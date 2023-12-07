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مونديال الأندية من شواطئ ريو دي جانيرو إلى ساحل العروس

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر بطولة كأس العالم للأندية واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، خلال العقدين الأخيرين، ورغم أن عمر البطولة لم يتجاوز 20 عاما بشكل رسمي، رغم بدايتها في عام 2000، إلا أنها مرت بعدة مراحل منها توقف اضطراري لمدة 4 سنوات متتالية، وستشهد جدة خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر الجاري النسخة الـ20 للبطولة التي باتت مطمعا لكل الأندية العالمية، والتتويج بها هدف مشروع لجميع الأندية المشاركة في البطولة بعد أن نجحت في التتويج ببطولات قاراتها.
ظهور أول
بدأ مونديال الأندية في الظهور للمرة الأولى موسم 2000 في البرازيل، بمشاركة 8 أندية قسمت على مجموعتين، ومثل الكرة الآسيوية حينها النصر السعودي، وتوج باللقب كورينثيانز البرازيلي بعد تغلبه على مواطنه فاسكو دي جاما، بركلات الترجيح 3/4، عقب التعادل سلبيا.
توقف اضطراري
توقفت البطولة منذ 2001 وحتى نهاية 2004، بعد أن كانت النسخة الثانية من البطولة مقررًا لها أن تقام في إسبانيا 2001، وكان سيشارك فيها 12 ناديًا. تم السحب للبطولة في لا كورونيا في 6 مارس 2001. وأُلغيت البطولة في 18 مايو بسبب انهيار شريكة الفيفا للتسويق؛ شركة الرياضة الدولية. وجرت محاولة أخرى لإقامة البطولة في 2003 وتطلعت 17 دولة لاستضافتها، لكن المحاولة فشلت.
عودة قوية
وافق FIFA والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية وتويوتا على دمج كأس الانتركونتيننتال مع كأس العالم للأندية، لذا كان آخر كأس انتركونتيننتال في 2004، وأعيد إقامة كأس العالم للأندية في ديسمبر 2005 في اليابان، ومن حينها والبطولة تقام سنويا، وأقيمت النسخ من 2005 وحتى 2008 في اليابان، قبل أن تستضيف الإمارات نسختي 2009 و 2010، وعادت البطولة إلى اليابان مرة أخرى عندما أقيمت نسختا 2011 و2012، لتنتقل إلى المغرب التي استضافت نسختي 2013 و 2014، لتأتي العودة لملاعب اليابان في نسختي 2015 و 2016، ليتجدد بعدها استضافة الإمارات للمونديال في 2017 و2018، لتنتقل بعدها إلى قطر التي استضافت نسختي 2019 و2020، قبل أن تستضيف الإمارات وللمرة الخامسة المونديال في نسخة 2021، فيما استضاف المغرب النسخة الأخيرة في 2022 للمرة الثالثة، فيما تستضيف المملكة النسخة 2023 للمرة الأولى.
6 دول و3 قارات
6 دول حظيت بشرف مونديال الأندية هي: البرازيل ((مرة واحدة))، اليابان ((8 مرات))، الإمارات ((5 مرات))، المغرب ((3 مرات))، قطر ((مرتان))، السعودية ((مرة واحدة النسخة المقبلة))، وتوزعت الدول الست على 3 قارات، أمريكا الجنوبية ((مرة واحدة))، آسيا ((16 مرة بالنسخة المقبلة))، إفريقيا ((3 مرات)).
11 بطلا
توج باللقب 11 ناديا موزعين على قارتين، ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجا باللقب 5 مرات، يليه خصمه اللدود برشلونة الإسباني بـ3 ألقاب، ثم بايرن ميونيخ الألماني وكورينثيانز البرازيلي بلقبين لكل منهما، فيما حققت أندية ساو باولو وإنترناسيونال البرازيليين، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين لقبًا واحدًا لكل

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