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عبد الحفيظ السروري إلى رحمة الله - جريدة الوطن السعودية

12/7/2023 11:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري، رئيس قسم الإختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقا.
وسيصلى عليه، اليوم الخميس 23 جمادى الأولى 1445 هـ، بعد صلاة العشاء في جامع الأميرة صيتة بمدينة جازان، وسيوارى الثرى في مقبرة القعارية.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته.

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