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هيئة الأدب والنشر والترجمة تُدشِّن معرض جدة للكتاب 2023

12/7/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم, معرض جدة للكتاب تحت شعار "مرافئ الثقافة" في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، وسط مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محليةٍ، وعربية، ودولية موزعة على 400 جناح، على أن يستمر المعرض في استقبال زوّاره يومياً في أجواءٍ مليئةٍ بالأدب والثقافة والمعرفة حتى يوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري.
ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان , بما يحظى به قطاع الثقافة من دعمٍ غير محدود من القيادة الرشيدة ، وبمتابعةٍ وتوجيهٍ سمو وزير الثقافة، موضحاً أنَّ "معرض جدة للكتاب يأتي ضمن مبادرة معارض الكتاب -إحدى مبادرات الهيئة الإستراتيجية - التي تسعى للوصول بالكتاب إلى شتى مناطق المملكة؛ لتعزيز الوعي والمعرفة، وإتاحتها لكل أطياف المجتمع".
ويُقدّم المعرض عبر برنامجه الثقافي رحلةً أدبية ثقافية معرفية بشكلٍ يومي من الساعة 11 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة حيث سيكون من الساعة 2 ظهراً حتى 12 منتصف الليل؛ لإثراء الزائر بتجربةٍ فريدةٍ ومميزة من خلال عشرات الفعاليات والأنشطة، ويشتمل المعرض على ندواتٍ ثقافية، وجلساتٍ حوارية، وأمسياتٍ شعرية يُحييها نخبةٌ من الشعراء، وورشِ عملٍ مثريةٍ في مجال صناعة النشر، والقصص المصورة (الكوميكس والمانجا).
وتُواصل الهيئةُ في الدورة الحالية للمعرض دعمَها للكُتّاب السعوديين المستقلين عبر ركن المؤلف السعودي، والذي يتيح الفرصة للاطلاع على أكثر من 100 عنوانٍ لمؤلِّفين سعوديين، من ذوي النشر الذاتي؛ لعرض كتبهم للزوّار وبيعِها لصالحهم، وذلك في إطار تمكين الكُتّاب السعوديين لبيع كتبهم.
وبدوره، يُقدم جناحُ الطفل فعالياتِه الممزوجةَ بالتعلم والاستمتاع، من خلال العروض، وورش المسرح والدُمى، والأزياء، وفنون الطهي، والموسيقى، إضافةً لورشة صناعة القصص المصورة، وتقنية إيقاف الحركة، إلى جانب منطقة الكتابة، واللعب الحِسِّي.
وتُسجِّل مبادرة "عام الشعر العربي 2023" حضورَها في معرض جدة للكتاب عبر مواقع متعددة، حيث تُقام فيه فعاليَّتا "قال الشاعر"، و"قصائد مسموعة"؛ لتُلقِيَا بظلالِهِما على هذه المبادرة النوعيّة التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي، وتقترب من نهايتها بنهاية ديسمبر الجاري، والتي عملت على مدار العام من خلال أنشطتها وبرامجها المتنوعة على إحياء أحد أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية، وجعلِهِ حاضراً في الحياة اليومية للثقافة السعودية والعربية.
وتشهد منطقة المانجا والأنمي في المعرض تنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية في ظل وجود عدد من دور النشر المتخصصة في مجال القصص المصورة اليابانية (المانجا) لبيع الكتب والمقتنيات؛ لجاذبيتها الجماهيرية الضخمة التي تجذب مختلف الزوّار وجميع الأعمار، وتمدّهم بثراءٍ ثقافي وإبداعي.
ويُعد معرض جدة للكتاب ثالث معرض للكتاب تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في هذا العام بعد معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي أقيم في يونيو. ومعرض الرياض الدولي للكتاب المقام في نهاية سبتمبر الماضي؛ لتصنع من خلالها منافذ متعددة للنشر والتوزيع، وتدعم وصول الكُتب لأكبر شريحةٍ ممكنة؛ لتحويل المملكة إلى منصةٍ رئيسيةٍ في صناعة الكِتاب.

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