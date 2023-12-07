مونديال الأندية من شواطئ ريو دي جانيرو إلى ساحل العروس

(MENAFN
- Al Watan) تعتبر بطولة كأس العالم للأندية واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، خلال العقدين الأخيرين، ورغم أن عمر البطولة لم يتجاوز 20 عاما بشكل رسمي، رغم بدايتها في عام 2000، إلا أنها مرت بعدة مراحل منها توقف اضطراري لمدة 4 سنوات متتالية، وستشهد جدة خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر الجاري النسخة الـ20 للبطولة التي باتت مطمعا لكل الأندية العالمية، والتتويج بها هدف مشروع لجميع الأندية المشاركة في البطولة بعد أن نجحت في التتويج ببطولات قاراتها.
ظهور أول
بدأ مونديال الأندية في الظهور للمرة الأولى موسم 2000 في البرازيل، بمشاركة 8 أندية قسمت على مجموعتين، ومثل الكرة الآسيوية حينها النصر السعودي، وتوج باللقب كورينثيانز البرازيلي بعد تغلبه على مواطنه فاسكو دي جاما، بركلات الترجيح 3/4، عقب التعادل سلبيا.
توقف اضطراري
توقفت البطولة منذ 2001 وحتى نهاية 2004، بعد أن كانت النسخة الثانية من البطولة مقررًا لها أن تقام في إسبانيا 2001، وكان سيشارك فيها 12 ناديًا. تم السحب للبطولة في لا كورونيا في 6 مارس 2001. وأُلغيت البطولة في 18 مايو بسبب انهيار شريكة الفيفا للتسويق؛ شركة الرياضة الدولية. وجرت محاولة أخرى لإقامة البطولة في 2003 وتطلعت 17 دولة لاستضافتها، لكن المحاولة فشلت.
عودة قوية
وافق FIFA والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية وتويوتا على دمج كأس الانتركونتيننتال مع كأس العالم للأندية، لذا كان آخر كأس انتركونتيننتال في 2004، وأعيد إقامة كأس العالم للأندية في ديسمبر 2005 في اليابان، ومن حينها والبطولة تقام سنويا، وأقيمت النسخ من 2005 وحتى 2008 في اليابان، قبل أن تستضيف الإمارات نسختي 2009 و 2010، وعادت البطولة إلى اليابان مرة أخرى عندما أقيمت نسختا 2011 و2012، لتنتقل إلى المغرب التي استضافت نسختي 2013 و 2014، لتأتي العودة لملاعب اليابان في نسختي 2015 و 2016، ليتجدد بعدها استضافة الإمارات للمونديال في 2017 و2018، لتنتقل بعدها إلى قطر التي استضافت نسختي 2019 و2020، قبل أن تستضيف الإمارات وللمرة الخامسة المونديال في نسخة 2021، فيما استضاف المغرب النسخة الأخيرة في 2022 للمرة الثالثة، فيما تستضيف المملكة النسخة 2023 للمرة الأولى.
6 دول و3 قارات
6 دول حظيت بشرف مونديال الأندية هي: البرازيل ((مرة واحدة))، اليابان ((8 مرات))، الإمارات ((5 مرات))، المغرب ((3 مرات))، قطر ((مرتان))، السعودية ((مرة واحدة النسخة المقبلة))، وتوزعت الدول الست على 3 قارات، أمريكا الجنوبية ((مرة واحدة))، آسيا ((16 مرة بالنسخة المقبلة))، إفريقيا ((3 مرات)).
11 بطلا
توج باللقب 11 ناديا موزعين على قارتين، ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجا باللقب 5 مرات، يليه خصمه اللدود برشلونة الإسباني بـ3 ألقاب، ثم بايرن ميونيخ الألماني وكورينثيانز البرازيلي بلقبين لكل منهما، فيما حققت أندية ساو باولو وإنترناسيونال البرازيليين، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين لقبًا واحدًا لكل
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