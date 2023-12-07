ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد دولة الكويت

(MENAFN
- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، بولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
فيما عبّر ولي عهد دولة الكويت عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
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