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تتبع إلكتروني لكبح جماح استغلال الجوفية

12/7/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ عهد ليس بالقريب، حذر خبراء في مؤتمر أقيم بمدينة الرياض، وتناول ملف ((الموارد المائية))، من كارثة الجفاف والعطش التي بدأت تلوح في الأفق عربيا ما لم تتحرك الدول للتصدي لذلك عبر مجموعة من الحلول والتدابير السريعة والصحيحة، القائمة على التخطيط السليم والإدارة المالية المتكاملة والأمن المائي لكل دولة. وفي مقدمة تلك الحلول التي دعا إليها الخبراء ضرورة المسارعة في إعادة النظر في طرق استخدام المياه، خاصة في الزراعة.
لماذا التحذير؟
مرد ذلك التحذير جملة من الأرقام المفزعة التي تكشف بوضوح أن 90% من المناطق العربية صحراوية قاحلة وذات موارد مائية منخفضة ومحدودة وتبخر مرتفع، تصل نسبته إلى 80%، فضلا عن أن 50% من مياه شبه الجزيرة العربي مياه جوفية.
ونتيجة عدم وجود أنهار في معظم الدول العربية، فإن أحواض تلك المياه تعد المصدر الرئيسي، بل الوحيد، للمياه العذبة والمتجددة، بينما السحب الزائد من تلك الأحواض وصل إلى حالة من الاستنزاف الأقصى والملوحة العالية، والتلوث العضوي وغير العضوي، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث دمار كامل للطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية، وقد يكون ذلك في وقت ليس بالبعيد.
أزمة المياه
تشير تقديرات إلى أن السعودية تستهلك من المياه نحو 950 مترا مكعبا للفرد كل عام مقارنة بالمتوسط العالمي، البالغ 500 متر مكعب، وأن الزارعة هي أكبر مستهلك للمياه في المملكة، إذ تستأثر بـ85 - 90% من الإمدادات بالمملكة التي يتم الحصول على 80 - 85% منها من المياه الجوفية، في حين يبلغ معدل سقوط الأمطار سنويا 100 ملم. وبالتالي، فإن المياه الجوفية تعتبر الشريان الحيوي محليا.
وعلى الرغم من كون المياه الجوفية هي الشريان الأبرز، فإنه نالها من سوء الاستخدام والاستغلال الشيء الكثير، ولا سيما في ظل لجوء المزارعين في وقت سابق إلى زراعة محاصيل عالية الربحية لكنها تستهلك كميات أكبر من المياه مثل القمح، ثم تحولوا إلى زراعة الأعلاف الحيوانية التي تستهلك أربعة أمثال المياه التي يحتاجها القمح، فضلا عن لجوء مزارعين آخرين إلى زراعة النخيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه أيضا، وقد لا يحقق الهدف المنشود المتمثل في ترشيد الاستهلاك.
جهود حكومية
سعيا للحفاظ على الثروة المائية، اتخذت الدولة جملة من التشريعات على هيئة أنظمة وقرارات، غايتها تنظيم الاستفادة من الثروة المائية، وترشيد استخدامها، واستخدامها الاستخدام الأمثل.
ففي 1437، قرر مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، سعيا للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي، التي تشمل الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف وتبوك، مع العمل على توفير البدائل الأخرى لمربي المواشي من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المُصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج، حيث عول قرار الإيقاف على توفير نحو 8 مليارات م3 سنويا من المياه الجوفية، ولا سيما أن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك أكثر من 17 مليار م3 سنوياً.
وفي أواخر 1441، صدر نظام المياه الذي يهدف على المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع. كما أطلقت وزارة البيئة والزراعة والمياه في أواخر 1443 حملة تحث على الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وتصحيح أوضاعها، في خطوة تسعى إلى بناء قاعدة بيانات حيال الآبار القائمة.
إيقاف الظاهرة
في أواخر ربيع الآخر 1445، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها بدأت في تركيب أجهزة تتبع على الحفارات ومعدات حفر الآبار، بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وذلك امتدادًا لأعمال تنظيم مصادر المياه الجوفية واستخداماتها والمحافظة عليها، مؤكدة أن المشروع سيمكّن أصحاب الحفارات من تَتَبُّعها، وضبط حركتها بشكل لحظي من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية، لضبط التصاريح المتعلقة بالحفر التي تصدر للمؤسسات والشركات، لمزاولة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى تصاريح التنقل لأصحاب الحفارات من موقع إلى آخر لمن لديهم رخصة من عملائهم لحفر أو تعميق أو تنظيف بئر، ويجري ربط أجهزة تتبع الحفارات ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها.
المياه الجوفية جغرافيا
الرياض 41%
مكة 1%
المدينة 2%
القصيم 11%
الشرقية 23%
عسير 1%
تبوك 5%
حائل 5%
الحدود الشمالية 2%
جازان 3%
نجران 2%
الباحة 2%
الجوف 3%

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