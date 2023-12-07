ما الجوالات الذكية الأكثر مبيعا حول العالم؟

(MENAFN
- Al-Anbaa) هيمنت جوالات الأميركية «آبل» على المراكز الأربعة الأولى بقائمة الجوالات الذكية الأكثر مبيعا على مستوى العالم، حسب دراسة أجرتها «كاونتربوينت ريسيرش». وقد حافظ جوال «آبل» موديل «آيفون 14» على الصدارة للربع السنوي الثالث على التوالي، تلاه «آيفون 14 برو ماكس» ثم «آيفون 14 برو»، ثم الموديل الأقدم «آيفون 13».
وجاء «آيفون 14» في المركز الأول بالربع الثالث من هذا العام، مرتفعا من المرتبة الثالثة عشر في نفس الفترة العام الماضي، وارتفع جوال «شاومي ريدمي 12سي» ثلاثة مراكز عن الربع الثاني، وعاد إلى قائمة أعلى عشرة جوالات مبيعا، وسجل الجوال مبيعات مرتفعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتتوقع «كاونتربوينت» تراجع شحنات الجوالات الذكية العالمية هذا العام بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار وحدة، وهو المستوى الأدنى في حوالي عقد زمني.
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