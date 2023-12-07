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الخيال وفن القصة في أول أيام معرض جدة للكتاب 2023

12/7/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2023؛ الذي انطلق تحت قبة (سوبر دوم) اليوم (الخميس) ويستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، ندوة حوارية بعنوان (الخيال وفن القصة)، تناولت أبرز فنون كتابة القصة وعوامل الجذب بها، وتعريف الخيال في القصة وموطنه الفلسفي.
وعرَّف الكاتب الروائي أسامة المسلم الخيال بأنه نافذة برّاقة غير واقعية، واصفًا إياه بأنه قد يكون وقفة استراحة من واقع الحياة، مضيفًا أن الخيال هو إبداع يُترجم عن طريق الرسم أو كتابة القصة وغيرهما من سُبل تفريغ الخيال على الورق، معتبرًا أن القصة غير الواقعية يكون المحرك الرئيسي بها هو الخيال.
وأشار المسلم إلى أن كتابة القصص الخيالية أكثر سهولةً من كتابة القصص الواقعية، مبينًا أن الخيال هو واقع مؤجل قد يتحقق في يوم ما، مستشهدًا بقصة بساط الريح التي كانت تروى في قصص الخيال لتتحول إلى واقع عبر الطائرات المحلقة في الجو، موضحًا أن الموقف الفلسفي من القصص الخيالية هو أن يضع القارئ نفسه في موقف الحدث بالقصة سواء خيالاً إيجابيًّا أو سلبيًّا.
وأفادت الأستاذ المساعد في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز والمهتمة بالإبداع الثقافي هناء نمنكاني، بأن القصة الخيالية هي حياة يعيشها كل إنسان بشكل مستمر، وبأنها مرتبطة بالأحداث اليومية، مطمئنةً الحضور بأنه من الصعوبة أن يحلَّ الذكاء الصناعي محل كاتب القصة الخيالية؛ وذلك لأن صاحب الخيال هو من يستطيع أن يسرد قصته ويترجمها إلى واقع مكتوب.
يُذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقت معرض جدة للكتاب 2023 تحت شعار (مرافئ الثقافة)، وسط مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية، وعربية، ودولية موزعة على 400 جناح، ويفتتح المعرض أبوابه طيلة أيامه الـ10 من الساعة 11 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة؛ حيث سيكون من الساعة 2 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.

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