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ياالله على بابك ولا خاب طلابك تفتتح مواسم الحراثة في نجران

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يطلق المزارع محمد سمحان آل منصور تنهيدة طويلة وهو يتابع دخانًا متصاعدًا من جرار حراثة يغرس سكته في أرض زراعية ويقلّب تربتها في موسم الحراثة في نجران، مستذكرا حال الأجداد في المنطقة في مثل هذا الموسم، وكيف كانوا يسبقون خطوط الفجر الأولى وينطلقون في جماعات مرددين دعواتهم (ياالله على بابك ولا خاب طلابك)، مصطحبين معهم أدوات الحراثة وثورًا أو عدة ثيران، وأحيانًا حميرًا وثقوا إليها أداة الحرث، وما إن يصلوا إلى مزرعتهم حتى تبدأ عملية الحرث حيث يقوم أحدهم وآخر معه بالوقوف على أداة الحرث والإمساك بالحبل، وبيد أحدهما عصا طويلة لحث الثور أو الحمار على مواصلة التحرك.
وقال ((كانوا يغرسون أداة الحرث داخل التربة، ويرددون عددًا من الأناشيد والأبيات الشعرية التي اعتادوا التغني بها وترديدها جماعات وبألحان شعبية حماسية، كما يرددون أيضًا الغرملة (وهي نوع من الأناشيد النجرانية التي تشبه الموال، حيث يموّل أو يغرمل أحدهم ببيت ويرد عليه الآخر ببيت)، ويستمرون في العمل لساعة أو ساعتين قبل أن يأخذوا قسطًا أول من الراحة تكون الزوجة أو الأم أو الابنة قد حضرت معه وجبة الإفطار الشعبية وهي تتألف غالبًا من البر والسمن أو المرضوفة، ومعها القهوة المعدة من البن اليماني المحموس، وكذلك دلة القشر والماء)).
وتابع ((بعد أن ينتهي الحراثون من الإفطار يعودون إلى العمل الذي قد يستمر حتى قبل صلاة المغرب، ثم يعودون إلى منازلهم وقد أنهكهم التعب ليناموا ويعودون فجر اليوم التالي لإكمال ما بدأوه في الأمس)).
آلات الحراثة
عرف الإنسان الحراثة منذ آلاف السنين، وقد بدأها مستخدمًا أدوات بدائية كالعصي وجذوع الأشجار المعكوفة والتي تأتي على شكل علامة صح، وكذلك الأحجار، كما استخدم عددًا من الحيوانات لمساعدته في هذه المهمة كالأبقار والثيران والجمال والخيول والحمير.
ومع تطور العصر وبعد الثورة الصناعية تغيرت أدوات الحراثة وبات الجرار الزراعي من أهمها، ويقول آل منصور ((يطلق العامة في منطقة نجران اسم الحراثة على الجرار الزراعي، وتتنوع المحاريث المستخدمة، ومن بينها:
عملية أولى وأساسية
يؤكد مدير عام البستنة بمنطقة نجران يوسف آل جريب أن الحراثة هي العملية الأولى والأساسية مع بداية زراعة أي محصول، وهي عمل فيزيائي يحسّن الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة، فقد يكون عميقا يسمح بجعل آفاق التربة السفلية الى الأعلى خاصة أفق الترسيب الذي تتراكم فيه الأملاح المعدنية التي حملتها مياه الأمطار أو مياه الري إلى الأعماق، كما يسمح بتهوية التربة وزيادة مساماتها ويقتل النباتات الضارة والطفيلية، وقد يكون غير عميق يهدف لتقليب التربة لطمر البذور وخلط مكوناتها وتفتيت المدر الكبيرة بعد الحرث العميق.
وتحقق الحراثة فوائد عدة حسب آل جريب، منها كسر الطبقات الصلبة غير المنفذة تحت سطح التربة، والقضاء على الحشائش، والمساعدة على تهوية التربة ما يساعد على احتفاظها بالماء، كما يساعد كذلك على تجانس توزيع الأسمدة، ويعرّض الجراثيم والحشرات لأشعة الشمس ويقضي عليها، ويسهل العمليات الزراعية اللاحقة.
وبين أن عدد الحراثات تحددها جملة عوامل منها طبيعة الأرض، حيث تحتاج الأرض القويّة المُندمِجة إلى تكرار الحرث بينما تقلّ الحَاجة إلى ذلك في الأرض الخفيفة، كما تزداد الحاجة إلى الحرث في الأقاليم الرطبة الندية، وتلعب حالة الزرع السابق دورًا مؤثرًا في الحرق، فإن كانت مزروعة سابقًا بالحبوب فإنها غالبًا ما تكون ملوثة بالأعشاب وتحتاجُ إلى الحَرث عِدّة مرّات، كما يؤثر نوع النبات المراد زرعه، فلو كان من ذوات الجذور العميقة أو التي تحتاج إلى وفرة الغذاء ازدادت الحاجة إلى الحراثة.
الوقت الملائم
حول الوقت الملائم للحراثة بيّن المزارع سداح آل حيدر أن ذلك يعتمد على عددة عوامل منها نوع التربة والمناخ والمحاصيل المراد زراعتها، ولكن في العموم تُجرى الحراثة في فصل الربيع قبل زراعة المحاصيل الصيفية، وفي الخريف قبل زراعة المحاصيل الشتوية.
وشدد على أهمية أن تكون التربة رطبة بما يكفي لتسهيل الحراثة وتجنب تشكل كتل التربة الجافة التي يصعب تحريكها، كما حذر من احتمال وجود تربة قابلة للتآكل أو تعاني من التآكل بسبب الحرث المفرط.
أنواع من المحاريث
. المحاريث القلابة:
1/ المجنح: له سكين مدببة من أسفل ويكون عدد السكاكين معتمدًا على القوة الساحبة وهو في العادة من 2 إلى 4 سكاكين.
2/ القرصي: عدد سكك الحراثة عادة 3 وقد يصل إلى 6 في حالة وجود قوة ساحبة مجنزرة، ويستعمل في الأراضي الصلبة ولا يفضل في الأراضي الملحية.
. المحاريث الحفارة:
1/ المحراث المسنن الشوكي: يتعمق في التربة أكثر من 25 سم، ويثير التربة دون قلبها لذا فهو ملائم للأراضي الملحية.
معدات تستخدم لتنعيم التربة
. الأمشاط القرصية:
أقراص مقعرة قطرها بين 35 - 50 سم في هيئة مجاميع متوازنة ومتبادلة فيما بينها، تتعمق في التربة إلى 10 سم واختلاف اتجاهات الأقراص يزيد كفاءة العملية.
. الأمشاط ذات الأسنان:
مجموعة من القضبان الحديدية بطول 20 - 30 سم موضوعة بصورة عمودية على هيكل المشط ومتبادلة فيما بينها، لا تستخدم في الأراضي الصلبة ذات الحشائش التي بها عوائق.
. الأمشاط ذات الأسنان المرنة:
كسابقتها في التركيب ومصنوعة من الحديد المرن وأسنانها مقوسة وحافتها عريضة ومسطحة.
. الأمشاط ذات الفؤوس الدوارة:
يتستخدم للتخلص من الحشائش المعمرة والتنعيم.

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