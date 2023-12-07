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علامات الركود في منطقة اليورو تتزايد مع تعثر الصناعة الوطنية

12/7/2023 11:02:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ الإنتاج الصناعي في ألمانيا وإيطاليا الربع الأخير من العام بتعثر بعد أن أعلنت فرنسا وإسبانيا عن نتائج مماثلة، ما يشير إلى ركود محتمل في المنطقة.
وقال مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس إن الناتج في أكبر اقتصاد في أوروبا انخفض بنسبة 0.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2020. وفي إيطاليا، انخفض الإنتاج بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر.
في حين أن نطاق كل عينة إحصائية ليس قابلا للمقارنة تماما، فإن تزامن التراجع في كلا الاقتصادين إلى جانب النتائج السلبية في فرنسا وإسبانيا يوم الثلاثاء يسلط الضوء على مدى ظهور الضعف في البيانات الصعبة من جميع أنحاء المنطقة.
ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بالفعل بنسبة 0.1% في الربع الثالث فإن فترة ثلاثة أشهر أخرى من الانكماش ستعني الركود. وتشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى استمرار الانكماش في منطقة اليورو في قطاعي الخدمات والتصنيع.
بالنسبة لألمانيا، كان الانخفاض في الإنتاج غير متوقع، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. وتظهر النتيجة كيف لايزال الاقتصاد يكافح للتخلص من تأثير الأزمة الناجمة عن الطاقة في الشتاء الماضي وانخفاض الطلب العالمي.
ويتأثر المصنعون - العمود الفقري لاقتصاد ألمانيا - بشكل خاص بالطاقة الباهظة الثمن وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي. وبدأت العديد من الشركات الصناعية الكبرى في خفض التكاليف، وتخطط شركة BASF SE لصناعة الكيماويات لخفض الاستثمار بنسبة 15% تقريبا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طلبيات المصانع انخفضت أكثر من المتوقع، مما يزيد من قتامة توقعات التعافي. ويؤثر اضطراب الميزانية في برلين أيضا على توقعات ألمانيا.
ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة هناك إلى بعض الاستقرار. وصلت توقعات أعمال معهد إيفو الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، سلط استطلاع لمديري المشتريات الضوء على «ضعف كبير، على الرغم من أن تخفيف الظروف يدعم العودة إلى النمو».
أما الدول الأخرى فإن أداءها أفضل قليلا. ويعود السبب في انخفاض الإنتاج الفرنسي بنسبة 0.3% خلال الشهر إلى انخفاض إنتاج سلع الطاقة والمعدات. لكن التصنيع، الذي يستثني الطاقة، حقق مكاسب بنسبة 0.1%.
وأصرت نائبة محافظ بنك فرنسا، أغنيس بيناسي-كوير، يوم الخميس، على أنه على الرغم من ضعف النمو في البلاد، إلا أن البنك المركزي لا يتوقع الركود.
وأضافت: «السيناريو الأساسي هو أن هذا هو بالفعل هبوط ناعم للاقتصادات العالمية والأوروبية».
وكان الانخفاض بنسبة 0.2% في الإنتاج الصناعي الإيطالي أفضل من الانخفاض بنسبة 0.4% الذي توقعه الاقتصاديون.

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