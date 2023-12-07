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%35 من البنوك تقدم قروضا مخصصة للسيارات الهجينة

12/7/2023 11:19:16 PM
(MENAFN- Al Watan) وفرت 35% من البنوك بالشرق الأوسط قروضًا مخصصة للسيارة الخضراء أو الهجينة، كما تقدم 25% من البنوك قروضًا للطاقة الشمسية، و10% قروضًا للرهن العقاري الأخضر في إطار دعمها للمعايير البيئية، حيث طبقت 75% من البنوك بمنطقة الشرق الأوسط المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها، بالرغم من أن 55% من البنوك أنشأت لجنة رسمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلا أن 20% فقط من البنوك الكبرى قامت بإدخال مؤشرات الأداء الرئيسية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولم يصدر أكثر من 80% من بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيان التزامها بالمناخ.
إستراتيجية المعايير البيئية
ووفقًا للتقرير الافتتاحي لتتبع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية، فقد طور ما يقرب من ثلاثة أرباع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم تحليلها إستراتيجيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يظهر الاعتراف المتزايد بأهمية البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزام بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستدامة والممارسات المالية المسؤولة.
يتتبع التقرير الصادر عن (EY ESG Mena Bank Tracker) التقدم الجماعي لأكبر 20 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المملكة العربية السعودية، والبحرين والأردن، والكويت، والمغرب، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الدراسة إلى توفير التحليل الذي يمكن أن يساعد البنوك على مقارنة نفسها مع أقرانها، وهي مصممة أيضًا لإبلاغ صناع السياسات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة بالتغييرات التي قد تكون مطلوبة لمساعدة البنوك على لعب دور داعم نشط في التزامات المنطقة الصافية الصفرية.
غياب إستراتيجية تغيير المناخ
وتظهر النتائج أن أكثر من 80% من البنوك التي شملتها الدراسة لم تصدر بيان التزامها بالمناخ، في حين يقول 60% فقط إنها تجري تقييمات للأهمية النسبية، ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن أقل من 20% من البنوك قد طورت سياسات مخاطر المناخ، وأن الخمس فقط قد أنشأ أطرًا قوية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مدعومة بمؤشرات أداء رئيسية.
وتشير النتائج التي توصل إليها برنامج (EY ESG) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتبع البنوك أيضًا إلى أن معظم بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمج اعتبارات الاستدامة، وخاصة تغير المناخ في إستراتيجياتها العامة.
التمويل المستدام
ويظهر التقرير أن تلك البنوك التي تحرز بالفعل تقدمًا في مواءمة المخاطر المناخية البيئية والاجتماعية والحوكمة في إستراتيجياتها التجارية، تتقدم أيضًا في تطوير منتجات وخدمات التمويل المستدام، ومن بين البنوك التي شملتها الدراسة، أنشأ 45% منها أطر تمويل مستدامة، والتي ترتبط عادة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، والعديد من هذه الأطر مدعومة بمعايير دولية مثل مبادئ السندات الخضراء (GBP) الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP)، ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة (SLBP).
دعم المشروعات
ويظهر الاستطلاع أن بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقارن بشكل إيجابي مع البنوك العالمية في توفير منتجات التمويل المستدامة للعملاء من الشركات والمؤسسات، وتقوم 70% من البنوك بإقراض مشروعات الطاقة المتجددة، و65% منها تصدر سندات خضراء أو اجتماعية أو سندات مستدامة، علاوة على ذلك، يقدم 40% منها أيضًا قروضًا مرتبطة بالاستدامة، و15% منها تشارك في تمويل اتفاقيات إعادة الشراء الخضراء.
تطوير سياسات البنوك
ووضعت الدراسة 7 مجالات ذات أولوية يمكنها مساعدة البنوك وتوجيه الهيئات التنظيمية في تطوير وتكامل سياساتها تتضمن الإستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث يجب على البنوك التركيز على التفكير والتوجيه الإستراتيجيين البيئي والاجتماعي والمؤسسي من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإستراتيجيات التجارية وخطط العمل الأوسع، ويجب عليهم دعم ذلك من خلال حوكمة وإشراف قويين يغطيان المخاطر والفرص المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لإنشاء هيكل أو إطار حوكمة فعال، ويجب أن تكون هناك أدوار ومسؤوليات واضحة، ومساءلة عبر خطوط العمل مدعومة بفريق استدامة يتمتع بالموارد الجيدة، ويتمتع بالقدرات والمهارات المناسبة.
تعزيز التمويل المستدام
وأضاف التقرير أنه يجب على البنوك في المنطقة أن تتطلع إلى توسيع عروض منتجاتها لعملائها من الشركات من خلال تقديم خدمات استشارية واجتماعية وحوكمة الشركات وخدمات الاكتتاب، وتمويل التجارة المستدامة وسلسلة التوريد، واتفاقيات إعادة الشراء المستدامة، والأدوات الخاصة بالكربون، وفي الوقت نفسه، يمكنهم أن يقدموا لعملاء التجزئة بطاقات مستدامة، وودائع خضراء، وقروضًا مرتبطة بالاستدامة، وأدوات المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وسيكون للبنوك دور مهم تلعبه بمجرد إنشاء سوق طوعية للكربون في المنطقة.
إدارة المخاطر المناخية
سوف تلعب المؤسسات المالية دورًا بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ، وهو ما يبدأ بتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ، تعتبر تقييمات المخاطر المناخية رحلة متكررة، وتستغرق عدة سنوات لتطويرها وتكاملها، وكلما أسرعت بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشروع في هذه الرحلة أسرعت في فهم المخاطر التي تواجهها، بالإضافة إلى ذلك، ستجد البنوك الرائدة في هذا المجال فرصًا لزيادة الربحية من خلال تطوير منتجات جديدة.
تكامل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة
ويلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات لدمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل كامل في أطر إدارة المخاطر المؤسسية، لا تزال العديد من البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة للمخاطر البيئية والاجتماعية، حيث إن أكثر من نصف البنوك التي تم تقييمها لا تقوم بتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة أو تضع سياسة أو بيان للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولمعالجة هذه المشكلة يجب على البنوك إعطاء الأولوية لدمج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها في أطر إدارة المخاطر الشاملة الخاصة بها.
نحو صافي الصفر
ويجب على البنوك أن تبدأ في وضع خط الأساس والإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تعريفات معترف بها وفقًا لبروتوكول الغازات الدفيئة، وهو المعيار المحاسبي الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وبموجب مبادئها التوجيهية، يجب على البنوك أن تبدأ في وضع خط الأساس والإبلاغ عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 لبروتوكول الغازات الدفيئة كحد أدنى للنشاط، بهدف الارتقاء إلى النطاق 3 في العامين المقبلين.
المشاركة في مبادرات الاستدامة العالمية
ويتعين على البنوك أن تنظر في مزايا الاشتراك وفي مبادرات الاستدامة العالمية مثل مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم التعلم من أقرانهم حول أفضل السبل لمواءمة أعمالهم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ.
asf:
- %35 من البنوك وفرت قروضًا مخصصة للسيارة الخضراء أو 25% لديها قروضًا للطاقة الشمسية.
- %10 قروضًا للرهن العقاري الأخضر.
- %70 تعطي قروضًا لمشروعات الطاقة المتجددة.
- %65 منها تصدر سندات خضراء أو اجتماعية.
- %40 تقدم قروضًا مرتبطة بالاستدامة.
- %15 تشارك في تمويل اتفاقيات إعادة الشراء الخضراء.
- %75 طبقت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- %55 أنشأت لجنة رسمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- %20 قامت بإدخال مؤشرات الأداء الرئيسية البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- %80 لم تصدر بيان التزامها بالمناخ.

MENAFN07122023000089011017ID1107558344

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