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ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد دولة الكويت

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، بولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
فيما عبّر ولي عهد دولة الكويت عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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