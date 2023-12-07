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تحذيرات جديدة من محاصيل البذور المحرمة

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) استبقت إدارة الثروة النباتية في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية الانتعاش الكبير للمزارع السعودية بالتزامن مع فصل الشتاء، وجددت تحذيراتها من تناول محاصيل زراعية ناتجة عن البذور المحرمة، في إشارة إلى البذور المُعدّلة وراثيًا، وشددت على أن السياسة الزراعية للمملكة تحرّم استخدام هذه البذور نهائيًا في جميع مناطق المملكة.
وتزدهر خلال فصل الشتاء المزارع السعودية بأنواع الشتلات والبذور والثمار الموسمية، وتزداد المحاصيل الشتوية التي تستفيد من الأجواء المناخية الباردة والمعتدلة، حيث تكثر محاصيل البطاطس، والجزر، والخس، والفجل، والسبانخ، والسلق، والملفوف، والبصل، والثوم، والبقدونس، والجرجير، والفول، والفراولة، والقمح، والشعير.
ولا يقتصر الانتعاش على إنتاج المحاصيل الزراعية، وإنما يمتد إلى شركات البذور أيضًا، التي ينمو إنتاجها الذي يضم بذورًا عضوية ولا عضوية وهجينة ومتوارثة، وتستهدف به المزارع المحلية.
التغيرات الكيمائية
أكد مدير إدارة الثروة النباتية في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، المهندس أحمد الفرج، عدم سماح المملكة بتداول البذور المحرمة في أسواقها، وعدم سماحها بدخولها إلى أراضيها وذلك لحماية المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن هذه البذور يتم التلاعب في جيناتها وهي معدلة وراثيًا من خلال التغيرات الكيمائية والمختبرية، ما يجعلها مضرة للصحة العامة.
ولفت الفرج إلى أن الهندسة الوراثية لهذه البذور تندرج ضمن أهم التقنيات الحديثة المنوط بها إنتاج كميات وفيرة من المحاصيل الزراعية، وبالتالي قد تغني عن استخدام المبيدات، وتقلل من استخدام الأسمدة، وتجعل المنتجات الزراعية أطول عمرًا ووفرة، ما يسهم في جودة تخزينها. وتابع: ((أنتجت الهندسة الوراثية عددًا من الأصناف الغذائية، كما تدخلت في تعديل نمو وأحجام وألوان كثير من النباتات، لذا قد نجد أن الأطعمة المحورة وراثيًا متداولة في كثير من الدول، متجاهلة تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان)). ولكنه استدرك أن ((المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالكشف على المنتجات المستوردة، والتأكد من أنها نتاج بذور طبيعية، وليست معدلة وراثيًا)).
أنواع البذور
عن أنواع البذور، ذكر الفرج أن هناك 3 أنواع وهي ((بذور هجينة ناتجة عن تلقيح ثمرتين من ذات النوع، لتعطي مواصفات جديدة أقوى وأكثر جودة، تمتاز بمقاومتها الأمراض، فضلًا عن إنتاجها الغزير وسرعة نموها ولا تمثل أي ضرر صحي على الإنسان، ولكنها ذات تكلفة شرائية عالية)).
وأضاف ((هناك أيضًا البذور المتوارثة، وهي البذور الأصيلة التي تحفظ سمات الأرض والبلد الذي نشأت فيه، وبالأحرى هي بذور بلدية، ومن مميزاتها أنها معمرة وتمتاز بالطعم الحقيقي للثمرة، لأن جيناتها نقية، لا تتغير خصائصها ولا تتبدل، ويمكن توارثها جيلًا بعد جيل، وتحمل ذات السمات للبذور الطبيعية بدرجة متطابقة)).
وتابع ((وهناك البذور المعدلة وراثيًا، وهو ما يراد بالبذور المحرمة، كونها من أخطر الأنواع على صحة الإنسان والكائنات الحية رغم الميزات الكثيرة الأخرى التي تحظى بها)).
إحياء البذور المتوارثة
شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، على أن الوزارة تحرص على استخدام البذور والمحاصيل الأكثر فائدة وأمانًا، سواء على مستوى المستهلك (الإنسان)، أو على مستوى المنتج نفسه (بذرة كانت أم شتلة أو ثمرة)، وتفاديًا لاستخدام البذور المعدلة وراثيًا المحظورة في المملكة، اعتمدت عدة إجراءات سعيًا لإحياء البذور المتوارثة القديمة (الأصلية) في أسواق المحاصيل الزراعية، ما من شأنه توفير البذور المتجددة دائمًا جيلًا بعد جيل، والتقليل من استهلاك البذور الواردة من الشركات.
ولفت إلى أن الشركات تعمل بعقلية تجارية عملية أكثر منها خدمية للفلاح، حيث تقدم الشركات للمزارع البذور لمحاصيل لا يمكن الإنتاج منها لأكثر من جيل واحد وذلك لضمان عودته بالطلب منها، وأفاد ((يعمل مركز البذور والشتلات على تجميع البذور المتنوعة من مختلف مناطق المملكة وزراعتها وفق الظروف الملائمة لها، بمتابعة وإشراف مجموعة من الاختصاصيين، حيث يتم التقييم المباشر والتوصيف باستخدام الأكواد، حول نوع الورق، ومستوى الجزء الخضري من النبتة، واستقامة المحصول، وكذا مستوى الإنتاج، ومدى مقاومته للأمراض، وكل هذا يكون خاضعًا للمراقبة والتقييم لانتقاء الأفضل وتحديد الصنف الأكثر ملاءمة بينها، ومن ثم وضع التوصيف المناسب على كل منتج قبل نزوله للأسواق ومثل ذلك وضع الشتلات الزراعية)).
واستشهد بزراعة ما يقارب 30 صنفًا من الشعير، و70 من القمح (سواء القاسي المستخدم للمعكرونة، أو الطري المستخدم للمخابز)، امتازت بالتنوع من مختلف الأصناف في المناطق المختلفة بالمملكة، وذلك للخروج بالمنتج الأجود ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة للارتقاء بالعملية الزراعية ومنتجاتها، حيث يجري العمل على تصنيفها ووضع التوصيف المناسب لها واستخدام لغة الأكواد الإلكترونية ليصل للمستهلك جميع المعلومات الخاصة بالبذور أو المحاصيل وكذا الشتلات.
دراسات علمية
أكدت دراسات علمية موثقة دوليًا، أن استهلاك الأغذية المعدلة وراثيًا يؤدي إلى اختلال الأجهزة العضوية في الكائنات الحية، ولها تأثيرات سلبية ضارة على صحة الإنسان، لأجل هذا فرضت المملكة حظر دخول هذه المنتجات إلى أسواقها، مع إلزام جميع الدول الموردة للمملكة، بضرورة وضع ملصقات خاصة على جميع منتجاتها الغذائية، توضح فيها نسبة تلوثها بالتعديل الوراثي.
نصائح وإرشادات
تشدد المملكة على تجنب المحاصيل الزراعية الناتجة عن البذور المحرمة، وتصدر توجيهات وإرشادات وقائية لضمان الابتعاد عن تناول الفواكه أو الخضار المعدلة وراثيًا للمواطنين أثناء سفرهم خارج نطاق دول الخليج التي تمنع بدورها استخدام البذور المعدلة وراثيًا.
ومن هذه الإرشادات الحرص على تناول المأكولات العضوية، والتأكد من شراء الفواكه والخضار الطازجة، والتأكد من أن المنتج الذي يشتريه المواطن لا يتضمن تعديلات وراثية، بحسب الملصقات الموجودة على الثمار، وتجنب المواد المضافة، إلى جانب الامتناع عن تناول فول الصويا والكانولا وبذور القطن والذرة والسكر من الشمندر، باعتبارها منتجات تحتوي على نسب عالية من المواد المعدلة وراثيًا.
وأخيرًا التركيز على الألياف، على اعتبار أن غالبية الحبوب والبذور والمكسرات والفاصوليا لا تحتوي على مواد معدلة وراثيًا.

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