في اسرائيل هي فجوة كبيرة جدا.

المعركة جبت من اسرائيل حتى الآن حوالي 1300 قتيل وعشرات آلاف المصابين جسديا ونفسيا. 130 اسرائيلي واسرائيلية ما يزالون في قطاع غزة. منطقة كاملة في الجنوب تم تدميرها وهجرها، أو أن الحياة فيها لم تعد حياة. منطقة اخرى في البلاد، في الشمال، تم اخلاء معظم سكانها ومن غير الواضح ماذا سيكون مصيرها. جمهور واسع في الاحتياط. الاقتصاد في ازمة. سنة 2024 ستكون سنة ازمة وركود غير مسبوقة منذ عقود. فيها ايضا سيكتشف الاسرائيليون الحقيقة الصعبة، التي سادت في الغرب من وراء ظهورهم اثناء دفن موتاهم والقلق على مخطوفيهم، وهي أنهم اصبحوا غير مرغوب فيهم وبحق هناك. وأن كثيرين منهم لا يريدون القدوم الى هنا.

من اجل التعامل مع حرب كهذه، وبعد ذلك مع نتائجها وتداعياتها، فانه مطلوب قيادة مثل قيادة بن غوريون وتشرتشل وروزفلت. لا توجد قيادة أبعد عن ذلك من الغطرسة والانقطاع وعدم الانسانية لنتنياهو. هو يعرف أنه ليس لديه أي فرصة للفوز في الانتخابات، لذلك هو سيركز كل جهوده على منع تبكيرها واغلاق الائتلاف.

غانتس ورجاله سيحاول ابقاءهم فيه بواسطة اطالة حالة الحرب الى ما لا نهاية. وقد اعلن في هذا الاسبوع مرة اخرى بأن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وأن أي قوة دولية لا يمكنها تنفيذ ذلك. المعنى هو أن اسرائيل ستضطر الى أن تتولى ذلك بنفسها، بواسطة ابقاء الجيش الاسرائيلي في القطاع. واذا ادرك غانتس في أي وقت الاستخدام النفعي له، ومع ذلك وجد مخرج، فان الجهود ستتركز على الحفاظ على ورشوة الحكومة الـ64 الملعونة من بن غفير وحتى فاتوري.

لجان التحقيق ستستمر لسنوات، ومحاكمته الجنائية لن تنتهي في حياته. هذا الاسبوع وافق القضاة، الخائفون والباهتون، مرة اخرى على طلب الدفاع وقاموا بتقليص عقد الجلسات الى يومين في الاسبوع فقط، هذا بالطبع بعد دفع ضريبة كلامية على صيغة "يجب انهاء هذه القضية" و"سنجري ماراثون لشهود النيابة". لا يوجد للمحكمة العليا رئيس منتخب بشكل قانوني، في حين أنه في مقر الرئيس في القدس لا توجد شخصية هجومية مع قامة منتصبة يمكنها تشكيل ثقل مضاد امام نتنياهو.

كل شيء سيكون قبيحا ومؤلما، وسيعمل على تآكل اكثر فأكثر اعصاب اسرائيل الضعيفة ويقرب الدولة من الحرب الاهلية. فقط في هذه المرة لا يكفي الوقوف في الشوارع والصراخ بـ "د ي م ق ر ا ط ي ة". وفي هذه الاثناء المنطقة تم اغراقها بكمية غير معقولة من السلاح والكثير من اطر المليشيات التابعة لقوات الطواريء والتدخل مع اعطائها صلاحيات غير واضحة. اذا لم تدرك في صفوف شاس والليكود بقايا العقلانية والمسؤولية الوطنية لصالح ابعاد نتنياهو فنحن جميعنا سنغرق معه في الهلاك. هناك يجب تركيز الضغط والجهود.