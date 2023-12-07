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كرامة الوجود

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) في مجتمعات كمجتمعاتنا، مهددة بالزوال ثقافيًا وحضاريًا، كان فرضًا علي أن أقوم بواجبي في الدفاع عن كياننا.
يعتبر الناس أحيانًا أن البكاء لا يليق بكرامة الرجال، وكأن الرجل خشب أو جماد لا يتأثر مهما أصابه، أنا لا أخجل من ترك الجانب الإنساني حرًا، إنه الجانب القابل للفرح وللألم بما يتمشى مع حيوية الوجدان وحيوية الإحساس تعبيرًا عن قوانين الوجود، عندما رحلت زوجتي في الصيف الماضي عشتُ ما كنت قد كتبته يومًا في مولد النسيان قبل أن أجربه من أن الموت انتقال من الوجود إلى اللاوجود وتحرر من الآلام، مشكلة الموت لمن يبقى.. نعم الألم للأحياء، أما لمن جاءه الأجل فهو نهاية الفجيعة.
لتنصرف الآن من حيث الموت والأموات.. لنعد إلى صباك الذي رتلته مع أبيك، كما كتبت في ((حدث أبو هريرة قال)) على أنغام القرآن وترجيع الحديث مما لم أكن أفهمه طفلا، ولكنني صغت على إيقاعه لحن الحياة، كيف كانت هذه الصياغة؟
كان لحن حياة مليئًا بالمفاهيم الجوهرية التي هي قبل كل شيء ما وراثية، مما يحجبه عند الكثيرين الإيمان، الإيمان كالحقيقة نوع من أنواع الحاجة للطمس والنسيان، أي محاولة للإفلات من المأساة الوجودية التي تتمثل في التساؤل والحيرة، وذلك عندي جوهر ما أسميه الوجود الكريم، وأذكرك بمقدمة مولد النسيان عندما أتحدث عن الوجود، وهو عندي الوجود الحقيقي، الذي لا يكون إلا بالوعي، كرامة الوجود تعني أن يكون الإنسان في حيرة السؤال الدائم، وألا يكون أعمى أو راضيًا، قانعًا بأن الوجود هبة، الإنسان هو الذي يعطي المعنى للوجود بمحاولة استنباط هذا المعنى والبحث عنه، إذا لم يكن الوجود قائمًا على التساؤل فهو أشبه بما يكون بوجود الحيوان، الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتساءل عن معنى وجوده.. تتساءل حتى ولو كنا واثقين من أننا لن نجد إجابات، ووعي السؤال هو معنى الحياة إذن؟
لم أجد الجواب، ولا يمكن لنا ربما أن نجده، عندما يجبن الإنسان، أو يضعف، أو يتألم يلجأ إلى الدين يصل إذن إلى ما وصل إليه الغزالي عندما قال إن هناك وراء العقل ما يتجاوز العقل، لأن المعرفة تقف عند حدود لا تتجاوزها، وبخاصة عندما تخرج عن القوانين أو السنن الطبيعية أو المنطقية.
1969*
‏* كاتب وأديب وسياسي تونسي((1911 - 2004))‏

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