Friday, 08 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستشراق عاريا

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرت العلاقة التسلطية بين الاستشراق والشرق ((المتروبول والمستعمرة)) على امتداد حقبة مديدة بفضل المنحى الاستزلامي للأول والضراعة الاستلامية للثاني، بحيث تكيف الوعي الشرقي للمهام التقبلية التي فرضتها عليه سلطة الغرب المتفوق سياسيًا واقتصاديًا، وتبعًا لذلك عقليًا وحضاريًا، ولم يكن ميسورًا هذه العلاقة أن تنفصم، أو تغير لصالح المغلوب مادام هذا التفوق جاهزًا، وعلى الرغم من انحسار الاستعمار المباشر واستقلال شعوب الشرق في كيانات ذات سيادة قانونية، فإن التفوق الغربي بقي يمارس إيجابيته من خلال الاستعمار الجديد، الذي استبدل بالاحتلال مؤسسات سياسية مستقلة، ولكن مرهونة بمصالحه العليا المتراوحة بين يوميات التبادل التجاري الشائك، وبين السر الخفي الكامن في أعماق إمبراطورية من طراز جديد ترث وتستحضر كل ما خلفته إمبراطوريات الماضي القريب والبعيد وتضيف إليه تعزيزات مستحدثة تستقيها من جموح الذهن التقنوي المتفلت لإنسان اليوم.
عاش الغربي منذ ثورته البرجوازية - الصناعية مستشرقًا في تعامله مع الشرق، وعاش الشرقي مستشرقًا بالغربي الذي صنع تاريخه بيديه بعد أن ألغى التاريخ المنتج سابقًا بايدي الشرقيين أنفسهم، وبرغم اللحن المنهجي المسفن للكتابة الاستشراقية فإن المؤرخ الغربي لم يجد على الدوام ما يمنعه من الأصحار بصناعته القاصدة هذه، إن أحدث كتاب استشرافي يصدر عن مؤرخ بريطاني من الجيل الحاضر يقول، مثلاً، في حديثه عن البحرين، إن تاريخها المكتوب لا يمتد إلى أكثر من الخمسمائة عام، أي إلى وصول أول أوروبي إلى تلك الجزر، حيث بدأ تاريخ البحرين المكتوب، أما مئات المصادر المدونة في العصور الإسلامية عن البحرين، وأما الأحداث الضخام التي عاشتها البحرين في الجاهلية والإسلام، وأما دولة الفقراء العلمانية التي أقامها القرامطة في البحرين، وما جاورها واستمرت 200 عام، حين كانت أوروبا تحكم بالإعدام حرقًا على من يجتهد في تأويل الكتاب المقدس، فهذا كله ليس من التاريخ، مادام لم يصنع بأيد أوروبية، ولقد ترتب على الشرقي أن يبقى حيث هو مستشرقًا بالعقل الغربي، ليس فقط بوسائل القهر المؤسساتية المعتادة، بل وعبر قناعات وتدها الشرقي لنفسه مستعينًا بإيجابية الباحث الغربي، الذي اعترف له بدور الأنثى في التاريخ، وتكاملت على هذا الصعيد جملة مسلمات تبادلها الشرقي مع الغربي في إطار هذا الشكل من تقسيم العمل.
فالعقل الشرقي هو القاصر دومًا، ليس في هذا العصر الرأسمالي العملاق فقط، بل وفي كل عصر، وحياة الشرقي نوافل قابلة للتعطيل في مقابل حياة الغربي المتماهية بذاتيات واجب الوجود، ولغات الشرق بدائية، أو بدوية، أو عجماء تحتاج لكي تفصح عن أهلها، إلى مكمل، أو بديل من الغرب يمنحها القدرة على الأداء والحركة. ومن هنا يفقد الشرقي حقه في موارده التي يجب أن تذهب إلى الغرب لتشغيل مصانعه نهارًا، ومراقصه ليلا، والمطلوب من الشرقي مقابل ذلك أن يستعيد مادته الخام مصنوعة جاهزة من الغرب الذي يمتلك ليس فقط حق المادة الخام، وإنما أيضًا حق تشكيلها وتحويلها، ولقد كنت أسمع وأنا صبي كيف أن الحكومة المستقلة في بلدي المنتج للنفط كانت تلاحق الأشخاص الذين تأنس فيهم القدرة على الاختراع، بل وكيف اختفى في ظروف غامضة الخاص تجرؤوا على الاختراع، فعلا، وكيف أتلف ما اخترعوه قبل ان يصير جاهزًا بداهية تنزل عليه من مصدر مجهول قد يكون السماء، أو الجن أو الدولة، فالاختراع تبعًا لهذه العقيدة التي كنت أسمع الأحاديث والحكايات حولها، في الأربعينيات، هو مجلبة السخط القوى الغيبية أو الأجهزة الرسمية التي يمكنها أن تصرع الإنسان من حيث يراها، أو لا يراها، ويرتهن هذا بدوره في حالة الأنثي التي تخرج من جنسها فتسترجل في خرق فاضح لنواميس الطبيعة تستحق عليه غضب السماء والدولة معًا. ولدى البحث عن معيار للأشياء فإن الأدب الغربي يزودنا بالمفاتيح المطلوبة، هكذا علمنا أساتذتنا أن نقارن مستخدمين تزمينًا مقلوبًا حتى فيها يقول المستشرقون إنه من أخص خصوصياتنا، الشعر مثلا، بصرف النظر عن زمانه لأن الزمان محذوف من ذاكرة المؤرخ الإمبريالي، إذا أردنا أن ننقد شاعرًا عربيًا، وقبل أن تظهر المؤلفات الموسوعية التي ترجمها، مؤخرًا، عبد المعين الملوحي من أدب الصين وفيتنام لم تكن تملك أي رصيد من أدب الشرق يصلح للمقارنة أو الاستيحاء، أما تاريخ الشرق فيمكن مقايضته لحساب التاريخ الغربي بايسر السبل، وقبل أعوام، احتفلت أوروبا بمرور خمسمائة سنة على اختراع الطباعة دون أن يسأل أحد عن مصير سبعمائة سنة أخرى من تاريخ الطباعة في الصين وكوريا.
وليس أمام الشرقي، لكي يثبت حضوره في التاريخ - ماضيه وراهنه إلا إثبات انتمائه الغربي، في حين يقول طه حسين أحد مؤسسي الفكر الحديث في العالم العربي، إن الثقافة العربية هي غربية لا شرقية، فإنه يكرس هذه الرغبة الأنثوية الدارجة في الحضور التاريخي من خلال الغرب.
1972*
* مؤرخ ولغوي عراقي ((1932 - 1998)).

MENAFN07122023000089011017ID1107558353

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث