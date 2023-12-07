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حين يتغير الشرق الأوسط يتغير العالم غزة: هل تقلب المشهد رأسا على عقب

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا كان هيرودوت قد قال، منذ 2500 عام، إنّ الشرق الأدنى يَقَعُ على خطّ الزلازل، فقد نقلَ الباحثُ الأنثروبولوجيُّ الفرنسيُّ كلود ليفي شتراوس عن أحد الألواح السومريّة هذه العبارة ذات الدلالة اللّاهوتيّة: ((حيثما تكون بدايات العالَم تكون نهايات العالَم)).. ألهذا السبب نولد في هذه المنطقة ليسكُنَنا ذلك القلقُ الفلسفيّ، القلق الغامض، لكأنّنا، في أيّ لحظة، على تخوم النهاية؟
صراعاتٌ، لكأنّها الصراعات الأبديّة. لعلّ هذا ما حَمَلَ برنار هنري ليفي على السؤال ((إذا كانت الكرة الأرضيّة كلّها لم تتّسع لشقيقَيْن من أمٍّ واحدة هُما قابيل وهابيل، فكيف للشرق الأوسط أن يتّسع لشقيقَيْن هُما إسحق وإسماعيل من أُمَّيْن مُختلفتَيْن في كلّ المواصفات تقريبًا؟)). على ما يبدو هي دعوةٌ غير مُعلَنة لكي يَقتل إسحاق إسماعيل!
ولننتَقِل الآن إلى هنري كيسنجر الذي اعتبرَ أنّ الشرق الأوسط يُعاني من ((الفائض الأيديولوجي)) قائلًا لمجلّة ((باري ماتش)) الفرنسيّة: ((قد تستغربون إذا ما قلتُ إنّني دخلتُ، كوسيطٍ، بين العرب واليهود من هذا الباب. أنا رجلٌ علماني كما تعلمون، لكنّني استعملتُ لغةً أخرى غير التي استعملتها في أيِّ مكانٍ آخر من العالَم لأصلَ إلى عقول طرفَيْ الصراع)).
اللّافت هنا أنّ الفيلسوفَ الفرنسيَّ ميشال فوكو، بمفهومه المُلتبِس لـ((موت الإنسان))، كان شديد الافتتان بالثورة التي قادها آية الله خميني في إيران قبل أن يبتعد عنها كليًّا، بعدما حذَّرَ من تداعيات التأويل الأبوكاليبتي للنصّ الدّيني، إن في إيران أو في إسرائيل، مُشيرًا إلى حتميّة الصراع بين نظامَيْن ثيوقراطيَّيْن في الشرق الأوسط، ما يَجعل المُجتمعات المَعنيّة مُشرَّعة، ومن دون آفاق، على أكثر الاحتمالات هَولًا.
حاخامات السياسة
من تلّة الكابيتول ارتفعَ صوتُ السيناتور جون ماكين، واصفًا إسرائيل بالدولة الوحيدة داخل المنطقة العربيّة. الكيانات الأخرى عبارة عن مضارب قبليّة. هذا ما أثار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الذي رأى أنّ الفوقيّة في النظرة إلى المنطقة قد تفضي إلى اندلاع حرب المائة عام، بالتداعيات الزلزاليّة على القارّة العجوز التي تربطها علاقات تاريخيّة، وثقافيّة، مع الشرق الأوسط.
السؤال الذي طالما طُرح على الطاولة ((لماذا استبقَتِ الولايات المتّحدة، بإمكاناتها الأسطوريّة، عسكريًّا وديبلوماسيًّا، الملفَّ الفلسطينيَّ في الثلّاجة، وهو، في الواقع، على صفيحٍ ساخن؟)) بطبيعة الحال هناك اللّوبي اليهودي الذي لم يتوقَّف يومًا عن التوسُّع الإخطبوطي في أرجاء الاستبلشمانت. الملياردير النيويوركيّ، وصديق بنيامين نتنياهو، شلدون أدلسون، لم يتورَّع عن القول، قبل وفاته في العام 2021، إنّ إقامة الدولة الفلسطينيّة ((على أرض الميعاد)) تعني بداية النهاية لإسرائيل.
أدلسون اعتبرَ أنّ التعايشَ مستحيلٌ بين دولتَيْن إحداهما تحمل ((الوعد الإلهي))، والثانية تخفي السكّين تحت عباءتها. على الرّغم من كلّ ذلك، هناك فلاسفة وباحثون غربيّون يعتقدون أنّ الشرق الأوسط سيبقى القنبلة القابلة للانفجار في أيِّ وقت، وقد تَصل شظاياها إلى البيت الأبيض إذا ما بقيَتِ التراجيديا الفلسطينيّة عالقة بين أسنان الحاخامات، حاخامات السياسة بطبيعة الحال.
تذكرون كم كانت يد إسحق رابين بطيئة وهي تمتدّ لمُصافَحة ياسر عرفات في حديقة البيت الأبيض (13 سبتمبر 1993) لدى التوقيع على اتّفاق أوسلو، كما لو أنّ الملفّ الفلسطيني دُفن آنذاك تحت الورود والثلوج الإسكندينافيّة. الدليل أنّه بعد ثلاثة عقود من التوقيع لا تزال الضفّة الغربيّة تحت الاحتلال، ولا تزال غزّة تحت الحصار. يوميًّا، القتل، والتنكيل، والاقتلاع.
كيف للنيران أن تخمد في الشرق الأوسط في حال بقيَ مصير ملايين الفلسطينيّين، إذا ما تغاضيْنا عن فلسطينيّي الدياسبورا، داخل ما دعاه إدوار سعيد ((أرخبيل الغولاغ))، في استعادةٍ دراميّة لرواية السوفيتي المُنشَقّ ألكسندر سولجنتسين حول المُعتقَل الستاليني الرهيب في سيبيريا.
الحاجة إلى حرب كبرى
إدوارد سعيد اعتبَرَ أنّ تغيير المشهد الشرق الأوسطي يرتبط، في الدرجة الأولى، بتغيير العقل الإسرائيلي (العقل الإسبارطي). ردّات الفعل الصاخبة على عمليّة 7 أكتوبر، وحيث عادت الثقافة التلموديّة (إلغاء الآخر) إلى الظهور بأكثر وجوهها وحشيّة، أَثبتت أنّ من المستحيل حدوث تغييرٍ لتبقى الدوّامة الدمويّة ((شغّالة)) في المنطقة. الفرنسيّ أوليفيه روا رأى أنّ مهمّة الأمريكيّين إنّما تبدأ من هنا. إقناع الإسرائيليّين بأنّ التاريخ لا يُمكن أن يمضي في خطٍّ مستقيم، حتّى أنّ فريديريك نيتشه عاد وانتقدَ، في سنواته الأخيرة، فلسفة القوّة. إنّها رقصة الخيول بين القبور.
وكان المُستشرِق الفرنسي دومينيك شوفالييه قد تحدَّث عن الصراع اللّامتكافئ بين العرب والزمن (وهذا له أسبابه البنيويّة). في رأيه التكافؤ يحصل بوعي العرب بأنفسهم. الخشية أن يحتاج ذلك إلى حربٍ كبرى، وقد تكون الحرب الطويلة والمريرة، إذا ما أخذنا بالاعتبار حساسيّة التضاريس التاريخيّة والفلسفيّة في المنطقة، كذلك التعقيدات الاستراتيجيّة في الوضع الدوليّ. التعليقات التي نُشرت في صحيفة ((هاآرتس))، وبعضها لباحثين بارزين، أَظهرت الوجهَ البشعَ للسياسات الإسرائيليّة (مع أفول القيادات التاريخيّة)، لاحَظت أنّ الولايات المتّحدة، ولغرضِ حماية مصالحها في المنطقة، لم تتوقّف يومًا عن تفعيل الترسانة العسكريّة الإسرائيليّة لإرساء مُعادَلة التفوُّق على سائر الجيوش العربيّة.
لكنّ إسرائيل بَدَت أمامَ واقعٍ آخر حين ظَهرت في الميدان أنواعٌ أخرى من الحروب، حتّى أنّ بعض المُعلِّقين رأى في إرسال البيت الأبيض حاملة الطائرات ((جيرالد فورد))، وما واكَبها من بوارج وغوّاصات نوويّة، ليعقب ذلك إرسال الحاملة الأخرى ((دوايت إيزنهاور))، كمَن يَخلع المعطف الحديدي عن أكتافنا. ((آلون بينكاس))، وهو دبلوماسي وكاتب إسرائيليّ، لاحَظَ أنّ إرسال تلك الأرمادا العسكريّة لـ ((حمايتنا))، أَظهر أنّ إسرائيل وقد تحوَّلت إلى ((دولة عارية)) لا تستطيع الدّفاع عن حدودها فحسب، بل عن وجودها أيضًا.
البطة العرجاء البطة المجنونة
الآن، وعلى عتبة السنة الانتخابيّة قي الولايات المتّحدة، يحاول جو بايدن، كـ((بطّةٍ عرجاء)) في العام الأخير من ولايته، ألّا يتحوَّل إلى ((بطّة مجنونة)) بإدارة أيّ صراعٍ عسكريّ في الشرق الأوسط الذي وصفه السيناتور بيرني ساندرز بـ ((خاصرتنا الرخوة)). الروس والصينيّون يراهنون على الانزلاق الأمريكي إلى مستنقع النار في المنطقة.
ريتشارد هاس يحذِّر من أيّ تراخٍ في التعاطي مع الأزمة الرّاهنة، ويدعو إلى التمهيد لفتْحِ ردهةِ المُفاوضات، وإلّا ((نكون كمَن يبيع روحه للشيطان))، كما في رائعة غوته ((فاوست)).
لا مجال في أجواءٍ ملبَّدة للأخْذ بنظريّة كيسنجر (ثنائيّة الحقيبة والدبّابة التي طُبِّقت في البلقان). التفجير ينبغي أن يكون ممنوعًا ما دامت ((القضيّة الأمريكيّة)) في مكانٍ آخر. واضح أنّ الأمريكيّين، في هذه الأيّام، ((يمشون حفاةً بين الحرائق))، بحسب ناحوم ناربيع. يُفترَض ألّا يكتفوا بتبريد الرؤوس الحامية والمجنونة في إسرائيل، بل ينبغي احتواؤها لأنّ أيّ خطأ يُمكن أن يؤثِّر بصورةٍ كارثيّة على دَور الولايات المتّحدة في منطقة وصَفَها برنارد لويس بـ ((العربة المجنونة التي تجرّها آلهةٌ مجنونة)). المؤرِّخ الأمريكي دانيال بايبس رأى أنّ أمريكا الـ((ما فوق القرن)) ينبغي أن تكون الحوذي الوحيد لتلك العربة. هذا ليس رأي مؤرِّخين أو مُفكّرين آخرين، يقولون بالتداخُل العضويّ بين المأزق الوجوديّ لدى الإسرائيليّين والمأزق الاستراتيجيّ لدى الأمريكيّين الذين كم كانت صدمتهم هائلة حين اكتشفوا إلى أيّ مدى انتهى التقهقُر في إسرائيل، على الرّغم من المساعدات الضخمة التي قدَّموها إليها على مدى عقود.
الوكالة الأمريكيّة للتنمية تؤكِّد أنّ مجموع المساعدات التي قدَّمتها الولايات المتّحدة لإسرائيل منذ عام 1946، أي قبل إعلان قيام الدولة بعامَيْن، وحتّى العام 2023، ناهَزت الـ 260 مليار دولار، هذا عدا المساعدات الاستشاريّة الخاصّة بتطوير التكنولوجيا العسكريّة.
كلّ العرب، ومن دون النَّظر إلى غزّة اليوم، عاشوا التراجيديا الفلسطينيّة بأبعادها التاريخيّة والإنسانيّة، وحتّى الأخلاقيّة. نعود إلى محمّد أركون لنسأل ما إذا كان الزمن العربي سيعود إلى بهائه بعدما أُهيل عليه الكثير من الغبار.
لم يعُد الحديث في الغرب عن الاختلال في موازين القوى. المؤرِّخ والكاتب اليهودي الفرنسي دومينيك فيدال تحدَّث عن موازين الضعف ((وعلى القيادة الإسرائيليّة أن تعترف بأنّ ثمّة أشياء كثيرة حدثتْ في الميدان، وقَلبتِ المشهدَ رأسًا على عقب)).
إذا كانت المنطقة ضحيّة الصراعات التي راحت تتبلْوَر تباعًا منذ ظهور مصطلح ((المسألة الشرقيّة)) 1823، وقد أَعقب ذلك بنحو قرنٍ، سقوط السلطنة العثمانيّة، فهي الآن ضحيّة الفوضى الدوليّة التي حذَّر منها زبغنيو بريجنسكي لدى إعلان الرئيس جورج بوش الأبّ قيام ((النظام العالَمي الجديد))، إثر تفكُّك الإمبراطوريّة السوفيتيّة، وتكريس أحاديّة القطب في قيادة العالَم.
الآن يُحذِّر المؤرِّخُ الفرنسيّ الآخر، والعالِمُ الأنثروبولوجي إيمانويل تود الذي توقَّع في عام 1976، سقوطَ الاتّحاد السوفياتي؛ وكتبَ في عام 2009 ((سقوط الحُكم الأمريكي))، من ((رقصة التانغو على ساقٍ واحدة في الشرق الأوسط)). المنطقة التي ((حملتْ إلينا الله)). لأنّ ذلك قد يؤدّي إلى ((انفجار العالَم))، وقال للأمريكيّين ((إنّ زلزالًا يطرق على بابكم)).
ليست إسرائيل، وليست أمريكا في مأزق فقط. العالَم كلّه في مأزق. لا بدّ للشرق الأوسط أن يتغيَّر، على الأقلّ لأنّ إسرائيل لا تستطيع إلّا أن تتغيّر. لنلاحظ ما كتبته ((هاآرتس)): ((الويل لدولةٍ يقودها بينامين نتنياهو. الويل للجنود، وللمدنيّين الذين حياتهم بين يدَيْه)). في نَظَرِها ((ليست هناك حاجة لنشرح لهم (هَول) اللّحظة، وما هو على المحكّ)). ما هو على المحكّ، دولةٌ توراتيّة بمئات الرؤوس النوويّة وجودُها مهدَّد. هذا ما تدركه جيّدًا إدارة الرئيس جون بايدن. إنقاذ إسرائيل لإنقاذ أمريكا. هل يكون إنقاذ الفلسطينيّين أيضاً؟
بكلّ تأكيد لم يَعُد هناك من أثرٍ للغيتو التوراتي ((من النيل إلى الفرات)). ثمّة آخرون في هذا المكان...
حين يتغيَّر الشرق الأوسط يتغيَّر العالَم. ولكن كيف؟ لن نذهب حيثما ذهب فرانز كافكا بسوداويّته الفذّة: ((ثمّة غربان كثيرة على كتف هذا العالَم.))!!
* كاتب ومحلّل سياسي من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق)) الإلكترونية

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