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مطر جازان تنوع بيولوجي وحراك اقتصادي

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد منطقة جازان خلال الأسبوعين المقبلين لاستقبال حالات مطرية متنوعة، تؤذن بدخول الموسم الشتوي.
وحوّلت الأمطار التي هطلت منطقة جازان إلى بساط أخضر، مؤكدة على علاقة الود الموسمية التي تربطهما، ورسمت لوحة جمعت حافلة بالأجواء الخلابة، والتنوع البيولوجي، والحراك الاقتصادي والسياحي.
وتوشحت المنطقة إلى مجموعة من المزارع المكسوة بالخضرة التي غطت مجاري السيول والجبال والأودية، وتحوّلت إلى قبلة لهواة الرحلات، إذ لا يكاد يخلو موقع أو طريق من الخضرة التي رسمت بريشة المطر والضباب وأغرت الأسر والزوار بالخروج إلى التنزه والسياحة، والاستمتاع بجمال الطبيعة.
الأكثر في الهطولات
كانت منطقة جازان أكثر المناطق تسجيلا للهطولات المطرية في العام الماضي، ويستفيد 700 موقع زراعي من الأمطار التي تستفيد منها كذلك مياه سد وادي جازان.
وتستأثر جازان بـ12 مرعى من أصل 139 مرعى على مستوى المملكة، وستبدأ في حرث الأراضي، واستقبال المحاصيل الزراعية مثل الذرة وغيرها.
معاناة المزارعين
في الوقت الذي يتمتع فيه كثيرون بتحول الطبيعة إلى الخضرة مع هطول الأمطار في المنطقة إلا أن مزارعيها يعانون بعض الأحيان مع تلك الهطولات لتنظيف أراضيهم، ومضايقة الأعشاب الطبيعية على المحاصيل الزراعية، إلى جانب صعوبة إيجاد العمالة، وغرق الأراضي الزراعية بمياه الأمطار والسيول نتيجة تغير مجاريها من خلال إقامة العقوم الترابية.
تنوع بيولوجي
تحظى منطقة جازان بتنوع بيولوجي فريد، وبالموارد الطبيعية بشكل خاص، وتتنوع بيئة المملكة عامة، والتي تشمل 2.7 مليون هكتار من مساحة الغابات، و2200 نوع من النباتات المصنفة، و500 نوع من الطيور، حيث تفرز الأمطار ظهور أنواع من الأشجار والنباتات المزهرة التي لم تشاهد منذ سنوات طويلة، وظهور أنواع جديدة، وأسراب من الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب، كما تزداد فرص الزراعة، ويتعزز الإنتاج الزراعي، وتتحسن إمكانات الغذاء، وجودة التربة، ويقلّ الاعتماد على الري، وينمو الاقتصاد المحلي.
ورغم ذلك التنوع الذي تحظى به جازان، إلا أن المنطقة تشهد زيادة كبيرة في كثافة أسراب البعوض خاصة في المساء، ما ينتج عنه معاناة كبيرة للمواطنين، الأمر الذي تستنفر معه البلديات في تكثيف عمليات الرش، ومكافحته دوريا.
حراك اقتصادي
تسهم الأمطار في زيادة الحراك الاقتصادي في المنطقة، والتي تشتمل على انخفاض أسعار الأعلاف، وارتفاع أسعار المواشي، والحبوب، والبذور الزراعية، والآلات الزراعية، وتخلق آلافا من الوظائف الزراعية الموسمية.
وتترك الأمطار تأثيراتها الإيجابية على البيئة مثل تجديد الحياة النباتية، ونمو الغطاء النباتي وتوسعه، وتعزيز التنوع البيولوجي، وخلق بيئات مميزة للحياة البرية، وتحسين جودة الهواء، وتقليل التلوث الجوي، والمحافظة على التوازن البيئي، وتوفير موارد مائية للحياة البرية والزراعة.
استنفار كبير
تستنفر الأمطار عددا من الجهات الحكومية في منطقة جازان، حيث تشهد حراكا كبيرا لمواجهة أحداث الأمطار مثل قطع الطرق، وارتفاع منسوب المياه، وجريان السيول، وإعلان حالة الطوارئ الكبرى أثناء هطول الأمطار، وسط تحذيرات يومية ومستمرة من الجهات المختصة. وذلك لأن جازان تستأثر بـ60% من السيول في المملكة.
روضة الجنوب
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منطقة جازان تعد روضة الجنوب ومهد الزراعة، وتشتهر بمحاصيل الذرة، والدخن، والسمسم، والقطن، والدجر، وتشهد تنوعا متكاملا مع موسم الأمطار.
وتتمثل أبرز معالمها الزراعية في متنزه السدرة البري، ووادي لجب، ومزارع البن التي تنتج 1000 طن، ويبلغ عدد الأشجار 400 ألف شجرة، و2000 مزرعة، وإنتاج 30 نوعا من الفاكهة، أبرزها المانجو التي تبلغ مليون شجرة، وتنتج 65 ألف طن سنويا، إلى جانب إنتاج 20% من الإنتاج السمكي في المملكة، ووجود محمية جزر فرسان، و3 سدود ممثلة في سد وادي جازان، وضمد، وبيش.

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