ترامب: المدعية العامة محتالة وتتدخل بالانتخابات
التاريخ
12/7/2023 11:25:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خلال حضوره لمحاكمته الجارية في قضية الاحتيال، كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجومَه على هيئة المحكمة في نيويورك، واتهم المدعيةَ العامة بالاحتيال، قائلاً إن ما تقوم به يعد تدخلا في الانتخابات.
وحضر الرئيس الأميركي السابق إلى محكمة في نيويورك أمس الخميس حيث تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقدا مجددا المحاكمة بوصفها غير عادلة. وكالات
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