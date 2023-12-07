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الاستسلام للأفكار السلبية السيئة

12/7/2023 11:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) التغيرات النفسية المفاجأة التي تصيب الرجل ، على خلفية فشله في حياته العاطفية، واضطراب استقراره النفسي، مدعاة خسارة عزيز، أو فقدان حبيب ، أو حتى بسب جفاف المشاعر والأحاسيس الصادقة بينه وبين من يحب ،ربما دفعت به الى مرحلة مستعصية من الألم النفسي الحاد الذي يشل العقل عن التفكير الإيجابي، ويجمد الحواس عن بذل أي مجهود سليم يذكر ، ومحاولة الخروج من هذه الأزمة ، بطرق غير ممنهجة،ربما باءت بالفشل الذريع ، ونتج عنها نتائج عكسية قد تهوي به الى الهاوية وإلى نهاية مأساوية ، لاسمح الله.إن هو لم يحسن إختيار الجهة المناسبة التي توجهه التوجيه المثالي ، وتنقذه منها ،حتى تصل به الى بر الأمان. وللأسف فإن الكثير من الناس يسلك هذا الطريق ،فيحيا في قلق دائم ليس له مايبرره ،ويستلم للأفكار السلبية السيئة، التي تستحوذ عليه بشكل كلي ،إلى أن تفقده جزءََ من عقله أو تجعله طريح الفراش .

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