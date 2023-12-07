Friday, 08 December 2023 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمالية النقد الأدبي بمعرض جدة للكتاب 2023

12/7/2023 11:19:16 PM
(MENAFN- Al Watan) استهل معرض جدة للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، برنامجه الثقافي المصاحب، بندوة حوارية أقيمت مساء اليوم (الخميس) تحت عنوان (جمالية النقد الأدبي)، وشاركت فيها الدكتورة سميرة الزهراني، إلى جانب الدكتور محمد الشحات، فيما أدارها الدكتور ماجد الزهراني، الذي ابتدرها بإزجاء الشكر لهيئة الأدب والنشر والترجمة على اهتمامها بتفعيل النشاط الثقافي والأدبي في ربوع المملكة، وتمظهر ذلك في حرصها على تنظيم معارض الكتب، وتضمينها برامج ثقافية ثرة، ساردًا بعد ذلك ملامح من سيرة الدكتورة سميرة والدكتور الشحات، ممهدًا لعنوان الندوة ومحاورها بقوله: "الجمال؛ هذه المفرد الأثيرة إلى الوجدان، التي تتلعثم لها الشفاه، وتَعنُو لها الجباه، وتمسح بجلالها على رؤوس الحيارى من المبدعين، فالإحساس بالجمال من خواص الإنسان الأصيلة التي لا تنفصم، ومهما طغى الاستهلاك المعاصر فلن تنهزم".
وتابع ماجد: إن الذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئًا جميلًا؛ فحاسة الجمال نوع من الدهشة المؤنسة، التي توقظ إدراكنا للبديهيات، وتنبه العادات بعد أن غابت في دهاليز الألفة لتعيدها جذعة طرية، بطفولة مبكرة، وتلقٍ بكر؛ فالجمال بوصلة الروح.
بدوره، قال الدكتور محمد الشحات: تناقش هذه الندوة جماليات النقد الأدبي من زاويتين؛ أولاهما ما تنطوي عليه مناهج النقد ونظرياته من اهتمام بالجوانب الجمالية والشعرية في النصوص، وثانيتهما التركيز على ما قدمه النقد الجمالي من أفكار فلسفية انطلقت من علم الجمال، واستطاع النُّقاد التأسيس عليها في مقاربة ظواهر الأدب ونصوصه.
ومضى الشحات، في حديثه، مستعرضًا أدوات الناقد الأدبي ومرجعياته الفلسفية المختلفة، مؤكدًا على ضرورة مواكبة الناقد العربي لتحولات النظريات والمناهج والمقاربات الحديثة؛ التي يمكن استثمارها وتوظيفها في قراءة نصوصنا الإبداعية العربية.
أما الدكتورة سميرة الزهراني فطوّفت بالحضور في بواكير الاشتغال بالنقد والكتابة عن جمالياته عند العرب، قائلة: أول محاولة في الكتابة عن جماليات النقد كان عند (روز غريب) عام 1953م؛ وهذا الكتاب، بالرغم من صغره وبعض الهنَّات فيه؛ إلا أنه كان يدل دلالةً واضحةً على تفتّح الوعي الجمالي وبداية نضوجه عند العرب، مبينةً أن النظرة الجمالية لم تكن قد قامت بشكل كامل عند الإغريق، فقد كان قاصرًا على الحق والباطل.
وتتابع سميرة مضيفةً: "يرى أفلاطون أن الجمال في العمل الفني أقل مما هو موجود في الطبيعة، كما أن الأشياء ليست جميلة جمالًا مطلقًا؛ وإنما تكون جميلة عندما تكون في موضعها الصحيح، وقبيحة حين تكون في غير موضعها، وعلى هذا فالجمال أمر نسبي لا يصل لمثال الجمال أو الجمال المثالي".
وعدّت الزهراني أن الاشتغال بالنقد لا يمكن حصره في فئة بعينها، إذ ترى في القارئ، أيضًا، ناقدًا يؤخذ برأيه، وذلك في سياق قولها: إن القارئ هو ناقد بالضرورة؛ ولا يقتصر النقد على الناقد المدرب، وإن كان يملك الأدوات المعينة على النقد الموضوعي بعيدًا عن الذاتية والنقد الانطباعي أو النقد الساذج.
عقب ذلك، شهدت الندوة العديد من المداخلات من قبل الحضور؛ حيث علَّق الدكتور معجب العدواني على الندوة، مشيدًا بالمشاركين وما قدموه من آراء، كما وجّه الأستاذ إبراهيم الساسي، عددًا من الأسئلة للدكتورة سميرة الزهراني.
يذكر أن معرض جدة للكتاب؛ الذي يستمر حتى يوم السبت 16 ديسمبر الجاري، تحت شعار (مرافئ الثقافة)، يحظى بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح، ويستقبل زواره في مركز (سوبر دوم) من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة، من الساعة 2 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل.

MENAFN07122023000089011017ID1107558345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث