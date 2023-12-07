%35 من البنوك تقدم قروضا مخصصة للسيارات الهجينة

(MENAFN
- Al Watan) وفرت 35% من البنوك بالشرق الأوسط قروضًا مخصصة للسيارة الخضراء أو الهجينة، كما تقدم 25% من البنوك قروضًا للطاقة الشمسية، و10% قروضًا للرهن العقاري الأخضر في إطار دعمها للمعايير البيئية، حيث طبقت 75% من البنوك بمنطقة الشرق الأوسط المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها، بالرغم من أن 55% من البنوك أنشأت لجنة رسمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلا أن 20% فقط من البنوك الكبرى قامت بإدخال مؤشرات الأداء الرئيسية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولم يصدر أكثر من 80% من بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيان التزامها بالمناخ. إستراتيجية المعايير البيئية
ووفقًا للتقرير الافتتاحي لتتبع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية، فقد طور ما يقرب من ثلاثة أرباع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم تحليلها إستراتيجيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يظهر الاعتراف المتزايد بأهمية البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزام بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستدامة والممارسات المالية المسؤولة.
يتتبع التقرير الصادر عن (EY ESG Mena Bank Tracker) التقدم الجماعي لأكبر 20 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المملكة العربية السعودية، والبحرين والأردن، والكويت، والمغرب، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الدراسة إلى توفير التحليل الذي يمكن أن يساعد البنوك على مقارنة نفسها مع أقرانها، وهي مصممة أيضًا لإبلاغ صناع السياسات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة بالتغييرات التي قد تكون مطلوبة لمساعدة البنوك على لعب دور داعم نشط في التزامات المنطقة الصافية الصفرية. غياب إستراتيجية تغيير المناخ
وتظهر النتائج أن أكثر من 80% من البنوك التي شملتها الدراسة لم تصدر بيان التزامها بالمناخ، في حين يقول 60% فقط إنها تجري تقييمات للأهمية النسبية، ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن أقل من 20% من البنوك قد طورت سياسات مخاطر المناخ، وأن الخمس فقط قد أنشأ أطرًا قوية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مدعومة بمؤشرات أداء رئيسية.
وتشير النتائج التي توصل إليها برنامج (EY ESG) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع البنوك أيضًا إلى أن معظم بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمج اعتبارات الاستدامة، وخاصة تغير المناخ في إستراتيجياتها العامة. التمويل المستدام
ويظهر التقرير أن تلك البنوك التي تحرز بالفعل تقدمًا في مواءمة المخاطر المناخية البيئية والاجتماعية والحوكمة في إستراتيجياتها التجارية، تتقدم أيضًا في تطوير منتجات وخدمات التمويل المستدام، ومن بين البنوك التي شملتها الدراسة، أنشأ 45% منها أطر تمويل مستدامة، والتي ترتبط عادة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، والعديد من هذه الأطر مدعومة بمعايير دولية مثل مبادئ السندات الخضراء (GBP) الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP)، ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة (SLBP). دعم المشروعات
ويظهر الاستطلاع أن بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقارن بشكل إيجابي مع البنوك العالمية في توفير منتجات التمويل المستدامة للعملاء من الشركات والمؤسسات، وتقوم 70% من البنوك بإقراض مشروعات الطاقة المتجددة، و65% منها تصدر سندات خضراء أو اجتماعية أو سندات مستدامة، علاوة على ذلك، يقدم 40% منها أيضًا قروضًا مرتبطة بالاستدامة، و15% منها تشارك في تمويل اتفاقيات إعادة الشراء الخضراء. تطوير سياسات البنوك
ووضعت الدراسة 7 مجالات ذات أولوية يمكنها مساعدة البنوك وتوجيه الهيئات التنظيمية في تطوير وتكامل سياساتها تتضمن الإستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث يجب على البنوك التركيز على التفكير والتوجيه الإستراتيجيين البيئي والاجتماعي والمؤسسي من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإستراتيجيات التجارية وخطط العمل الأوسع، ويجب عليهم دعم ذلك من خلال حوكمة وإشراف قويين يغطيان المخاطر والفرص المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لإنشاء هيكل أو إطار حوكمة فعال، ويجب أن تكون هناك أدوار ومسؤوليات واضحة، ومساءلة عبر خطوط العمل مدعومة بفريق استدامة يتمتع بالموارد الجيدة، ويتمتع بالقدرات والمهارات المناسبة. تعزيز التمويل المستدام
وأضاف التقرير أنه يجب على البنوك في المنطقة أن تتطلع إلى توسيع عروض منتجاتها لعملائها من الشركات من خلال تقديم خدمات استشارية واجتماعية وحوكمة الشركات وخدمات الاكتتاب، وتمويل التجارة المستدامة وسلسلة التوريد، واتفاقيات إعادة الشراء المستدامة، والأدوات الخاصة بالكربون، وفي الوقت نفسه، يمكنهم أن يقدموا لعملاء التجزئة بطاقات مستدامة، وودائع خضراء، وقروضًا مرتبطة بالاستدامة، وأدوات المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وسيكون للبنوك دور مهم تلعبه بمجرد إنشاء سوق طوعية للكربون في المنطقة. إدارة المخاطر المناخية
سوف تلعب المؤسسات المالية دورًا بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ، وهو ما يبدأ بتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ، تعتبر تقييمات المخاطر المناخية رحلة متكررة، وتستغرق عدة سنوات لتطويرها وتكاملها، وكلما أسرعت بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشروع في هذه الرحلة أسرعت في فهم المخاطر التي تواجهها، بالإضافة إلى ذلك، ستجد البنوك الرائدة في هذا المجال فرصًا لزيادة الربحية من خلال تطوير منتجات جديدة. تكامل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة
ويلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات لدمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل كامل في أطر إدارة المخاطر المؤسسية، لا تزال العديد من البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة للمخاطر البيئية والاجتماعية، حيث إن أكثر من نصف البنوك التي تم تقييمها لا تقوم بتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة أو تضع سياسة أو بيان للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولمعالجة هذه المشكلة يجب على البنوك إعطاء الأولوية لدمج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها في أطر إدارة المخاطر الشاملة الخاصة بها. نحو صافي الصفر
ويجب على البنوك أن تبدأ في وضع خط الأساس والإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تعريفات معترف بها وفقًا لبروتوكول الغازات الدفيئة، وهو المعيار المحاسبي الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وبموجب مبادئها التوجيهية، يجب على البنوك أن تبدأ في وضع خط الأساس والإبلاغ عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 لبروتوكول الغازات الدفيئة كحد أدنى للنشاط، بهدف الارتقاء إلى النطاق 3 في العامين المقبلين. المشاركة في مبادرات الاستدامة العالمية
ويتعين على البنوك أن تنظر في مزايا الاشتراك وفي مبادرات الاستدامة العالمية مثل مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم التعلم من أقرانهم حول أفضل السبل لمواءمة أعمالهم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ.
asf:
- %35 من البنوك وفرت قروضًا مخصصة للسيارة الخضراء أو 25% لديها قروضًا للطاقة الشمسية.
- %10 قروضًا للرهن العقاري الأخضر.
- %70 تعطي قروضًا لمشروعات الطاقة المتجددة.
- %65 منها تصدر سندات خضراء أو اجتماعية.
- %40 تقدم قروضًا مرتبطة بالاستدامة.
- %15 تشارك في تمويل اتفاقيات إعادة الشراء الخضراء.
- %75 طبقت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- %55 أنشأت لجنة رسمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- %20 قامت بإدخال مؤشرات الأداء الرئيسية البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- %80 لم تصدر بيان التزامها بالمناخ.
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