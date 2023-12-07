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فلسطين من مهود العروبة من بداية تاريخها

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) فلسطين: اسم يوناني أطلق على هذا الجزء من سورية الممتد من البحر المتوسط إلى بادية الشام وأول من أطلقه هو هيرودوت، أما الاسم العبري للأراضي التي تقع غربي نهر الأردن فهو كنعان.
وبعض الجغرافيين العرب يقولون: إن اسم فلسطين هو في الأصل اسم ولد من حفدة نوح سميت فلسطين باسمه، ويسلسلون نسبه إلى نوح فيقولون: فلسطين بن سام بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام !! ويقول فيليب حتي: اسم فلسطين أتى من اليونانية، وإن أصله اليوناني هو: فلسطيا، ويقول أيضًا: (إن هذا الاسم متصل بذكرى الفلسطينيين - الهنود الأوروبيين الذين هاجروا إلى المنطقة الساحلية في القرن الثالث قبل الميلاد).
ويقول جواد علي: (إن العماليق هم سكان فلسطين القدامى، وإن من ذريتهم أبناء فلسطين الحاليين).
والجمع بين ما يقوله فيليب حتي، وما يقوله جواد علي يقتضينا أن نعتبر الفلسطينيين القدامى خليطًا، منهم العرب العاربة من أبناء الكنعانيين ومنهم العرب المستعربة، ومنهم أبناء المهاجرين من شواطئ ((بحر إيجة)).
هذا القسم فلسطين وشرق الأردن يحده اليوم من الجنوب المملكة العربية السعودية، وخليج العقبة، وسيناء، ومن الشرق بادية العراق، ومن الشمال سوريا ولبنان ومن الغرب البحر المتوسط وسيناء. ويقول ياقوت الحموي: فلسطين هي آخر كور الشام، وقصبتها ((القدس))، ومن مشهور مدنها ((عسقلان))، و((الرملة))، و((غزة))، ((وارسوف))، ((وقيسارية))، و((نابلس))، و((أريحا))، و((عمان))، و((يافا))، و((بيت جبرين)) ومن هذا القسم: فلسطين التي احتلتها إسرائيل.
وهذا الإقليم ينقسم إلى أربع مناطق هي كالآتي:
(1) السهل الساحلي ويسير محاذيًا للساحل.
(2) الهضبة الغربية ويقسمها سهل ((جزريل))، وسهل جزريل يقال عنه: إنه المفتاح الإستراتيجي لغزو ((كنعان)).
(3) وادي الأردن، وفي هذه المنطقة بحيرة لوط التي تنخفض عن مستوى البحر بمقدار ( 600) قدم كما يقولون.
(4) هضبة الأردن وتشقها عدة أودية ولقد ذكرنا أنهار هذا الإقليم عندما تكلمنا عن أنهار سورية الكبرى، مثل اليرموك والأردن.
(5) وفلسطين تزخر بالمدن التاريخية، فمن مدنها مدن يرجع تاريخ إنشائها إلى ما قبل التاريخ كمدينة ((حبرون)) التي كانت تسمى قرية أربع، وكمدينة ((شكيم)) التي تسمى الآن ((نابلس))، والتي نزلها إبراهيم عليه السلام، وكمدينة القدس التي بناها ملك اليبوسيين العربي ((ملكي صادق)) ومن مدن فلسطين مدن كنعانية بدأت أسماؤها بأسماء عبرية في أيام بني إسرائيل. ومن مدن فلسطين التاريخية التي لا تزال عامرة إلى اليوم مدينة ((راموت جلعاد)) وهي: الصلت (السلط)، وربة عمون وهي عمان، و((حشبون)) وهي ((حسبان))، و((كيرمواب)) وهي ((الكرك)).
(6) وفلسطين من الأقاليم القلائل التي ما فتئت منذ أن سكنها الإنسان ميدانًا للأحداث والحروب. فقد شهدت أرضها حروب الإرميين والحثيين، وحروب العماليق والإسرائيليين، وحروب الفراعنة والآشوريين، وحروب اليونان والفرس الكاشانيين وحروب الأنباط والرومانيين، والفتوحات الإسلامية، والغارات الصليبية. وها هي ذي أرضها اليوم مجزأة، منها حكومة شرق الأردن ومنها غزة التابعة لمصر، والتي أصبحت من الأرض المحتلة، ومنها فلسطين المغتصبة، وهي القسم الذي احتله اليهود بسلاح الاستعمار الغربي ونفوذه، وها هم أولاء أهلها اليوم مشردون في كل بلد عربي.
هكذا تجد فلسطين اليوم إذا بحثت عنها في خارطة العالم العربي ممزقة تحاول إسرائيل فصلها عن التاريخ العربي القديم وصبغها بلون غير عربي مما لم يتم لدولة أنبياء إسرائيل، فشعب موسى الذي تبعه من مصر هو من أمة ((يوسف بن يعقوب)) وأمة يوسف إسرائيليون من أبناء إسرائيل وساميون عماليق من سكان مصر الأقدمين وممن اختلط بهم، وشعب ((داود)) و((سليمان)) في فلسطين منهم العرب الذين كانت لهم شخصيتهم ومكانتهم في دولة بني إسرائيل الفلسطينية، ومنهم حفدة الذين فروا مع موسى من مصر. وكانت قيادة الجميع في أيدي أنبياء بني إسرائيل حفدة يعقوب. فلم تكن دولة أنبياء بني إسرائيل دولة عنصرية.
وإقليم فلسطين من الأقاليم القلائل التي اكتظت بالسكان منذ عصورها القديمة، فهو من أجمل المناطق جوًا، وهو من أحسن المناطق مركزًا في زمن الحضارات القديمة. فهو همزة الوصل بين الكنعانيين في الشمال، وبين ثمود وعاد وجرهم ومعين وسبأ حمير في الجنوب، وبين الحمورابيين والآشوريين في الشرق، وعماليق مصر في الغرب، ولا تزال فلسطين تحتفظ بميزاتها من عصورها الماضية إلى عصرها الحاضر.
وفي أرض فلسطين: البيت المقدس ثالث المساجد التي تشد الرحال إليها، وفيه مقدسات اليهود والمسيحيين، وفلسطين مهاجر ((إبراهيم)) الذي كان يدعو الناس فيها. أن اعبدوا الله رب العالمين، وبلد يعقوب وبنيه، وعيسى وحوارييه وهي قبل ذلك مهد من مهود العروبة من بداية تاريخها.
فلا غرو أن اكتظت جبالها وسهولها بالسكان من قديم الزمان ولا غرو أن رأينا الظنون تؤيد القائلين بأن سكان فلسطين في عهودها الغابرة لا يقل عددهم عن سكانه اليوم الذين يزيدون على (2.800.000) مليونين وثمانمائة ألف، على ما تذكره إحصائيات الجغرافيين إلى ما قبل بضع سنوات.
ولقد كان سكان فلسطين قبل سنة 1948 يبلغ عددهم حوالي مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا على النحو الآتي:
155.000 مسيحي.
600.000 يهودي.
1.120.000 مسلم.
16.000 عناصر مختلفة.
أما بعد عام 1948 فقد اختلف الحال، وليس هناك إحصاء حقيقي بعد هجرة الفلسطينيين بفعل الحروب العربية اليهودية.
1957*
*مؤرخ وباحث وصحافي سعودي ((1909-1984)).

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