Friday, 08 December 2023 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب: المدعية العامة محتالة وتتدخل بالانتخابات

12/7/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خلال حضوره لمحاكمته الجارية في قضية الاحتيال، كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجومَه على هيئة المحكمة في نيويورك، واتهم المدعيةَ العامة بالاحتيال، قائلاً إن ما تقوم به يعد تدخلا في الانتخابات.


وحضر الرئيس الأميركي السابق إلى محكمة في نيويورك أمس الخميس حيث تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقدا مجددا المحاكمة بوصفها غير عادلة. وكالات



MENAFN07122023000072011014ID1107558385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث