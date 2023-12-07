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ما الجوالات الذكية الأكثر مبيعا حول العالم؟

12/7/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هيمنت جوالات الأميركية «آبل» على المراكز الأربعة الأولى بقائمة الجوالات الذكية الأكثر مبيعا على مستوى العالم، حسب دراسة أجرتها «كاونتربوينت ريسيرش». وقد حافظ جوال «آبل» موديل «آيفون 14» على الصدارة للربع السنوي الثالث على التوالي، تلاه «آيفون 14 برو ماكس» ثم «آيفون 14 برو»، ثم الموديل الأقدم «آيفون 13».
وجاء «آيفون 14» في المركز الأول بالربع الثالث من هذا العام، مرتفعا من المرتبة الثالثة عشر في نفس الفترة العام الماضي، وارتفع جوال «شاومي ريدمي 12سي» ثلاثة مراكز عن الربع الثاني، وعاد إلى قائمة أعلى عشرة جوالات مبيعا، وسجل الجوال مبيعات مرتفعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتتوقع «كاونتربوينت» تراجع شحنات الجوالات الذكية العالمية هذا العام بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار وحدة، وهو المستوى الأدنى في حوالي عقد زمني.

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