عبد الحفيظ السروري إلى رحمة الله - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ عبدالحفيظ مهدي السروري، رئيس قسم الإختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقا.
وسيصلى عليه، اليوم الخميس 23 جمادى الأولى 1445 هـ، بعد صلاة العشاء في جامع الأميرة صيتة بمدينة جازان، وسيوارى الثرى في مقبرة القعارية.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته.
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