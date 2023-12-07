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هل المعماري الإنسان .. إنساني مع المجتمع؟

12/7/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تنحصر العلوم الإنسانية بالتاريخ والأدب والتراث والآثار، بل أي مهنة أو علم يتصل ويرتبط بشكل مباشر بالإنسان هو فرع من فروع العلوم الإنسانية، مما يجعل من القيم والمبادئ في أي مهنة فرضًا على الإنسان لا تشريفًا له، لينطبق الكلام ذاته على العمارة والهندسة المعمارية التي تعد من أكثر المهن فكرًا وإبداعًا.
لذا فإن بعض الأمور لا ترتبط بقوانينٍ رياضية أو هندسية بل بأمور أخلاقية تعتمد بشكل أساسي على مدى رقي المهندس وصاحب المشروع، ومن هذه الأمور: غرفة الخادمة والتي في الوقت الذي يتغنى فيه المعماريون بأنّ أعمالهم للإنسان إلا أنّ في بعض المجتمعات يتم معاملتها كأنها قطعة من أثاث المنزل جمادًا لا بشرًا له نفسٌ وروحٌ وحقوق، في هذا المقال أكتب عن أفضل مكان لغرفة الخادمة مع توضيح الأسباب من منطلق أخلاقي وفني..
الموقع المعتاد لغرفة الخادمة وتقييمه من منظور أخلاقي:
هناك بعض المواقع لغرفة الخادمة يتم اعتمادها من قبل المعماري أو صاحب المشروع إلا أنها للأسف غير مناسبة لها من الناحية الإنسانية، وهذه الأماكن هي:
1. الغرفة المجاورة للمطبخ أو ضمن المطبخ:
يحتاج الإنسان دائمًا لمساحة خاصة بعيدة عن ضوضاء الحياة والعمل، فمهما كانت سوية الإنسان الفكرية أو الاجتماعية فهو يحتاج لبعض الوقت الهادئ يقضيه مع نفسه دون أن يقاطعه أحد، لذلك فلا يفضل أن تكون غرفة الخادمة ملاصقة للمطبخ وذلك بسبب الروائح التي تصدر منه، إضافة للضوضاء التي قد يصدرها بعض أفراد العائلة في الليل أو في أوقات أخرى تعتبر فترة استراحة لها.
أمّا أن تنام الخادمة في المطبخ، فيعتبر هذا الأمر خطأ كبير وغير أخلاقي فالإنسان له حرمته وخصوصيته، ومن غير المنطقي أن تنام الخادمة في مكان قادر أي شخص على اختراقه.
2. غرفة الغسيل والكي:
أيضًا من الأمور غير الإنسانية أن تنام الخادمة ضمن غرفة الغسيل والكي، فمهما كان الإنسان محباً لعمله وكان من الضروري إشرافه على العمل على مدار الساعة، يجب أن يكون مكان نومه وراحته بعيداً عن مهامه وأعماله حتى يستطيع تقديم المزيد والمزيد ولا يمل من مهامه، لذلك فمن الخطأ أن تنام الخادمة في غرفة الغسيل والكي بل يجب توفير مكان مناسب لها بعيد عن أعمالها ومهامها اليومية.
ومن ناحية أخرى فإن خصوصية الثياب المستعملة أمر هام، لذلك يفضل أن تبقى غرفة الغسيل بمكان منفصل عن الجميع حتى تتم عملية الغسيل والكي ضمن نطاق المراقبة تجنباً لبعض لوقوع مشاكل غير متوقعة.
3. على السطح في قسم منفصل:
إن تخصيص قسم منفصل على السطح للخادمة ليس بالأمر السيئ، إلا أن هناك أمرين اثنين يمنعان من أن تكون غرفة الخادمة على السطح، الأمر الأول: بُعد المسافة بينها وبين المطبخ والمخزن وغرفة الكي والغسيل، ففي الغالب تكون هذه الأقسام في الطابق السفلي، لذلك سيكون من المُتعب تنقلها بين أماكن مهامها وغرفتها، والبعض يفضل أن يكون للخادمة سلم خاص بها تنتقل من خلاله، وذلك للفصل بينها وبين أفراد العائلة مما يفرض على عملية البناء تكاليف إضافية تكون أعلى من ميزانية صاحب المشروع.
أما الأمر الثاني: ففي وقتنا الحالي بات السطح قسمًا مهمًا في المنزل ومن الممكن الاستفادة منه في الكثير من الأمور بدلًا من أن يكون قسمًا مهملًا في المنزل، فارتفاعه عن سطح الأرض يعطيه درجة من الخصوصية، ودخول الشمس إليه من كل الاتجاهات يجعله مكاناً مناسباً لوضع المزروعات البسيطة، ليتحول السطح من مكان لتجمع الحشرات الضارة بسبب الأوساخ والأتربة التي تتجمع فيه، إلى ركن مثالي في المنزل يتمتع بخصوصيته وانعزاله عن الجيران على عكس فناء المنزل، لذلك فمن الأفضل الاستفادة من السطح وجعله ركن مميز وهاماً في المنزل يستفيد منه جميع أفراد العائلة.
أفضل موقع لغرفة الخادمة:
إن موقع غرفة الخادمة ليس له قانون يحكمه أو إحصائيات هندسية يتم من خلالها تحديد أفضل مكان لها، بل هو أمر أخلاقي يعتمد على المهندس وصاحب المشروع، ولكن يجب مراعاة عدة نقاط بعيدًا عن موقع الغرفة: كأن تكون مساحة الغرفة مناسبة وصالحة للاستخدام وتسهّل ممارسة حياتها الشخصية والدينية ويفضل أن تكون تهويتها وإضاءتها الطبيعية جيدة.
أما أفضل موقع فبعد الاطلاع على أراء الكثير من المهندسين وأصحاب المنازل إليك أفضل موقع لغرفة الخادمة:
1. غرفة منفصلة في الطابق السفلي:
إن غالبية التصاميم الحديثة يتم اختيار موقع المطبخ والمخزن فيها في الطابق السفلي وفي الغالب غرفة الكي والغسيل أيضاً، مما يجعل من هذه الأقسام الثلاثة قسماً حيوياً مهما ومستقلا عن باقي أجزاء المنزل.
وإن كانت هذه الأقسام في مكان واحد فلا مانع من أن تكون غرفة الخادمة بالطابق ذاته وبالقرب منهم، بشرط أن تكون المسافة بينها وبين المطبخ مناسبة ولا تسمح لوصول الروائح إليها، ويجب أن تكون منعزلة بشكل تام عن باقي الأجزاء حفاظاً على هدوء غرفتها.
2. في نطابق غرف نوم العائلة نفسها :
يعتبر البعض وجود غرفة الخادمة بالقرب من غرف نوم العائلة أمرا مهينا بالنسبة للعائلة، إلا أن وجودها بالقرب منهم سينعكس بشكل إيجابي على طريقتها في تنفيذ المهام إضافة للرابطة التي ستتشكل بينها وبين العائلة، فلم تعد الطبقية والخوف هي التي تحكم العلاقة بل الإنسانية والاحترام.
3. قسم خاص في فناء المنزل:
لا مانع من أن يتم بناء قسم خاص للخادمة ملحقًا بفناء المنزل يتألف من غرفة وحمام خاص بها، ولكن يفضل أن يكون مدخل هذا القسم من داخل المبنى، وذلك بهدف أن تكون تحركاتها ضمن إطار المنزل والعائلة تجنباً لحدوث المشاكل.
وفي النهاية يبقى هذا الموضوع أمرا أخلاقيا لا يعتمد على قاعدة علمية أو أساس هندسي، ونختم بقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم (إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللّه تحْتَ أيْدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مما يأكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِما يَلْبَسُ. ولا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ فإنْ تكلَّفوهُمْ فأعِينُوهُمْ) * فالأمور الأخلاقية لا يقيّمها سوى الضمير والرادع الديني والأخلاقي، فأحسنوا لإخوانكم.

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